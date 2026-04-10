Ngàn tim cho bức ảnh cô gái Việt có gương mặt búp bê, vóc dáng như ma-nơ-canh bị bỏ quên trên phố Thượng Hải

Giữa khung cảnh nhộn nhịp của phố xá Thượng Hải (Trung Quốc), hai khung hình street style của người mẫu Đỗ Hương Giang mới đây đang thu hút hàng nghìn lượt thả tim. Không cần concept cầu kỳ hay ánh đèn sân khấu, chỉ với một góc phố đời thường, nữ người mẫu sinh năm 1999 vẫn khiến người xem phải dừng lại vài giây vì cảm giác quá đỗi phi thực.

Khung hình "nửa thật nửa ảo" bởi sắc vóc như AI của Đỗ Hương Giang bên mèo bông đạo cụ.

Xuất hiện trong set đồ đậm chất LSOUL với áo khoác lông dáng cropped khoe bra kết hợp chân váy dáng bí, Đỗ Hương Giang mang đến một tổng thể gợi cảm và lạnh lùng. Nhưng thứ khiến khán giả "đứng hình" không chỉ là trang phục, mà chính là gương mặt được ví như AI ngoài đời thật cùng body size 0 trứ danh. Với lớp makeup sắc lạnh, đôi mắt sâu và đường nét gần như hoàn hảo đến mức khó tin, cô trông chẳng khác nào một búp bê Barbie được đặt giữa lòng thành phố.

Trong những bộ cánh đời thường như áo khoác lông to xụ, vấn đề mình dây của Hương Giang không còn quá bị chú ý.

Đây không phải lần đầu Đỗ Hương Giang tạo ra hiệu ứng này. Trước đó, những video và hình ảnh của cô từng liên tục viral với hàng triệu lượt xem, kéo theo loạt bình luận nửa đùa nửa thật: "Tưởng AI tạo ra chứ người sao đẹp dữ vậy", "Avatar 4 liên hệ chị chưa?", hay "Barbie mà thấy chắc kiện bản quyền mất" . Cách công chúng gọi tên cô từ "búp bê sống" đến "ma-nơ-canh biết thở" phần nào cho thấy một đặc trưng và ma lực rất riêng của chân dài 1m75.

Tuy nhiên, đi kèm với những lời khen về visual vô thực là không ít tranh luận xoay quanh vóc dáng siêu gầy của cô. Trong suốt một thời gian dài, Đỗ Hương Giang thường xuyên khiến netizen lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy guộc, cánh tay mảnh đến mức bị ví như "que củi". Với chiều cao 1m75, cân nặng của cô từng được ước tính chưa đến 45kg, thậm chí có thời điểm bị nghi chỉ quanh ngưỡng 35kg.

Khung xương vai cực kỳ lý tưởng của một người mẫu hướng đến high fashion.

Trước làn sóng ý kiến, người mẫu sinh năm 1999 cũng không né tránh. Tháng 7/2025, cô chủ động chia sẻ đã tăng được 2kg và đang cố gắng cải thiện thể trạng. Thậm chí, Đỗ Hương Giang còn nửa đùa nửa thật tuyên bố: Khi nào tăng thêm 5kg nữa sẽ đi thi Hoa hậu. Câu nói này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, bởi nhiều người tin rằng với gương mặt sắc sảo, đôi chân dài chuẩn mực cùng kinh nghiệm catwalk dày dặn, cô hoàn toàn có thể là một chiến binh đáng gờm trên đấu trường nhan sắc.

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện cân nặng của Đỗ Hương Giang dường như đã bớt căng thẳng hơn. Thay vì chỉ trích, netizen dần học cách nhìn nhận vẻ đẹp siêu gầy của cô như một phần bản sắc riêng - một khung xương mảnh mai với đôi vai móc áo cực kỳ đắt giá cho thời trang cao cấp. Điều này càng được củng cố khi mới đây Hương Giang vừa đảm nhận vị trí first-face cho LSOUL Thu - Đông 2026 fashion show tại Shanghai Fashion Week và liên tục tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng, thu hút hàng triệu lượt xem.

Đỗ Hương Giang là gương mặt mở màn của LSOUL tại Shanghai Fashion Week.

Trong đó có look thảm đỏ với thiết kế "vô diện", che kín mặt bằng một chiếc khăn trùm đầu đồng điệu với màu váy. Đây cũng là thẩm mỹ mới của LSOUL, học hỏi tư duy lập dị khá đặc trưng của Maison Margiela. Việc che kín mặt tạo nên sự bí ẩn, tò mò, khi mọi sự chú ý không còn dồn vào nhan sắc, chính tỷ lệ cơ thể và thần thái catwalk đã trở thành điểm nhấn tuyệt đối. Nhận nhiều lời khen cho khung xương vai "như tạc tượng", Đỗ Hương Giang thích thú, thật thà cho biết mãi mới có lời khen đúng ý cô!

Giữa một làng mẫu ngày càng đa dạng tiêu chuẩn, Đỗ Hương Giang có thể không phải là hình mẫu số đông, nhưng chắc chắn là một cá tính khó trộn lẫn.

Một tạo hình triệu view của Hương Giang trong đợt này.

Ảnh FBNV, LSOUL.