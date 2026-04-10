'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy tiều tụy trong lễ tang vợ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 9/4, lễ truy điệu của Trần Lệ Hoa được tổ chức tại lễ đường phía Đông của Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là nơi thường dành để tổ chức tang lễ cho các lãnh đạo cấp cao, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của Trung Quốc.

Theo 51 , lượng người đến tiễn đưa bà Trần Lệ Hoa rất đông đảo, không ít trong số đó là những nhân vật có tiếng tăm. Bên ngoài lễ đường, hoa tươi xếp kín. Thời tiết không thuận lợi khi có mưa nhỏ kéo dài.

Bên ngoài địa điểm tổ chức tang lễ cho bà Trần Lệ Hoa.

Hình ảnh do giới truyền thông ghi lại cho thấy những người bạn đến viếng có Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, các MC Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc là Bạch Nham Tùng và Chu Quân. Trước đó, họ đều ít nhiều từng có tiếp xúc với Trần Lệ Hoa. Trong đó, Bạch Nham Tùng từng phỏng vấn bà.

Trì Trọng Thụy được thấy đứng cùng con trai cả của bà Trần Lệ Hoa là Triệu Dũng tại khu vực dành cho gia đình tiếp đón khách. Ông mặc trang phục đen, cài hoa trắng, với gương mặt được nhận xét là u buồn và tiều tụy. Ông cũng được đánh giá là gầy hơn trước nhiều.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đã kết hôn 36 năm. Trong suốt quãng thời gian dài đó, những lời gièm pha về cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ dứt. Sự chênh lệch về tuổi tác lẫn điều kiện tài chính khiến nam diễn viên Tây Du Ký 1986 bị gắn mác “chạn vương”.

Trì Trọng Thụy cùng con trai cả của vợ tiếp đón khách đến viếng bà Trần Lệ Hoa.

Ông càng bị chê cười nhiều hơn khi những quy tắc hà khắc trong đời sống vợ chồng với bà Trần được tiết lộ.

Theo Sohu , sau khi kết hôn, bà Trần đặt ra 4 quy tắc cho người chồng kém 11 tuổi. Đầu tiên là không sinh con. Thứ hai, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do nữ doanh nhân quyết định, Trì Trọng Thụy không được xen vào. Hai người không xưng hô như vợ chồng bình thường: Trì Trọng Thụy phải gọi bà Trần là “chủ tịch” hoặc “ngài”, trong khi bà gọi chồng là “ông Trì”.

Quy tắc thứ ba là khi ăn cơm phải tuân thủ quy củ, mọi người phải tụ họp đông đủ, dù ai bận đến đâu cũng phải cố gắng quay về, và không được phép động đũa trước bà Trần. Cuối cùng, ông Trì phải nghiêm túc ngay cả khi ngủ, không được nằm tùy tiện dang tay dang chân, mà phải nằm ngay ngắn, chỉnh tề.

Người ngoài nghe vậy đều cảm thấy ngột ngạt, cho rằng Trì Trọng Thụy sống quá thấp kém. Mối quan hệ giữa họ không giống vợ chồng mà giống sếp với nhân viên.

Khi tin bà Trần qua đời được công bố, một bộ phận ý kiến ác ý suy đoán rằng Trì Trọng Thụy đã “đợi đến ngày hưởng thụ”. Hai ngày trước đó, ông còn bị chỉ trích vì chia sẻ video giới thiệu về gỗ tử đàn.

Cũng có người bênh vực “Đường Tăng”. Một số cư dân mạng cho rằng Trì Trọng Thụy đã ngoài 70 tuổi, tiền bạc và địa vị không còn là điều quan trọng với ông.

Những người khác nhận định 36 năm là quãng thời gian quá dài, khó ai có thể giả vờ lâu đến vậy. Hơn nữa, sự chân thành của Trì Trọng Thụy cũng được chính bà Trần công nhận.

Cuộc hôn nhân 36 năm của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đối mặt với nhiều điều tiếng.

Trong chương trình trò chuyện với MC Lỗ Dự năm 2018, bà Trần thẳng thắn đề cập đến việc phân chia tài sản. Bà cho biết 10 tỷ nhân dân tệ tài sản cá nhân sẽ chia cho 3 người con, còn khối tài sản doanh nghiệp trị giá hàng trăm tỷ tệ sẽ để lại cho chồng.

Đáp lại, Trì Trọng Thụy đã xua tay từ chối. Ông cho rằng mình không có năng lực quản lý khối tài sản đồ sộ như vậy.

Trên thực tế, bà Trần là người chủ động tiếp cận Trì Trọng Thụy khi mới quen. Bà từng nói với Lỗ Dự: “Ông Trì đẹp trai như vậy, có rất nhiều người theo đuổi, là tôi chủ động theo đuổi ông ấy”.

Hai người quen nhau trên phim trường Tây du ký , thông qua người bạn chung Triệu Lệ Dung, người đóng vai Vương hậu nước Xa Trì trong tập 15.

Trong những lần thăm đoàn với tư cách bạn thân lâu năm của bà Triệu, bà Trần bị thu hút bởi vẻ ngoài nho nhã, ánh mắt hiền từ đúng chuẩn “thánh tăng” của Trì Trọng Thụy.

Hai người nói chuyện hợp nhau vì có chung sở thích về Kinh kịch, nghệ thuật và quan niệm sống. Tuy nhiên, giữa họ tồn tại nhiều rào cản: Trần Lệ Hoa hơn Trì Trọng Thụy 11 tuổi, từng ly hôn, lại có ba con riêng. Trong mắt người ngoài, họ hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới.

Trước sự chủ động của bà Trần, Trì Trọng Thụy từng từ chối vì khoảng cách quá lớn. Mãi đến khi mẹ ông lâm bệnh nặng phải nhập viện, ông quay cuồng giữa công việc và việc chăm sóc mẹ. Trong lúc khó khăn đó, Trần Lệ Hoa đã chạy ngược chạy xuôi, bỏ tiền bỏ sức, mời bác sĩ giỏi nhất và chăm sóc chu đáo từng chút một.

Dần dần, Trì Trọng Thụy bị sự chân thành đó làm cảm động, cuối cùng mới đồng ý ở bên bà.

Bà Trần là người chủ động theo đuổi nam diễn viên Tây du ký.

Năm 1990, hai người âm thầm đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ rình rang, không tuyên truyền rầm rộ, chỉ dùng một bữa cơm đơn giản giữa hai bên gia đình để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Về phần di sản của bà Trần, con trai cả từ lâu đã tiếp quản doanh nghiệp. Trong khi đó, Trì Trọng Thụy tham gia quản lý và vận hành Bảo tàng Tử Đàn Trung Quốc - công trình tâm huyết của vợ khi còn sống. Giới truyền thông cho rằng đây là một trong những sắp xếp của Trần Lệ Hoa trước khi qua đời.