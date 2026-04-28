Vợ chồng trẻ rời phố về quê sau 10 năm, chi 130 triệu đồng để dựng nhà lá: Thành quả bất ngờ

Một đoạn clip ghi lại khung cảnh căn nhà lá mộc mạc giữa vườn cây xanh mát, với từng góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây. Không phải biệt thự hay nhà phố hiện đại, điều khiến người xem thích thú lại nằm ở cảm giác bình yên toát ra từ không gian sống giản dị: mái lá, vách gỗ, ánh nắng len qua từng kẽ lá và nhịp sống chậm rãi hiếm thấy.

Chủ nhân của căn nhà gây “sốt” này là vợ chồng Thảo Nguyên (SN 1993, quê ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Cách đây 2 năm, vợ chồng Thảo Nguyên thuê nhà tại Bình Tân, TP.HCM với chi phí khoảng 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cảm giác ngột ngạt nơi đô thị đông đúc trong suốt gần 10 năm khiến cô luôn trăn trở.

Đầu năm 2023, khi mang thai con đầu lòng, những thay đổi về thể trạng và cảm xúc khiến Nguyên càng mong muốn một môi trường sống khác. Sau nhiều lần trăn trở, vợ chồng cô quyết định dừng công việc kinh doanh tại TP.HCM, trở về Cà Mau sinh sống. Đầu năm 2024, trên mảnh đất được bố mẹ cho, vợ chồng Nguyên bắt tay xây dựng căn nhà riêng.

Đoạn clip đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Đôi vợ chồng trẻ phải tự tính toán lại chi phí, lên kế hoạch xây dựng nhà cửa sao cho phù hợp với điều kiện tài chính hạn chế, đồng thời tận dụng nguồn lực sẵn có ở quê. Ngôi nhà hiện tại là kết quả của quá trình tính toán kỹ lưỡng đó. Theo thông tin từ Vietnamnet, căn nhà có diện tích khoảng 88m2, được xây dựng với tổng chi phí khoảng 130 triệu đồng.

Để tiết kiệm, hai vợ chồng lựa chọn các vật liệu địa phương như gỗ, tầm vông, lá dừa nước và thiết kế theo hướng tối giản. Không gian sống được bố trí mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, xung quanh là cây xanh, mang lại cảm giác thoáng đãng và gần gũi. Nội thất bên trong cũng được chọn theo tiêu chí gọn nhẹ, đủ dùng, ưu tiên sự tiện nghi cơ bản thay vì cầu kỳ.

Sau một thời gian chuyển về quê và hoàn thiện tổ ấm, thành quả mà hai vợ chồng nhận được không chỉ nằm ở căn nhà hoàn chỉnh. Theo chia sẻ trên Znews, điều họ cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi về tinh thần: bớt áp lực, có nhiều thời gian hơn cho gia đình và đặc biệt là hành trình làm cha mẹ. Bên cạnh đó, việc chi phí sinh hoạt giảm đáng kể so với thời gian ở TP.HCM, giúp họ chủ động hơn về tài chính.

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Thảo Nguyên đã dần đi vào ổn định. Gia đình nhỏ đang tận hưởng nhịp sống chậm, tự chăm sóc không gian sống và dành thời gian cho con cái nhiều hơn. Không còn guồng quay gấp gáp của đô thị, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn, nhưng đổi lại là cảm giác an yên mà trước đây họ khó có được. Quyết định rời phố về quê vì thế, với họ, không phải là bước lùi, mà là một cách lựa chọn lại cuộc sống theo điều mình thực sự cần.