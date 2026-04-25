Đi du lịch dịp lễ mà về nhà còn mệt hơn đi làm? Chị em công sở hãy ghi nhớ 9 nguyên tắc "nghỉ thật sự" này

Có một câu chuyện quen thuộc mà nhiều chị em công sở sẽ thấy chính mình trong đó. Sau kỳ nghỉ dài ngày, bạn bước vào văn phòng với đôi mắt thâm quầng, làn da xỉn màu vì cháy nắng, và một cảm giác nặng nề khó tả. Đồng nghiệp hỏi: "Đi chơi vui không?" . Bạn gượng cười: "Vui lắm, nhưng mệt quá, chưa kịp nghỉ đã phải đi làm rồi" .

Và rồi bạn tự hỏi: "Kỳ nghỉ sinh ra để nghỉ, sao mình lại mệt hơn cả lúc đi làm?" .

Câu trả lời không nằm ở chuyến đi mà nằm ở cách chúng ta đã tiếp cận nó. Phần lớn phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những người đã quen với nhịp sống căng thẳng, đã quên mất thế nào là nghỉ ngơi thực sự. Chúng ta đối xử với kỳ nghỉ như một dự án cần hoàn thành, một danh sách cần check-in, một cơ hội "không được lãng phí". Và thế là, nghỉ lễ lại trở thành một phiên bản khác của... đi làm.

Dưới đây là 9 nguyên tắc giúp chị em thật sự nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 sắp tới để khi quay về guồng quay công sở, bạn mang theo một trái tim đã được "sạc đầy", chứ không phải một tâm hồn kiệt quệ thêm một lần nữa.

1. Tắt thông báo công việc và thật sự tắt

Đây là nguyên tắc đầu tiên, quan trọng nhất, và cũng khó nhất. Chúng ta ai cũng nói "đi du lịch là để nghỉ", nhưng đến sân bay vẫn check mail, vào khách sạn vẫn trả lời tin nhắn sếp, ngồi ăn tối vẫn liếc điện thoại xem có deadline gì mới không.

Sự thật phũ phàng: Khi bạn để một phần tâm trí ở lại văn phòng, cơ thể bạn đang đi du lịch nhưng hệ thần kinh vẫn đang làm việc. Cortisol - hormone căng thẳng vẫn tiết ra đều đặn. Não bộ không bao giờ được vào chế độ "phục hồi". Kết quả: Bạn đi 5 ngày nhưng thực chất chỉ "nghỉ" được vài giờ.

Hành động cụ thể: Trước khi đi, gửi một email chung cho team với nội dung "Tôi sẽ nghỉ lễ từ ngày X đến ngày Y, trong thời gian này vui lòng liên hệ anh/chị Z". Sau đó: Tắt thông báo Slack, Zalo công việc, email công việc trên điện thoại. Nếu sợ bỏ lỡ việc khẩn, hãy chỉ định một khung giờ duy nhất mỗi ngày (ví dụ 8-8h15 sáng) để check - không check ngoài khung giờ đó. Cả ngày còn lại, điện thoại bạn chỉ phục vụ cho chính bạn.

2. Đừng nhồi nhét lịch trình - hãy để lại "khoảng thở"

Một sai lầm phổ biến: Chúng ta nghĩ "đã đi xa rồi thì phải đi cho đáng tiền". Thế là lịch trình 3 ngày ở Đà Lạt được nhồi 15 điểm check-in, từ 7h sáng đến 11h đêm. Ngày nào cũng dậy sớm, ăn vội, di chuyển liên tục, chụp ảnh vội vã, rồi lại lên xe đi tiếp.

Kết quả: Bạn có 1000 tấm ảnh nhưng không nhớ nổi cảm giác ở từng nơi. Bạn đã đến Đà Lạt nhưng thực ra chưa từng có mặt ở Đà Lạt. Và bạn trở về với đôi chân đau, làn da rát, và một trái tim trống rỗng.

