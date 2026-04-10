SSStutter và chiêu marketing gây phẫn nộ: Suốt ngày tuyên bố đóng cửa, chia tay rồi lại mở ra như trò đùa!

Sau bức tâm thư chia tay mùi mẫn như vừa kết thúc cuộc tình 10 năm thanh xuân, mới đây SSStutter khiến cộng đồng mạng và các khách hàng quen thuộc ngỡ ngàng khi "ngỏ lời" thông báo trở lại. Cụ thể, tối 9/4 các tín đồ thời trang Việt lại một lần nữa được phen ngã ngửa trước bài đăng mới nhất từ SSStutter. Vẫn là tông giọng sướt mướt, đầy triết lý, thương hiệu này tuyên bố sự quay lại sau một "lời tạm biệt đủ lâu để nhìn lại". Và cái sự "đủ lâu" mà SSStutter nhắc tới... là 60 ngày.

Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ thông báo dừng hoạt động toàn hệ thống vào ngày 31/1, brand thời trang nam 10 năm tuổi này đã sẵn sàng để tái sinh. Thương hiệu cho biết 60 ngày qua là khoảng lặng cần thiết để thấu hiểu và hoàn thiện hơn vì khách hàng. Tuy nhiên, thay vì cảm động, netizen lại cảm thấy mình như đang bị đem ra làm trò đùa trong một vở kịch vụng về.

Thông báo lại tiếp tục quay lại của SSStutter (Ảnh chụp màn hình).

Ngay dưới bài đăng, SSStutter lập tức hứng trọn "cơn mưa" gạch đá từ chính những khách hàng từng yêu mến mình. Làn sóng chỉ trích tập trung vào việc thương hiệu lạm dụng niềm tin và lòng trắc ẩn của người tiêu dùng để thực hiện các chiến dịch sale-off, xả kho. Nhiều người thậm chí còn kêu gọi tẩy chay và cho rằng một thương hiệu không giữ được chữ tín trong lời nói thì không xứng đáng để đồng hành lâu dài. Việc liên tục dùng chiêu bài "chia tay" để câu kéo tương tác đã khiến hình ảnh của một brand 10 năm tuổi trở nên rẻ rúng trong mắt công chúng.

- Lấy việc đóng cửa ra làm content thì đúng đẳng cấp rồi, nghỉ luôn đi shop ơi bẩn quá!

- SSStutter như gánh xiếc ấy nhỉ?

- Năm nào cũng tạm biệt, làm người uy tín tí được không?

- Có mỗi content dùng mãi không biết chán.

- Coi khách hàng là trò đùa hay gì?

"Mưa gạch đá" chào đón brand comeback.

Để hiểu tại sao netizen lại phẫn nộ đến vậy, hãy nhìn lại lịch sử "chia tay" dày đặc của SSStutter chỉ trong vòng chưa đến 1 năm qua:

- Tháng 5/2025: SSStutter mở màn bằng chiến dịch đóng cửa chi nhánh cuối cùng tại TP.HCM (Nguyễn Trãi).

- Tháng 8/2025: Tiếp tục kịch bản tương tự để tạm biệt cửa hàng "7 năm thanh xuân" tại Đặng Văn Ngữ (Hà Nội).

- Ngày 31/1/2026: Đỉnh điểm là thông báo chính thức dừng hoạt động toàn bộ hệ thống offline kèm theo video chia sẻ đẫm nước mắt của Founder.

Phải nói rằng SSStutter chẳng hát hò mà poster chia tay và comeback trong 1 năm cũng ngang ngửa idol Kpop luôn rồi!

Trong video "3 lý do thực sự khiến SSStutter dừng lại", người này từng nhắc đến áp lực dòng tiền, cảm giác có lỗi với nhân sự và thừa nhận bản thân không còn phù hợp để dẫn dắt phong cách cho giới trẻ. Những chia sẻ mang tính "gan ruột" lúc đó đã khiến các khách hàng trung thành của SSStutter mủi lòng, tiếc nuối cho một thanh xuân đã đi qua bên nhau.

Thế nhưng, tất cả những lý do đó bỗng chốc trở nên nực cười khi đúng như dự đoán của nhiều người, thương hiệu đã tái xuất chỉ sau 2 tháng lặn hụp. Việc SSStutter quay lại với thông điệp "vẫn là sự tối giản ấy, nhưng tinh tế hơn" khiến người ta đặt câu hỏi: Liệu áp lực dòng tiền hay sự thay đổi của Founder có thực sự tồn tại, hay đó chỉ là những chất liệu để xây dựng một chiến dịch marketing thiếu sáng tạo đến mức phải đi vào lối mòn một cách mặt dày mày dạn.

Có lẽ trong từ điển của SSStutter, khái niệm "tạm biệt" đang được định nghĩa lại theo một hệ quy chiếu hoàn toàn khác. 60 ngày vốn chỉ bằng một kỳ nghỉ hè của học sinh lại được thương hiệu này nâng tầm thành một cuộc chia ly thế kỷ để nhìn lại và thấu hiểu. Nếu cứ theo đà trên, có lẽ các khách hàng của SSStutter nên luyện tập một tinh thần thép: đừng vội khóc khi thấy tâm thư, đừng vội buồn khi nghe tin đóng cửa, và cũng đừng quá bất ngờ khi thấy họ "đội mồ sống dậy".