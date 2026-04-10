Bà xã 9X của Tuấn Hưng: "Giờ không chỉ là vợ chồng, còn là bạn đồng tu"

Theo PV | 10-04-2026 - 10:45 AM | Lifestyle

"12 năm rồi, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau nhiều", vợ Tuấn Hưng chia sẻ.

Sau hơn một thập niên gắn bó, hôn nhân của Tuấn Hưng và Hương Baby vẫn nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự bền chặt và ngày càng sâu sắc. Từ một mối tình nhiều sóng gió, cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm viên mãn với 3 con và sự đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Tuấn Hưng và Hương Baby có 12 năm hôn nhân bền chặt

Mới đây, Hương Baby chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình 12 năm hôn nhân. Trên trang cá nhân, cô viết: "Lấy chồng 12 năm rồi mà cảm giác vẫn như mình là cô dâu mới cưới chồng không ạ. May quá 12 năm rồi, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau nhiều, vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Giờ không chỉ là vợ chồng, còn là tri kỷ, rồi bạn đồng tu nữa ạ”.

Những lời tâm sự này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người, bởi nó phản ánh một mối quan hệ hôn nhân không chỉ có sự lãng mạn ban đầu, mà còn gắn kết sâu sắc về tinh thần.

Bà xã Tuấn Hưng cho biết vợ chồng cô giờ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Thực tế, chuyện tình của Tuấn Hưng và Hương Baby không phải lúc nào cũng êm đềm. Trước khi kết hôn vào năm 2014, họ từng trải qua nhiều lần hợp tan. Những năm đầu chung sống, cả hai cũng không tránh khỏi mâu thuẫn do khác biệt tính cách và áp lực cuộc sống. Hương Baby từng thừa nhận có thời điểm hôn nhân căng thẳng, thậm chí nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng sau tất cả, họ chọn ở lại và thay đổi vì nhau .

Sau hơn 10 năm, tình cảm của vợ chồng Tuấn Hưng ngày càng bền chặt. Cả hai thường xuyên dành cho nhau những lời yêu thương công khai, cùng nhau chăm sóc con cái và phát triển công việc kinh doanh chung . Đặc biệt, Tuấn Hưng cũng có nhiều thay đổi tích cực, từ một nghệ sĩ đào hoa, nóng tính trở nên điềm đạm hơn, ưu tiên gia đình và giảm bớt các cuộc vui.

Cả hai không chỉ gắn bó bên nhau trong cuộc sống, công việc mà còn đồng điệu trong việc ăn chay, tu tập

Hương Baby từng chia sẻ cô tin tưởng tuyệt đối vào chồng, khẳng định không ai có thể xen vào một gia đình đang hạnh phúc. Cô cho rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự thấu hiểu, tôn trọng và cùng nhau vun đắp mỗi ngày.

Không chỉ là vợ chồng, họ còn là bạn đồng hành trong lối sống. Cả hai cùng hướng đến sự cân bằng, thậm chí thay đổi thói quen sinh hoạt như ăn chay, sống chậm để giữ gìn sự bình yên trong tâm hồn. Chính điều này giúp mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc.

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Việt sở hữu 5 két kim cương, "cung điện" xa hoa

Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua

Ngàn tim cho bức ảnh cô gái Việt có gương mặt búp bê, vóc dáng như ma-nơ-canh bị bỏ quên trên phố Thượng Hải

SSStutter và chiêu marketing gây phẫn nộ: Suốt ngày tuyên bố đóng cửa, chia tay rồi lại mở ra như trò đùa!

Clip năm 2009 đã dự báo trước về độ hot của Lưu Diệc Phi, mỹ nhân 22 tuổi vươn mình một bước thành "thần tiên tỷ tỷ"

Hàng loạt ngôi sao bóng đá bị điều tra vì mua đồng hồ xa xỉ trốn thuế

