Trồng cây có thể mang lại hạnh phúc cho cả gia đình: Đây là 7 loại rất đáng để thử

Với nhiều gia đình, một chậu cây đặt nơi phòng khách, ban công hay góc bếp không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu, hạnh phúc và gắn kết hơn trong đời sống thường nhật.

Vì sao trồng cây lại giúp con người hạnh phúc hơn?

Theo Psychology Today, trồng cây có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn vì đây là hoạt động đưa ta đến gần thiên nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy con người thường cảm thấy tốt hơn khi được bao quanh bởi tự nhiên. Việc chạm tay vào đất còn giúp cơ thể tiếp xúc với một loại vi khuẩn trong đất có khả năng kích thích não giải phóng serotonin, chất hóa học giúp cải thiện tâm trạng.

Không chỉ vậy, trồng cây cũng là một dạng thực hành chánh niệm, giúp con người tập trung vào việc trước mắt, giảm suy nghĩ luẩn quẩn và xoa dịu căng thẳng. Khi trong nhà có thêm những mảng màu tự nhiên như vậy, nhiều người thường dễ cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm và dễ chịu hơn về mặt tinh thần.

Dưới đây là 7 loại cây có thể mang lại cảm giác hạnh phúc được trang The Guardian gợi ý bạn có thể trồng trong nhà.

1. Cây lưỡi hổ hoàng kim

Lưỡi hổ hoàng kim (tên khoa học: Sansevieria trifasciata) là một trong những loại cây rất dễ trồng, phù hợp với những người muốn có mảng xanh trong nhà nhưng không có quá nhiều thời gian chăm sóc. Điểm nổi bật của giống này là phần lá giữa mang sắc vàng chuối tươi sáng, tạo cảm giác vui mắt và làm không gian sống trở nên rạng rỡ hơn.

2. Cây vạn lộc

Nếu muốn tìm một loại cây lá màu dễ trồng trong nhà, vạn lộc (tên khoa học: Aglaonema) là lựa chọn đáng chú ý. Loài cây này chịu bóng khá tốt, dễ chăm hơn nhiều loại cây cảnh lá màu khác. Một số giống có lá pha hồng, trong khi một số giống khác lại mang vẻ dịu hơn với họa tiết đốm lạ mắt, đủ để góc nhà trở nên sinh động hơn.

3. Cây hồng môn

Hồng môn (tên khoa học: Anthurium andraeanum) là kiểu cây chỉ cần nhìn thấy là dễ khiến tâm trạng sáng lên. Hồng môn có thời gian ra hoa khá dài, hình dáng nổi bật, màu sắc bắt mắt và mang vẻ hơi cổ điển nhưng rất cuốn hút. Ngoài sắc đỏ quen thuộc, hiện cây còn có nhiều màu khác như hồng, trắng hoặc xanh chanh, giúp người trồng có thêm lựa chọn để làm mới không gian sống.

4. Cây hổ nhĩ thảo (Tai hùm)

Hổ nhĩ thảo là một loại thảo dược (tên khoa học: Saxifraga stolonifera). Loại cây này gây ấn tượng bởi phần lá ánh hồng rất dịu mắt. Không chỉ vậy, cây còn có khả năng tạo ra hàng chục cây con ở đầu những thân bò dài màu hồng. Khi được đặt trong giỏ treo hoặc trên kệ cao, những nhánh cây rủ xuống tạo cảm giác mềm mại, sống động và rất thú vị về mặt thị giác.

Hổ nhĩ thảo có vị cay đắng, tính hàn, ít độc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, khu phong giảm đau.

5. Cây lan bình rượu

Lan bình rượu (tên khoa học: Beaucarnea recurvata) là loại cây có phần gốc phình to khá đặc biệt, dễ gây chú ý trong không gian nội thất. Ưu điểm lớn của loài này là chịu được không khí khô trong phòng khách tốt hơn nhiều cây cùng kiểu dáng, đồng thời có thể phát triển thành cây lớn, tạo điểm nhấn rõ rệt cho căn nhà.

6. Cây lan hài

Khó có loài hoa nào hợp với chữ “kiều diễm” hơn loại lan này. Lan hài (tên khoa học: Paphiopedilum) có hoa dày, đậm dáng và có hiệu ứng thị giác nổi bật hơn hẳn so với lan hồ điệp. Chỉ cần xuất hiện trong nhà, cây cũng đủ tạo cảm giác sang và thu hút cho cả không gian sống.

7. Trầu bà khuyết

Trầu bà khuyết (tên khoa học: Rhaphidophora tetrasperma) có kiểu lá đẹp, gọn, dễ đưa vào nhà phố hoặc căn hộ nhỏ. Khi phát triển quá dài, người trồng có thể cắt tỉa lại khá dễ dàng để giữ dáng.