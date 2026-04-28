Chuyến đi du lịch 3 ngày khiến tôi mất thêm 4 triệu đồng chỉ vì không tính trước chi phí trẻ nhỏ
Tôi từng nghĩ đi du lịch với con nhỏ chỉ cần tính vé máy bay, khách sạn và tiền ăn là gần đủ. Sau chuyến đi 3 ngày ở Đà Nẵng năm ngoái, tôi mới hiểu: những khoản chi liên quan đến trẻ nhỏ mới là thứ âm thầm khiến ngân sách gia đình đội lên rất nhanh.
- 26-04-2026Nghỉ lễ 30/4: Mang bao nhiêu tiền mặt là đủ khi đi du lịch?
- 25-04-2026Đi du lịch dịp lễ mà về nhà còn mệt hơn đi làm? Chị em công sở hãy ghi nhớ 9 nguyên tắc "nghỉ thật sự" này
- 25-04-2026Toàn bộ người dân đi du lịch Cát Bà chú ý: Bến phà dừng chuyên chở phương tiện ra đảo
Chị Thu Hà (36 tuổi, Hà Nội), mẹ của hai bé 5 tuổi và 3 tuổi, vẫn nhớ rất rõ cảm giác sau kỳ nghỉ lễ năm ngoái.
Gia đình chị lên kế hoạch khá kỹ cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm:
- Vé máy bay: 9 triệu đồng
- Khách sạn: 4 triệu đồng
- Ăn uống: 3,5 triệu đồng
- Vé vui chơi: 2 triệu đồng
Tổng dự kiến: 18,5 triệu đồng
Chị nghĩ như vậy là khá ổn cho một chuyến đi ngắn.
Nhưng khi trở về nhà và tổng kết lại chi tiêu thực tế, con số cuối cùng lên tới gần 22,5 triệu đồng .
Khoản phát sinh hơn 4 triệu đồng đến từ những thứ chị gần như không đưa vào kế hoạch ban đầu.
Thuê xe riêng vì con mệt
Trước chuyến đi, gia đình dự tính chủ yếu dùng taxi công nghệ.
Nhưng thực tế:
- Con nhỏ mệt
- Mang theo xe đẩy
- Đồ đạc nhiều
Gia đình phải thuê xe riêng trong ngày để chủ động lịch trình.
Chi phí phát sinh
|Khoản
|Chi phí
|Taxi ngoài kế hoạch
|800.000 đồng
|Thuê xe riêng
|1.200.000 đồng
|Tổng
|2 triệu đồng
Đồ ăn riêng cho trẻ
Đi du lịch không phải lúc nào trẻ cũng ăn được đồ địa phương.
Gia đình liên tục mua thêm:
- Cháo
- Sữa
- Bánh ăn nhẹ
- Trái cây
- Nước uống riêng
Chi phí
|Khoản
|Chi phí
|Sữa
|400.000 đồng
|Đồ ăn nhẹ
|500.000 đồng
|Cháo/trái cây
|400.000 đồng
|Tổng
|1,3 triệu đồng
Vé phát sinh cho trẻ
Ban đầu chị nghĩ trẻ nhỏ sẽ được miễn phí nhiều dịch vụ.
Nhưng thực tế:
- Vé khu vui chơi trẻ em
- Thuê phao bơi
- Thuê đồ biển
- Chụp ảnh
Chi phí
|Khoản
|Chi phí
|Vé trẻ em
|400.000 đồng
|Thuê đồ chơi/phao
|300.000 đồng
|Chụp ảnh
|200.000 đồng
|Tổng
|900.000 đồng
Bảng tổng kết chi phí phát sinh vì trẻ nhỏ
|Khoản phát sinh
|Chi phí
|Di chuyển
|2.000.000 đồng
|Ăn uống riêng
|1.300.000 đồng
|Vui chơi
|900.000 đồng
|Tổng cộng
|4.200.000 đồng
Điều chị Hà thay đổi ở chuyến đi sau
Sau lần đó, chị luôn tách riêng một khoản gọi là: Quỹ trẻ nhỏ
Khoảng: 15–20% tổng ngân sách chuyến đi
Khoản này dành riêng cho:
- Đồ ăn
- Thuốc
- Di chuyển
- Các tình huống phát sinh
Không phải con khiến chuyến đi đắt hơn
Chị Hà nói điều khiến chị tiếc nhất không phải mất thêm tiền. Mà là việc không chuẩn bị trước khiến cả gia đình nhiều lúc bị động.
"Đi cùng con nhỏ thì phát sinh là chuyện rất bình thường. Sai lầm của tôi là nghĩ chi phí của trẻ sẽ giống người lớn trong khi thực tế có rất nhiều khoản rất riêng", chị chia sẻ.
Một chuyến đi gia đình vẫn có thể rất vui. Chỉ là nếu có trẻ nhỏ đi cùng, đừng quên dự trù thêm ngân sách. Nếu không, điều bất ngờ nhất sau kỳ nghỉ có thể không phải ảnh đẹp mà là sao kê ngân hàng.
Thanh niên Việt