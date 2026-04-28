Việc du khách nước ngoài đến Việt Nam tham quan không còn xa lạ, nhưng kết hợp du lịch với hoạt động thiện nguyện vẫn là câu chuyện hiếm gặp. Mới đây, tài khoản TikTok mang tên Cevo Ali đã thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn clip ghi lại hành trình mua sắm “khác thường” tại siêu thị.

Tưởng “quậy” siêu thị, khách Tây gây xúc động với hành động ý nghĩa tại mái ấm trẻ mồ côi

Trong video, nam du khách liên tục lấy số lượng lớn hàng hóa từ kệ và cho vào giỏ, từ gấu bông, giấy vệ sinh đến mì gói, gia vị hay nước giặt. Hành động này ban đầu khiến nhiều người lầm tưởng anh đang “quậy” siêu thị hoặc cố tình tạo nội dung gây chú ý. Tuy nhiên, khi theo dõi đến cuối, không ít người bất ngờ khi biết toàn bộ số hàng hóa trên được anh dùng để làm từ thiện.

Cụ thể, Cevo Ali đã mang toàn bộ quà tặng đến mái ấm Đức Quang - nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Không dừng lại ở việc trao quà, anh cùng bạn đồng hành còn trực tiếp chuẩn bị và nấu hàng trăm suất ăn cho các em nhỏ. Hình ảnh các em quây quần, vui vẻ nhận quà và tương tác thân thiết với hai vị khách nước ngoài nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Ali cùng bạn nấu hàng trăm suất ăn cho các em nhỏ mồ côi

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng Việt Nam bày tỏ sự bất ngờ và cảm kích trước hành động ý nghĩa này, cho rằng đây không đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là cách lan tỏa yêu thương: “Ban đầu tưởng anh này phá siêu thị, ai ngờ xem xong thấy ấm lòng thật sự”, “Không phải đi du lịch nữa mà là đi tích phước rồi”, “Dễ thương vậy, hay anh sống ở đây luôn đi”, “Ảnh ở bên Tây nhưng tâm ở bên ta”... Một số ý kiến còn kỳ vọng mô hình du lịch kết hợp thiện nguyện sẽ được nhân rộng hơn trong tương lai.

Đáp lại sự quan tâm của cộng đồng mạng, chàng trai cho biết sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động tương tự, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu. Hiện đoạn video đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ chỉ sau một ngày đăng tải, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện.

Cevo Ali là một nhà sáng tạo nội dung đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trên nền tảng TikTok, anh thường xuyên chia sẻ các video về trải nghiệm du lịch, trong đó những nội dung liên quan đến Việt Nam đặc biệt thu hút sự quan tâm và tương tác lớn từ cộng đồng mạng.