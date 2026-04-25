Biển người đổ về Phú Thọ

Tính từ đầu năm đến ngày 24/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón khoảng 4 triệu lượt người về dâng hương và tham gia các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, những ngày gần đây, lượng người đổ về khu di tích tăng cao, tạo nên cảnh tượng đông đúc. Không khí hành hương vừa trang nghiêm, thành kính, vừa sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra xuyên suốt lễ hội.

Đại diện ban tổ chức cho biết, số lượng du khách năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, chen lấn. Lực lượng công an, y tế cùng thanh niên tình nguyện được bố trí tại nhiều điểm trọng yếu để hỗ trợ người dân và du khách. Đồng thời, các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi hoặc tình huống quá tải cục bộ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Dòng người hành hương về Đền Hùng vừa thể hiện lòng tri ân đối với công lao các Vua Hùng, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn, qua đó củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc trong đời sống hiện đại.

Theo thông tin từ Báo Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng năm nay không chỉ dừng lại ở một sự kiện thường niên, mà thực sự trở thành điểm hội tụ văn hóa quy mô lớn, nơi các giá trị bản sắc được tôn vinh và tinh thần đoàn kết dân tộc được củng cố mạnh mẽ.

Hành trình trở về với cội nguồn được mở đầu bằng việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ tế truyền thống. Hình ảnh những đoàn rước kiệu từ các làng quanh khu di tích, với trang phục áo thụng, cờ ngũ sắc và tiếng trống hội rộn ràng, không chỉ tạo nên không khí lễ hội mà còn thể hiện rõ nét sự kế thừa văn hóa qua nhiều thế hệ.

Tại khu vực trung tâm, các nghệ nhân đến từ những phường Xoan cổ như An Thái, Thét, Phù Đức, Kim Đới… đã mang đến những làn điệu Xoan mộc mạc, sâu lắng. Những câu hát “cửa đình” vang lên giữa không gian núi rừng Nghĩa Lĩnh không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện nỗ lực gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc đưa các yếu tố văn hóa vào trải nghiệm thực tế. Ban tổ chức đã biến lễ hội thành một “trường học di sản” quy mô lớn, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa cội nguồn.

