Hàng loạt ngôi sao bóng đá bị điều tra vì mua đồng hồ xa xỉ trốn thuế

Hàng loạt danh thủ hàng đầu như Dani Carvajal, David Silva và Thomas Partey đang đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng khi bị đưa vào diện điều tra trong một đường dây buôn lậu đồng hồ xa xỉ và trốn thuế quy mô lớn. Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, các cầu thủ này bị cáo buộc đã mua những mẫu đồng hồ thuộc các thương hiệu siêu sang từ Andorra nhưng không thực hiện kê khai thuế khi đưa về Tây Ban Nha.

Tâm điểm của vụ án là Diego G.C., chủ một công ty kinh doanh tại Andorra, người được xác định là "đầu não" điều phối các giao dịch ngầm. Đối tượng này đã bị tạm giam từ cuối năm ngoái với tội danh buôn lậu. Thông qua các sổ sách bị thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện một danh sách dài những "khách hàng VIP" là các cầu thủ nổi tiếng.

Trong danh sách các nghi can, tiền vệ Thomas Partey (hiện khoác áo Villarreal) là người chi mạnh tay nhất. Dữ liệu cho thấy anh đã bỏ ra tới 415.000 euro (tương đương hơn 11 tỷ đồng) để sở hữu 3 chiếc Patek Philippe trong giai đoạn 2020-2022. Xếp ngay sau là Juan Bernat với khoản chi 367.000 euro cho bộ sưu tập 4 chiếc đồng hồ đắt giá.

Dani Carvajal sở hữu loạt đồng hồ đắt đỏ (Ảnh: IG)

Đội trưởng Real Madrid, Dani Carvajal, cũng không đứng ngoài vòng xoáy. Anh bị điều tra về giao dịch mua một chiếc Rolex Daytona trị giá 64.800 euro vào năm 2021. Đáng chú ý, trong một bài phỏng vấn trước đó với tạp chí Esquire, hậu vệ này từng công khai chia sẻ niềm đam mê với dòng đồng hồ này, vô tình trở thành chi tiết củng cố thêm hồ sơ điều tra. Các cái tên đình đám khác như Cesar Azpilicueta (Sevilla), David Silva (đã giải nghệ) hay Santi Cazorla cũng bị điểm tên với các khoản giao dịch từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn euro.

Thẩm phán Joan Carles Moynat, người trực tiếp thụ lý vụ án, cho biết các cầu thủ hiện diện trong hồ sơ đều bị xem là "nghi can". Trong thời gian tới, những ngôi sao này có thể sẽ bị triệu tập để giải trình về nguồn gốc tài sản và các hóa đơn chứng từ liên quan.