Hành động cụ thể: Áp dụng nguyên tắc "ít hơn 50%". Nếu lịch trình bạn định làm có 10 điểm, hãy cắt còn 5. Nếu bạn định đi từ 7h sáng đến 10h tối, hãy đi từ 8h đến 6h thôi. Phần thời gian còn lại, dành để ngồi ở quán cà phê, nằm ở bể bơi, đi dạo không mục đích. Chính những khoảng thở đó mới là linh hồn của kỳ nghỉ chứ không phải số điểm check-in.

3. Cho phép mình ngủ nướng - không áy náy

Ở nhà, chị em công sở thường không cho phép mình ngủ quá 7h sáng kể cả cuối tuần vì cảm giác "đang lãng phí thời gian". Đi du lịch, chúng ta lại còn dậy sớm hơn vì muốn "tận dụng tối đa".

Nhưng hãy thành thật: cơ thể bạn đang thiếu ngủ trầm trọng. Một kỳ nghỉ không có những giấc ngủ 9-10 tiếng không phải là kỳ nghỉ đúng nghĩa. Đó là cơ hội hiếm hoi để bạn bù đắp cho cả tháng trời đi ngủ lúc 1h sáng và dậy lúc 6h30.

Hành động cụ thể: Dành ít nhất 1-2 ngày trong kỳ nghỉ để không đặt báo thức . Ngủ đến khi cơ thể tự thức dậy. Có thể là 8h, 9h, thậm chí 10h sáng và đó hoàn toàn ổn. Những điểm tham quan sẽ vẫn ở đó lúc 11h trưa, nhưng giấc ngủ bù bạn cần thì không phải lúc nào cũng có. Đừng để cảm giác "tội lỗi" cướp đi điều cơ thể bạn đang cần nhất.

4. Ăn chậm - nghệ thuật thưởng thức bị lãng quên

Ở Việt Nam, đặc biệt với phụ nữ công sở, bữa ăn hàng ngày thường diễn ra trong 15-20 phút: vừa ăn vừa xem điện thoại, vừa ăn vừa lướt tin nhắn, vừa ăn vừa nghĩ về deadline chiều nay. Chúng ta đã ăn rất nhiều, nhưng chưa từng thực sự thưởng thức một bữa ăn nào trong cả tháng qua.

Kỳ nghỉ là dịp hiếm hoi để chữa lành mối quan hệ với đồ ăn. Khi bạn ngồi xuống một quán ăn ngon ở Hội An, hay một nhà hàng hải sản bên bờ biển Nha Trang, hãy đặt điện thoại úp xuống mặt bàn. Hãy ngắm đĩa thức ăn trước khi cầm đũa. Hãy nhai chậm, cảm nhận từng tầng hương vị. Hãy trò chuyện với người ngồi đối diện thay vì lướt story.

Hành động cụ thể: Áp dụng nguyên tắc "bữa ăn 45 phút" ít nhất một lần mỗi ngày trong kỳ nghỉ. Đặt thời gian tối thiểu 45 phút cho một bữa ăn chính, không vội vã. Trong 45 phút đó, điện thoại tắt âm và úp xuống. Chỉ có bạn, đồ ăn, và người đồng hành. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra đồ ăn ngon gấp đôi, câu chuyện sâu hơn gấp mười.

5. Dành thời gian một mình ngay cả khi đi theo nhóm

Đây là điều mà ít người nghĩ tới, đặc biệt khi chúng ta đi du lịch với gia đình, bạn bè, hay hội chị em. Chúng ta sợ bị coi là "chảnh", "khó tính" nếu tách ra đi một mình. Nên chúng ta dính với nhóm từ sáng đến tối, ăn cùng, đi cùng, chụp ảnh cùng đến tối về phòng mới nhận ra mình kiệt sức.

Nhưng sự thật là: Đi chơi với người khác cũng là một loại lao động . Bạn phải duy trì năng lượng xã hội, phải chú ý đến cảm xúc của người khác, phải thỏa hiệp liên tục. Với những phụ nữ thuộc tuýp hướng nội, điều này còn mệt hơn cả làm việc.

