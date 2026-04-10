Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt ngôi sao bóng đá bị điều tra vì mua đồng hồ xa xỉ trốn thuế

Theo Tiên Tiên | 10-04-2026 - 09:35 AM | Lifestyle

Bóng đá Tây Ban Nha rúng động vì hàng loạt cầu thủ vướng vào đường dây mua bán đồng hồ không kê khai thuế.

Hàng loạt danh thủ hàng đầu như Dani Carvajal, David Silva và Thomas Partey đang đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng khi bị đưa vào diện điều tra trong một đường dây buôn lậu đồng hồ xa xỉ và trốn thuế quy mô lớn. Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, các cầu thủ này bị cáo buộc đã mua những mẫu đồng hồ thuộc các thương hiệu siêu sang từ Andorra nhưng không thực hiện kê khai thuế khi đưa về Tây Ban Nha.

Tâm điểm của vụ án là Diego G.C., chủ một công ty kinh doanh tại Andorra, người được xác định là "đầu não" điều phối các giao dịch ngầm. Đối tượng này đã bị tạm giam từ cuối năm ngoái với tội danh buôn lậu. Thông qua các sổ sách bị thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện một danh sách dài những "khách hàng VIP" là các cầu thủ nổi tiếng.

Trong danh sách các nghi can, tiền vệ Thomas Partey (hiện khoác áo Villarreal) là người chi mạnh tay nhất. Dữ liệu cho thấy anh đã bỏ ra tới 415.000 euro (tương đương hơn 11 tỷ đồng) để sở hữu 3 chiếc Patek Philippe trong giai đoạn 2020-2022. Xếp ngay sau là Juan Bernat với khoản chi 367.000 euro cho bộ sưu tập 4 chiếc đồng hồ đắt giá.

Dani Carvajal sở hữu loạt đồng hồ đắt đỏ (Ảnh: IG)

Đội trưởng Real Madrid, Dani Carvajal, cũng không đứng ngoài vòng xoáy. Anh bị điều tra về giao dịch mua một chiếc Rolex Daytona trị giá 64.800 euro vào năm 2021. Đáng chú ý, trong một bài phỏng vấn trước đó với tạp chí Esquire, hậu vệ này từng công khai chia sẻ niềm đam mê với dòng đồng hồ này, vô tình trở thành chi tiết củng cố thêm hồ sơ điều tra. Các cái tên đình đám khác như Cesar Azpilicueta (Sevilla), David Silva (đã giải nghệ) hay Santi Cazorla cũng bị điểm tên với các khoản giao dịch từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn euro.

Thẩm phán Joan Carles Moynat, người trực tiếp thụ lý vụ án, cho biết các cầu thủ hiện diện trong hồ sơ đều bị xem là "nghi can". Trong thời gian tới, những ngôi sao này có thể sẽ bị triệu tập để giải trình về nguồn gốc tài sản và các hóa đơn chứng từ liên quan.

Hào quang vụt tắt của một "nữ hoàng livestream": Bán cả tên lửa trên sóng trực tiếp, "ngã ngựa" vì trốn thuế 4.800 tỷ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Việt sở hữu 5 két kim cương, "cung điện" xa hoa

Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua

Sao nữ là tiểu thư trong "Mùa Hè Sôi Động" có đời thật nhiều biến cố, huỷ hôn thiếu gia trước 1 tuần đám cưới

08:19 , 10/04/2026
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy tiều tụy trong lễ tang vợ

08:06 , 10/04/2026
'Mỏ vàng' hàng hiệu cũ

05:45 , 10/04/2026
35 tuổi trắng tay, nhìn người thân có gần 1 tỷ tiết kiệm tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu

00:35 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên