Taylor Swift và Travis Kelce chốt ngày cưới tại New York, lộ quy định bảo mật

Theo xác nhận độc quyền từ tờ Daily Mail, ngôi sao NFL Travis Kelce và biểu tượng âm nhạc Taylor Swift sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 3 tháng 7 tại New York. Sau một hành trình yêu đương tốn nhiều giấy mực của báo giới và nhiễu loạn thông tin tổ chức đám cưới thời gian gần đây.

Để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho ngày trọng đại, Taylor và Travis đã thiết lập một hệ thống bảo mật gắt gao ngay từ khâu gửi thiệp. The Daily Mail cho biết, thiệp báo hỷ đã được gửi đến danh sách khách mời hạn chế gồm những siêu sao hạng A. Đáng chú ý, việc xác nhận tham dự không đơn thuần là một cái gật đầu. Để có tên trong danh sách chính thức, mỗi khách mời đều bắt buộc phải ký vào một thỏa thuận bảo mật. Đây là biện pháp pháp lý mạnh tay nhằm ngăn chặn mọi hành vi rò rỉ hình ảnh, địa điểm cụ thể hay kịch bản chương trình ra bên ngoài.

Việc lựa chọn ngày 3 tháng 7 được cho là một quyết định phù hợp. Đây là thời điểm Travis Kelce đang trong kỳ nghỉ giữa hai mùa giải và Taylor Swift cũng có khoảng nghỉ sau những chuyến lưu diễn quốc tế dày đặc. Dù địa điểm cụ thể vẫn được giữ kín nhưng giới thạo tin dự đoán đây sẽ là một điền trang hoặc không gian riêng tư đẳng cấp, đủ sức chứa dàn khách mời "khủng" từ Hollywood và làng thể thao thế giới. Mối tình giữa ngôi sao âm nhạc và chàng cầu thủ tài hoa không chỉ là câu chuyện lãng mạn mà còn là một hiện tượng toàn cầu. Chính vì vậy, đám cưới vào tháng 7 tới được dự báo sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về sự xa hoa và sức hút truyền thông.

Theo Daily Mail