Hành động cụ thể: Mỗi ngày trong kỳ nghỉ, dành cho mình ít nhất 1 tiếng ở một mình . Có thể là buổi sáng sớm khi cả nhóm còn ngủ - bạn ra ngoài đi bộ một mình. Có thể là buổi trưa khi mọi người nghỉ - bạn đi bơi một mình. Có thể là buổi tối trước khi ngủ - bạn ngồi ở ban công một mình với ly trà. Đây không phải là ích kỷ, mà là cách bạn "sạc pin" để có năng lượng đồng hành với nhóm vào những lúc khác.

6. Nói "không" với FOMO check-in

FOMO - Fear Of Missing Out - hội chứng sợ bỏ lỡ, là kẻ thù lớn nhất của một kỳ nghỉ thực sự. Chúng ta lướt TikTok, thấy ai đó check-in ở một quán cà phê "hot" nhất Đà Lạt mùa này, thế là cảm giác bắt buộc phải đến. Thấy mọi người chụp ảnh ở góc Hội An này, ta cũng phải có tấm ảnh tương tự. Thấy cả thế giới đang ăn món bánh mì kia, ta không thể không thử.

Kết quả: bạn đã đi theo lịch trình của người khác, chứ không phải của chính mình. Bạn đã ghé những nơi để "có bằng chứng đi qua", chứ không phải vì bạn thực sự muốn đến. Và càng cố chạy theo FOMO, bạn càng thấy mình lạc lõng, mệt mỏi, và không bao giờ đủ.

Hành động cụ thể: Trước chuyến đi, viết ra một danh sách ngắn 3 điều bạn thực sự muốn làm ở điểm đến - dựa trên sở thích của bạn, không phải của mạng xã hội. Có thể là "ngồi đọc sách ở một quán cà phê yên tĩnh", "thử một loại bánh địa phương", "đi dạo biển lúc hoàng hôn". Trong chuyến đi, ưu tiên 3 điều đó. Mọi thứ khác là "nếu có thời gian và tâm trạng". Khi bạn đã thật sự thỏa mãn được điều mình muốn, FOMO sẽ tự nhiên biến mất.

7. Tạm rời khỏi mạng xã hội ít nhất nửa ngày

Chúng ta đi du lịch, chụp ảnh, đăng Facebook, Instagram, TikTok, rồi liên tục refresh xem có bao nhiêu like, bao nhiêu bình luận, ai đã xem story của mình. Phần lớn thời gian trong chuyến đi, tâm trí chúng ta không ở nơi mình đang đứng mà đang ở trong chiếc điện thoại, chờ phản ứng của người khác.

Đây là một dạng kiệt sức thần kinh rất tinh vi . Bạn tưởng mình đang thư giãn, nhưng não bộ bạn vẫn đang hoạt động ở chế độ "kiểm tra - phản hồi - kiểm tra" liên tục. Dopamine bị kích thích và sụt giảm theo từng lần notification, khiến bạn càng dùng càng mệt nhưng không thể dừng.

Hành động cụ thể: Dành ít nhất nửa ngày mỗi ngày "không mạng xã hội". Có thể là cả buổi sáng: từ lúc thức dậy đến 12h trưa, không mở Facebook, Instagram, TikTok. Cứ chụp ảnh nếu muốn, nhưng để đăng sau. Trong thời gian đó, hãy thực sự ở đó - ngắm nhìn xung quanh, trò chuyện với người đi cùng, cảm nhận cơ thể mình. Bạn sẽ kinh ngạc khi nhận ra thế giới đẹp biết bao khi ta không nhìn nó qua màn hình.

8. Dành ngày cuối kỳ nghỉ để "hạ cánh"

Hầu hết chị em mắc một lỗi lớn: Đi chơi đến tận ngày cuối, tối về máy bay hoặc xe lăn bánh, sáng hôm sau đã phải đi làm. Cơ thể và tâm trí chưa kịp chuyển từ "chế độ nghỉ" sang "chế độ làm việc", và bạn bước vào ngày đầu đi làm trong trạng thái rã rời, uể oải, không tập trung được.

