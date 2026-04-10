Thu nhập 18 triệu/tháng: Một người ép để dành gần 6 triệu, một người chỉ giữ lại 2 triệu - ai dễ “toang” hơn?

Có người cố gắng để dành càng nhiều càng tốt mỗi tháng, trong khi người khác chỉ giữ lại một khoản nhỏ cho chắc. Nghe qua, lựa chọn đầu tiên có vẻ “đúng” hơn. Nhưng thực tế, chưa chắc.

Hai cách giữ tiền tưởng chừng rất rõ ràng

Cùng mức thu nhập 18 triệu/tháng, hai kịch bản phổ biến thường diễn ra. Ở kịch bản thứ nhất, người này đặt mục tiêu để dành gần 6 triệu mỗi tháng, coi đó là nguyên tắc bắt buộc. Ngay khi nhận lương, họ tách khoản này ra trước, phần còn lại mới dùng để chi tiêu. Ở kịch bản thứ hai, người còn lại thực tế hơn: chỉ giữ lại khoảng 2 triệu, còn lại dùng cho các chi phí sinh hoạt và nhu cầu cá nhân, miễn là không bị âm tiền cuối tháng. Nếu chỉ nhìn vào con số tiết kiệm, kịch bản đầu tiên rõ ràng “đẹp” hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tài chính cá nhân không chỉ là phép toán cộng trừ, mà còn liên quan đến khả năng duy trì.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Khi việc “cố để dành” trở thành áp lực

Với người cố giữ gần 6 triệu mỗi tháng, phần chi tiêu còn lại chỉ khoảng 12 triệu. Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng, con số này không phải lúc nào cũng đủ để duy trì một cuộc sống ổn định. Những khoản như tiền nhà, ăn uống, đi lại, các chi phí phát sinh… dễ dàng chiếm gần hết ngân sách. Điều này tạo ra một áp lực ngầm: phải liên tục kiểm soát từng khoản chi nhỏ, phải từ chối nhiều nhu cầu cá nhân, và luôn trong trạng thái “căng” về tiền. Ban đầu, việc này có thể duy trì được nhờ kỷ luật. Nhưng về lâu dài, áp lực tích tụ dễ dẫn đến hai hệ quả: một là phá vỡ kế hoạch và tiêu lại nhiều hơn, hai là duy trì trong trạng thái căng thẳng kéo dài - cả hai đều không bền vững.

Giữ ít hơn, nhưng “thở” dễ hơn

Ngược lại, với người chỉ giữ lại khoảng 2 triệu mỗi tháng, phần còn lại đủ để họ duy trì cuộc sống mà không phải liên tục cân đo từng khoản nhỏ. Họ vẫn có không gian cho những nhu cầu cá nhân như ăn ngoài, gặp gỡ bạn bè hoặc tự thưởng nhỏ. Quan trọng hơn, họ ít rơi vào trạng thái bị “dồn nén” tài chính. Dù số tiền tích lũy mỗi tháng không nhiều, nhưng khả năng duy trì lại cao hơn. Sau vài tháng, tổng số tiền để dành có thể không chênh lệch quá lớn so với người đặt mục tiêu cao nhưng không giữ được đều đặn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sai lầm không nằm ở con số, mà ở mức độ phù hợp

Điểm mấu chốt không phải là tiết kiệm nhiều hay ít, mà là mức đó có phù hợp với thực tế chi tiêu và khả năng duy trì hay không. Một mức để dành quá cao có thể khiến cấu trúc tài chính bị “lệch”, khi phần chi tiêu trở nên quá chật hẹp so với nhu cầu sống. Ngược lại, một mức vừa phải nhưng ổn định lại giúp duy trì dòng tiền tốt hơn và tránh được các cú “toang” giữa tháng.

Khi tiết kiệm trở thành một “chiến lược”, không phải mục tiêu cứng

Nhiều người xem việc để dành tiền là một mục tiêu cố định: càng nhiều càng tốt. Nhưng trong thực tế, tiết kiệm nên được xem như một chiến lược linh hoạt. Có những giai đoạn có thể đẩy cao mức tích lũy, nhưng cũng có lúc cần giảm xuống để đảm bảo cuộc sống không bị bóp nghẹt. Quan trọng là giữ được nhịp ổn định, thay vì cố đạt một con số đẹp trong ngắn hạn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Ai dễ “toang” hơn?

Nếu xét về lý thuyết, người để dành gần 6 triệu mỗi tháng có lợi thế lớn hơn. Nhưng nếu xét trong thực tế dài hạn, người dễ “toang” hơn lại chính là người đặt mục tiêu quá cao so với khả năng chi tiêu của mình. Khi một kế hoạch tài chính không phù hợp, nó sẽ sớm bị phá vỡ và thường đi kèm với cảm giác mất kiểm soát.

Kết lại

Cùng một mức thu nhập, cách giữ tiền quan trọng không kém số tiền giữ lại. Tiết kiệm nhiều không phải lúc nào cũng tốt nếu nó khiến cuộc sống trở nên căng thẳng và khó duy trì. Ngược lại, một mức tích lũy vừa phải nhưng ổn định lại giúp tài chính cá nhân vận hành trơn tru hơn. Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng, bài toán không còn là “giữ được bao nhiêu”, mà là “giữ được bao lâu mà không phải đánh đổi quá nhiều”.