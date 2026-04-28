Động thái của Hoà Minzy và Cẩm Ly giữa tranh cãi câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"

Động thái của Hoà Minzy và Cẩm Ly

Những ngày qua, tâm điểm mạng xã hội xoay quanh hai cái tên Hoà Minzy, Cẩm Ly cùng nhạc phẩm mới ra mắt Người Việt Mình Thương Nhau . Ca khúc do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh luận trái chiều, đặc biệt là câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Việc ca từ gây tranh cãi đã đẩy hai ca sĩ thể hiện vào tâm điểm dư luận, khiến mọi động thái của người trong cuộc đều được theo dõi sát sao.

Hoà Minzy cập nhật 2 bài đăng mới vào khuya 27/4

Khuya 27/4, giữa lúc tranh luận đang ở cao trào, Hoà Minzy bất ngờ cập nhật bài đăng mới trên fanpage hơn 3 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip tổng duyệt, ghi lại khoảnh khắc cô cùng Cẩm Ly tập luyện ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau cho sân khấu sắp diễn ra vào ngày 28/4. Đây cũng được xem là lần đầu tiên bộ đôi mang ca khúc này trình diễn live trước đông đảo khán giả.

Hoà Minzy và Cẩm Ly tập duyệt ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau

Bên cạnh clip tập luyện, Hoà Minzy còn đăng tải thêm loạt hình ảnh hậu trường với không khí thoải mái, vui vẻ. Nữ ca sĩ còn hài hước nhắc đến bạn trai Văn Cương. Tuy nhiên, trong các bài đăng mới, Hoà Minzy không đề cập trực tiếp đến câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” - tâm điểm của làn sóng tranh luận những ngày qua.

Cẩm Ly cũng chưa có phát ngôn chính thức nào liên quan đến ồn ào ca từ

Trong khi đó, Cẩm Ly cũng chưa có phát ngôn chính thức nào liên quan đến ồn ào ca từ, cô giữ thái độ im lặng trước các ý kiến trái chiều từ dư luận. Lần duy nhất Cẩm Ly xuất hiện là trong video Hoà Minzy đăng tải khuya 27/4.

Tranh luận "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" bùng nổ, nhạc sĩ lên tiếng

Ngày 23/4, Hoà Minzy và Cẩm Ly chính thức phát hành MV Người Việt Mình Thương Nhau . Ca khúc mang thông điệp tôn vinh những giá trị văn hoá và tinh thần đoàn kết của người Việt, nhận được nhiều phản hồi tích cực về giai điệu lẫn phần hình ảnh. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, một chi tiết trong ca từ đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều nền tảng.

MV Người Việt Mình Thương Nhau - Cẩm Ly x Hoà Minzy (st: Châu Đăng Khoa)

Cụ thể, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” khiến không ít khán giả bày tỏ sự khó hiểu. Nhiều ý kiến cho rằng cách diễn đạt này đi ngược lại với ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu” - một thành ngữ phổ biến trong văn hoá phương Đông.

Xét ở góc độ khoa học, hiện tượng “lúa chín cúi đầu” xuất phát từ quy luật tự nhiên. Khi hạt lúa tích lũy đủ dưỡng chất và trở nên nặng hơn ở giai đoạn chín, phần bông sẽ cong xuống dưới tác động của trọng lực. Ngược lại, những bông lúa lép, nhẹ hơn thường đứng thẳng. Từ quan sát này, người xưa đúc kết thành bài học về nhân sinh.

Trong đời sống văn hoá, “lúa chín cúi đầu” (có nguồn gốc từ triết lý của Nhật Bản “Minoru hodo kobe o tareru inaho ni naru”) từ lâu đã trở thành biểu tượng cho đức tính khiêm tốn. Con người càng trưởng thành, hiểu biết và thành công thì càng khiêm nhường, điềm đạm. Ngược lại, “lúa lép đứng thẳng” thường được dùng để ám chỉ những người thiếu nội lực nhưng thích phô trương.

Chính vì vậy, việc ca khúc sử dụng hình ảnh "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã làm dấy lên tranh luận về tính hợp lý cũng như nguy cơ làm lệch đi ý nghĩa vốn có của một thành ngữ quen thuộc.

Chính vì vậy, việc ca khúc sử dụng hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” đã làm dấy lên tranh luận về tính hợp lý cũng như nguy cơ làm lệch đi ý nghĩa vốn có của một thành ngữ quen thuộc. Dù vậy, cũng có những quan điểm nhìn nhận theo hướng tích cực, cho rằng đây là một ẩn dụ mới, mang thông điệp khác biệt.

Ngay trong ngày ra mắt MV, Hoà Minzy từng phản hồi một bình luận của khán giả, cho biết câu hát được hiểu theo nghĩa bóng. Tuy nhiên, nghĩa bóng là gì thì nữ ca sĩ không giải thích thêm.

Bình luận của Hoà Minzy

Đến tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chính thức lên tiếng, trực tiếp làm rõ dụng ý sáng tác. Nam nhạc sĩ cho biết anh đã theo dõi các ý kiến trái chiều trong những ngày qua và trân trọng mọi góp ý từ khán giả. Theo anh, việc một câu hát được lắng nghe và tranh luận, dù đồng tình hay không, đều là tín hiệu tích cực đối với người làm nghề.

Giải thích cụ thể, Châu Đăng Khoa khẳng định bản thân hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”. Tuy nhiên, khi sáng tác Người Việt Mình Thương Nhau , anh chủ động mở rộng tầng nghĩa của biểu tượng này. Trong ngữ cảnh ca khúc, cụm từ “người con của nước Nam” được đặt ngay trước câu hát gây tranh cãi không phải ngẫu nhiên, mà nhằm gợi nhắc chiều sâu lịch sử và hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Theo đó, “chẳng hề cúi đầu” không mang hàm ý phủ nhận sự khiêm nhường, mà là ẩn dụ cho tinh thần không khuất phục - không cúi đầu trước nghịch cảnh, trước cường quyền hay những thử thách lớn lao.

Châu Đăng Khoa lên tiếng tối 27/4

Nam nhạc sĩ kết luận, hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là cách khắc họa một dân tộc đã đi qua nhiều biến động nhưng vẫn giữ được lòng tự tôn và ý chí vươn lên. Thông điệp cốt lõi, theo Châu Đăng Khoa, là người Việt có thể khiêm nhường trong ứng xử, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu.

Dù đã có lời giải thích từ tác giả, ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau vẫn tiếp tục là chủ đề nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