Những người có kinh nghiệm luôn để dành ít nhất 1 ngày ở nhà trước khi quay lại công sở. Ngày đó là để "hạ cánh": Giặt giũ đồ đạc, sắp xếp ảnh du lịch, viết nhật ký chuyến đi, ngủ một giấc dài trên chính chiếc giường thân thuộc của mình. Đây là ngày chuyển tiếp giúp bạn từ nghỉ quay về làm một cách êm ái, không bị sốc.

Hành động cụ thể: Khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, hãy tính toán để về nhà chậm nhất vào chiều ngày 3/5 (nếu đi làm lại ngày 5/5). Đừng tiếc 1 ngày ở điểm du lịch - hãy coi ngày nghỉ ở nhà trước khi đi làm là phần quan trọng của kỳ nghỉ , không phải phần "lãng phí". Ngày đó sẽ quyết định tâm trạng của bạn trong cả tuần tiếp theo ở văn phòng.

9. Đừng tổng kết "được bao nhiêu" - hãy cảm nhận "mình đã là ai" trong chuyến đi

Cuối kỳ nghỉ, phụ nữ chúng ta thường có xu hướng tổng kết: "Mình đã đi được 8 điểm, chụp được 300 ảnh, ăn được 12 món đặc sản, tiêu hết 15 triệu..." . Đó là cách tư duy của một dự án - đo lường bằng đầu ra.

Nhưng một kỳ nghỉ thực sự không nên được đo bằng kết quả , mà bằng trạng thái . Câu hỏi nên đặt ra là: "Trong chuyến đi này, mình đã là ai? Mình đã cảm thấy gì? Khoảnh khắc nào khiến mình thật sự hạnh phúc? Mình đã học được điều gì về bản thân?".

Hành động cụ thể: Đêm cuối của chuyến đi, dành 15 phút viết nhật ký. Không viết "hôm nay đi đâu, ăn gì, chụp ảnh gì" - mà viết về cảm xúc. Khoảnh khắc nào trong chuyến đi khiến bạn bật cười thật lòng? Lúc nào bạn cảm thấy bình yên nhất? Có điều gì trong chuyến đi khiến bạn nhận ra gì đó về chính mình? Những ghi chép này sẽ là tài sản vô giá - quý hơn cả ngàn tấm ảnh check-in.

Chúng ta đã được dạy rất kỹ cách làm việc từ trường học, từ công sở, từ xã hội. Nhưng chưa bao giờ ai dạy chúng ta cách nghỉ ngơi . Và thế là, chúng ta mang tư duy làm việc vào cả những ngày nghỉ của mình - biến mọi thứ thành KPI, thành danh sách cần hoàn thành, thành áp lực phải "đi cho đáng".

Nhưng nghỉ ngơi thực sự là một nghệ thuật và như mọi nghệ thuật, nó cần sự luyện tập và chủ đích. Nó đòi hỏi ta phải chậm lại trong một thế giới đang cổ vũ sự nhanh. Phải im lặng giữa ồn ào. Phải ở lại với chính mình trong khi mọi người xung quanh đang chạy đi đâu đó. Phải dũng cảm không làm gì trong một xã hội coi sự bận rộn là thước đo giá trị.

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay, nếu chị em chỉ nhớ một điều duy nhất từ bài viết này, hãy nhớ điều này: Ch uyến đi tốt nhất không phải chuyến đi đưa bạn đi xa nhất, mà là chuyến đi đưa bạn trở về với chính mình .

Về với người phụ nữ ngày xưa từng biết thưởng thức một buổi sáng mà không vội vã. Về với cô gái từng có thể ngồi lặng nhìn biển hàng giờ mà không cần chứng minh gì với ai. Về với phiên bản mình của những ngày chưa biết đến deadline, chưa bị KPI đuổi theo, chưa quên mất thế nào là bình yên.

Và khi bạn quay về công sở vào ngày 5/5, bạn không chỉ mang theo vài tấm ảnh đẹp mà mang theo một chính mình đã được làm mới. Đó mới là kỳ nghỉ thành công nhất.

Chúc chị em có một kỳ nghỉ thật sự là kỳ nghỉ. Không phải thêm một chuyến công tác đi chơi. Không phải thêm một dự án check-in. Mà là những ngày tháng bạn thật sự sống cho chính mình.