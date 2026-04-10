Taylor Swift và Travis Kelce chốt ngày cưới tại New York, lộ quy định bảo mật

Theo Tiên Tiên | 10-04-2026 - 11:25 AM | Lifestyle

Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce ấn định ngày cưới tại New York, khách mời phải ký cam kết bảo mật.

Theo xác nhận độc quyền từ tờ Daily Mail, ngôi sao NFL Travis Kelce và biểu tượng âm nhạc Taylor Swift sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 3 tháng 7 tại New York. Sau một hành trình yêu đương tốn nhiều giấy mực của báo giới và nhiễu loạn thông tin tổ chức đám cưới thời gian gần đây.

Cầu thủ và bạn gái sẽ cưới vào ngày 3/7

Để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho ngày trọng đại, Taylor và Travis đã thiết lập một hệ thống bảo mật gắt gao ngay từ khâu gửi thiệp. The Daily Mail cho biết, thiệp báo hỷ đã được gửi đến danh sách khách mời hạn chế gồm những siêu sao hạng A. Đáng chú ý, việc xác nhận tham dự không đơn thuần là một cái gật đầu. Để có tên trong danh sách chính thức, mỗi khách mời đều bắt buộc phải ký vào một thỏa thuận bảo mật. Đây là biện pháp pháp lý mạnh tay nhằm ngăn chặn mọi hành vi rò rỉ hình ảnh, địa điểm cụ thể hay kịch bản chương trình ra bên ngoài.

Đám cưới chắc chắn sẽ hội ngộ dàn khách mời khủng từ nghệ sĩ đến làng thể thao

Việc lựa chọn ngày 3 tháng 7 được cho là một quyết định phù hợp. Đây là thời điểm Travis Kelce đang trong kỳ nghỉ giữa hai mùa giải và Taylor Swift cũng có khoảng nghỉ sau những chuyến lưu diễn quốc tế dày đặc. Dù địa điểm cụ thể vẫn được giữ kín nhưng giới thạo tin dự đoán đây sẽ là một điền trang hoặc không gian riêng tư đẳng cấp, đủ sức chứa dàn khách mời "khủng" từ Hollywood và làng thể thao thế giới. Mối tình giữa ngôi sao âm nhạc và chàng cầu thủ tài hoa không chỉ là câu chuyện lãng mạn mà còn là một hiện tượng toàn cầu. Chính vì vậy, đám cưới vào tháng 7 tới được dự báo sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về sự xa hoa và sức hút truyền thông.

Theo Daily Mail

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Việt sở hữu 5 két kim cương, “cung điện” xa hoa

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Việt sở hữu 5 két kim cương, “cung điện” xa hoa Nổi bật

Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua

Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua Nổi bật

Trồng cây có thể mang lại hạnh phúc cho cả gia đình: Đây là 7 loại rất đáng để thử

Trồng cây có thể mang lại hạnh phúc cho cả gia đình: Đây là 7 loại rất đáng để thử

11:19 , 10/04/2026
Bà xã 9X của Tuấn Hưng: "Giờ không chỉ là vợ chồng, còn là bạn đồng tu"

Bà xã 9X của Tuấn Hưng: "Giờ không chỉ là vợ chồng, còn là bạn đồng tu"

10:45 , 10/04/2026
Ngàn tim cho bức ảnh cô gái Việt có gương mặt búp bê, vóc dáng như ma-nơ-canh bị bỏ quên trên phố Thượng Hải

Ngàn tim cho bức ảnh cô gái Việt có gương mặt búp bê, vóc dáng như ma-nơ-canh bị bỏ quên trên phố Thượng Hải

10:20 , 10/04/2026
SSStutter và chiêu marketing gây phẫn nộ: Suốt ngày tuyên bố đóng cửa, chia tay rồi lại mở ra như trò đùa!

SSStutter và chiêu marketing gây phẫn nộ: Suốt ngày tuyên bố đóng cửa, chia tay rồi lại mở ra như trò đùa!

10:02 , 10/04/2026

