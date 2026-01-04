5 loại cây cảnh không nên mua kẻo phí tiền, phí sức

Trồng cây trong nhà đang trở thành một xu hướng được nhiều người ưa thích, nhất là tại các đô thị lớn, khi không gian sân vườn ngoài trời thường hạn chế. Và sự thật là việc trồng cây trong nhà có thể đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bao gồm cải thiện chất lượng không khí, giảm căng thẳng, và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Theo Tenielle Jordison, biên tập viên chuyên về làm vườn của tạp chí Mỹ Homes and Gardens, việc trồng cây trong nhà thậm chí có thể trở nên “gây nghiện”. Tenielle cho biết: “Mỗi khi bước vào cửa hàng cây cảnh hay thậm chí siêu thị, tôi gần như không thể cưỡng lại – kiểu gì cũng phải mang về một chậu mới. Nhưng sau nhiều lần thất bại, tôi đã rút ra một danh sách những “dấu hiệu cảnh báo” khi mua cây, như lượng nước cây được tưới, tình trạng hiện tại và thậm chí cả vị trí đặt trong cửa hàng.”

Theo Tenielle, khi đi mua cây cảnh trồng trong nhà, mọi người nên tránh 5 loại cây dưới đây.

1. Cây mua tại cửa hàng không chuyên

Điều đầu tiên cần chú ý là bạn mua cây ở đâu. Nếu là siêu thị hoặc cửa hàng dụng cụ, cây có thể không được chăm sóc chuyên sâu như ở cửa hàng cây cảnh hoặc vườn ươm.

“Điều này không có nghĩa là tất cả cây ở đó đều kém chất lượng – tôi từng có một chậu lan mua ở siêu thị và nó phát triển rất tốt trong nhiều năm.” Tenielle nói. “Tuy nhiên, hãy coi môi trường bán là một dấu hiệu để bạn kiểm tra kỹ hơn tình trạng cây.”

Tenielle khuyên mọi người: “Nếu có thể, hãy ưu tiên mua ở các cửa hàng cây cảnh uy tín hoặc vườn ươm.”

2. Cây bị tưới quá nhiều nước

Tưới nước sai cách là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cây trồng trong nhà chết. Tenielle kể: “Tôi thường thấy các khay cây trong cửa hàng bị đặt trong nước đọng – đây là dấu hiệu đáng lo. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những cây cần đất khô giữa các lần tưới như xương rồng, hoặc cây dễ bị thối rễ như bàng Singapore. Nếu cây để trong nước quá lâu, đất sẽ bị úng.”

Bạn có thể kiểm tra bằng cách chạm vào lớp đất phía trên: nếu thấy ướt sũng, mềm nhão và lá có dấu hiệu đổi màu, thì cây đang không ở trạng thái tốt.

Dù vậy, một số cây vẫn cần độ ẩm ổn định, nên bạn cần hiểu nhu cầu riêng của từng loại.

3. Cây bị bệnh phấn trắng

Những kệ cây xanh mướt trong cửa hàng trông rất hấp dẫn, nhưng cũng là môi trường lý tưởng cho nấm phát triển.

Phấn trắng là một bệnh nấm, biểu hiện bằng các đốm trắng xám như bột trên lá. Nó lây lan qua không khí, đặc biệt là khi cây đặt sát nhau, thiếu thông thoáng.

Đây là tình trạng khá phổ biến trong cửa hàng và rất khó xử lý triệt để. Vì vậy, nếu thấy dấu hiệu này, tốt nhất không nên mua để tránh lây sang các cây khác trong nhà.

Nếu đã mua phải, hãy cách ly cây và cắt bỏ phần bị bệnh.

4. Cây có quá nhiều lá vàng

Lá vàng là điều có thể xảy ra khi chăm cây, nhưng nếu hơn 1/3 cây bị vàng lá ngay từ trong cửa hàng, đó là dấu hiệu đáng lo.

Theo Tenielle, điều này cho thấy cây đang gặp vấn đề như sâu bệnh, chăm sóc sai cách hoặc bị bó rễ. Dù vẫn có thể cứu được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức để phục hồi.

“Hãy kiểm tra mặt dưới lá xem có sâu bệnh không, quan sát rễ có bị chật chội không, và xem có hiện tượng rụng lá hay không.” Tenielle khuyên. Nếu bạn vẫn muốn mang về nhà, hãy cắt bỏ phần lá hỏng (nhưng không quá 1/3 cây), đặt cây ở nơi đủ sáng, giữ ấm và chăm sóc đều đặn để giúp cây hồi phục.

5. Cây bị đặt xa cửa sổ

Vị trí đặt cây trong cửa hàng cũng rất quan trọng. Nếu cây bị đặt ở góc tối, chỉ dùng ánh sáng nhân tạo, khả năng cao là cây đang yếu.

Tenielle giải thích: “Ánh sáng nhân tạo có thể hỗ trợ, nhưng nếu dùng hoàn toàn, cây thường phát triển yếu, thân vươn dài và thiếu sức sống.”

“Khi mang về nhà, nếu bạn đặt ngay ra nơi có ánh sáng mạnh, cây có thể bị sốc, rụng lá và suy yếu thêm.”

Với những loại cây này, nếu bạn vẫn muốn mua, hãy cho cây thích nghi dần với ánh sáng mạnh hơn, ví dụ đặt sau rèm mỏng rồi di chuyển dần ra nơi sáng hơn theo từng tuần.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý có những loại cây chịu bóng tốt hơn, như cây kim tiền – chúng thích nghi tốt với môi trường ánh sáng yếu.



