4 loại cây cảnh đem lại sinh khí, tài lộc cho năm mới, khả năng lọc không khí thì quá đỉnh

Đây là những loại cây cảnh vừa đẹp, vừa có khả năng lọc không khí và ngoài ra còn được cho là đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ trong năm mới.

Trong năm mới 2026, việc lựa chọn cây cảnh không chỉ dừng lại ở ý nghĩa phong thủy mà còn cần chú trọng đến khả năng cải thiện môi trường sống. Dưới đây là 4 loại cây hội tụ đủ 3 yếu tố: Sinh khí mạnh - Tài lộc dồi dào - Lọc không khí đỉnh cao:

1. Cây Thiết Mộc Lan (Phát Tài)

Đây được mệnh danh là "vua" của các loại cây phong thủy đặt trong nhà hoặc trước cửa để đón vận may.

- Tài lộc & Sinh khí: Cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn bền vững. Đặc biệt khi cây nở hoa (thường vào dịp chuyển giao năm mới), đó là tín hiệu báo hỷ sự và tài lộc lớn sắp gõ cửa gia đình.

- Lọc không khí: Cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ các độc tố như Formaldehyde, Benzen và Trichloroethylene có trong sơn nhà, gỗ công nghiệp và các chất tẩy rửa.

2. Cây Lưỡi Hổ

Loài cây này được xem như một "tấm khiên" bảo vệ gia đình, rất phù hợp để trưng bày trong năm 2026.

- Tài lộc & Sinh khí: Hình dáng lá vươn thẳng như thanh kiếm tượng trưng cho ý chí kiên cường và sức mạnh xua đuổi tà khí, ngăn chặn vận xui. Nó giúp gia chủ bảo toàn tài sản và thu hút sinh khí tươi mới.

- Lọc không khí: Đây là một trong số ít cây có khả năng nhả khí Oxy vào ban đêm, giúp cải thiện giấc ngủ. Nó có thể lọc được hơn 100 loại chất độc khác nhau, mang lại bầu không khí trong lành tuyệt đối.

3. Cây Lan Ý (Vĩ Hoa Trắng)

Nếu bạn muốn một không gian vừa sang trọng vừa tràn đầy năng lượng tích cực, Lan Ý là lựa chọn không thể bỏ qua.

- Tài lộc & Sinh khí: Với những bông hoa trắng muốt như cánh buồm, Lan Ý tượng trưng cho sự "thuận buồm xuôi gió" trong công việc và sự nghiệp. Nó mang lại sự hòa hợp, giảm bớt xung đột giữa các thành viên trong gia đình.

- Lọc không khí: Đứng đầu danh sách các loại cây lọc bụi mịn và hấp thụ các chất gây ung thư từ bức xạ sóng điện từ (Wi-Fi, điện thoại, máy tính). Cây còn giúp tăng độ ẩm không khí lên 5%, cực tốt cho đường hô hấp.

4. Cây Hương Thảo (Rosemary)

Đây là loài cây "nhỏ mà có võ", mang lại sinh khí và sự minh mẫn cho gia chủ ngay từ những ngày đầu năm mới 2026.

- Tài lộc & Sinh khí: Mùi hương của cây hương thảo được coi là mùi hương của sự thông tuệ và may mắn. Trong phong thủy, nó giúp thu hút quý nhân và tạo ra luồng sinh khí luân chuyển liên tục trong nhà.

- Lọc không khí: Tinh dầu từ lá hương thảo có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên, xua đuổi côn trùng (muỗi, ruồi) và thanh lọc mùi ẩm mốc. Mùi hương của cây còn giúp giảm stress, tăng cường trí nhớ cho các thành viên trong gia đình.

* Lời khuyên cho năm mới: Để các loại cây này phát huy tối đa tác dụng, bạn nên đặt chúng ở những vị trí có ánh sáng nhẹ (gần cửa sổ hoặc ban công). Tránh để cây bị héo úa vì cây chết trước cửa là điều tối kỵ trong những ngày đầu năm. Chúc bạn một năm 2026 xanh mát và thịnh vượng!

4 loại cây trồng trước nhà thì xui đủ đường, chuyển ra sau lại vững vàng vận khí

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
4 loại cây

