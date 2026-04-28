Trấn Thành: "Mong khán giả bỏ qua cho tôi"

Mới đây, danh ca Khánh Hà đã có một buổi biểu diễn tại TP.HCM. Trấn Thành vì quá mê nữ danh ca nên cũng bất ngờ xuất hiện để ủng hộ đàn chị.



Anh nói: "Tôi lên sân khấu này là hoàn toàn bất ngờ vì thực ra tôi đến đây chỉ để ngồi dưới xem chị Khánh Hà biểu diễn. Tôi là người fan rất trung thành của chị Khánh Hà.

Và không riêng gì mình chị Khánh Hà, cả gia đình của nhạc sĩ Lữ Liên tôi đều yêu mến, từ anh Tuấn Ngọc tới chị Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích, Anh Tú và cả anh Tô Chấn Phong. Thật lạ khi có một gia đình mà ai cũng nổi tiếng.

Đối với tôi, người phụ nữ này là báu vật của âm nhạc Việt Nam. Tôi sống theo chủ nghĩa tri ân nên rất mê những con người này.

Những người như anh Tuấn Ngọc hay chị Khánh Hà chỉ cần cất tiếng hát lên là âm nhạc của họ đã trở thành định hình thẩm mỹ cho tôi.

Nhờ âm nhạc của Tuấn Ngọc và Khánh Hà mà tôi mới yêu nhạc xưa nhiều đến thế và có gu nghe nhạc sang một chút xíu. Đây là những người tôi vô cùng biết ơn. Tôi mang ơn họ vì đang cho tôi một cái gu thẩm mỹ rất tốt trong âm nhạc.

Xin quý vị hãy dành cho chị Khánh Hà một tràng pháo tay thật nồng nhiệt".

Khánh Hà nghe vậy liền thốt lên: "Cảm ơn Trấn Thành nhiều lắm. Lần nào gặp tôi cũng được Trấn Thành khen hết".

Trấn Thành nói tiếp: "Tôi không khen không được. Ở cái tuổi của chị Khánh Hà mà vẫn giữ được sức khỏe, vóc dáng, nội lực thế này là quá hiếm. Tôi không dám nói tuổi của chị Khánh Hà ở đây nhưng chị quá trẻ.

Nhiều người gặp chị Khánh Hà xong hỏi "con ơi, con hát bài gì hay thế". Tới lúc hỏi tuổi ra thì hóa ra còn nhỏ hơn chị Khánh Hà vài tuổi.

Đây là người phụ nữ quá khỏe, quá trẻ, quá đẹp với tôi, không một ai mà giữ được body như này ở tuổi này".

Tiếp đó, Trấn Thành cũng song ca cùng Khánh Hà. Anh nói: "Hôm nay tôi không chuẩn bị trước. Nếu có gì sơ suất, mong khán giả bỏ qua cho tôi".