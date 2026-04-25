Món đồ nạm kim cương 4,4 carat này có gì đặc biệt khiến giới chơi đồ xa xỉ phải xôn xao?

Di sản từ những năm 1970

Bộ sưu tập L’Heure du Diamant có nguồn gốc từ một thiết kế mang tính biểu tượng của thập niên 1970. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của đồng hồ trang sức, nơi yếu tố thẩm mỹ được nâng lên ngang tầm với kỹ thuật chế tác.

Dòng sản phẩm này được xem như lời tri ân dành cho Karl Scheufele I – người được mệnh danh là “Bậc thầy của đồng hồ trang sức” từ đầu thế kỷ 20. Di sản của gia đình Scheufele không chỉ nằm ở kỹ thuật nạm đá tinh xảo, mà còn ở tư duy thiết kế luôn đặt cảm xúc và ánh sáng làm trung tâm.

Trải qua nhiều thập kỷ, L’Heure du Diamant liên tục được tái diễn giải với đa dạng hình dáng từ tròn, oval đến trái tim. Ở phiên bản mới, Chopard lựa chọn dáng vỏ cushion (dạng đệm) – một thiết kế trung hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Các góc cạnh được bo tròn mềm mại, tạo nên tổng thể vừa vững chắc vừa thanh lịch, gợi nhắc phong cách Art Deco nhưng vẫn mang tinh thần đương đại.

Sắc đen của chiều sâu và cá tính

Tâm điểm của thiết kế nằm ở mặt số làm từ đá Onyx – một loại đá thuộc họ thạch anh, thường được gắn với biểu tượng của sức mạnh và sự kiên định. Chopard khai thác triệt để đặc tính của Onyx để tạo nên bề mặt mịn, sâu và gần như không phản xạ ánh sáng, gợi cảm giác tĩnh lặng như bầu trời đêm.

Điểm đặc biệt của chất liệu này nằm ở tính độc bản: mỗi mặt số đều mang những đường vân tự nhiên riêng biệt, không có hai chiếc đồng hồ nào hoàn toàn giống nhau. Đây cũng là minh chứng cho kỹ nghệ chế tác đá trang trí mà Chopard đã theo đuổi từ những năm 1960.

Trên nền đen huyền bí ấy, các chi tiết kim loại và đá quý được tiết chế vừa đủ để tạo điểm nhấn. Bốn viên kim cương được đặt tại các vị trí 12, 3, 6 và 9 giờ, kết hợp cùng bộ kim bằng vàng trắng 18K nạm kim cương, tạo nên những điểm sáng tinh tế, không phô trương nhưng đủ sức thu hút ánh nhìn.

Khi ánh sáng được “giải phóng”

Một trong những yếu tố làm nên danh tiếng của dòng L’Heure du Diamant chính là kỹ thuật nạm kim cương đặc trưng. Ở phiên bản này, vòng bezel được đính kim cương với tổng trọng lượng lên đến 4,40 carat – con số đáng chú ý trong phân khúc đồng hồ trang sức.

Chopard sử dụng kỹ thuật nạm “vương miện”, một dấu ấn thiết kế gắn liền với Karl Scheufele III. Thay vì cố định kim cương bằng các rãnh kim loại truyền thống, mỗi viên đá được nâng đỡ bởi các chân giữ hình chữ V. Cấu trúc này giúp ánh sáng có thể đi xuyên qua nhiều góc độ, tối đa hóa độ lấp lánh và tạo hiệu ứng hào quang bao quanh mặt số.

Toàn bộ phần vỏ và khóa đồng hồ được chế tác từ vàng trắng 18K đạt tiêu chuẩn “vàng đạo đức” – một cam kết mà Chopard theo đuổi trong nhiều năm nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Điều này cho thấy thương hiệu không chỉ tập trung vào vẻ đẹp, mà còn chú trọng đến giá trị bền vững phía sau mỗi sản phẩm.

Cân bằng giữa trang sức và cơ khí

Ẩn sau vẻ ngoài giàu tính trang sức là một bộ máy cơ học được phát triển hoàn toàn in-house. L’Heure du Diamant sử dụng bộ máy tự động Chopard 09.01-C, gồm 148 chi tiết và có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 42 giờ.

Việc trang bị bộ máy cơ thay vì quartz cho thấy định hướng rõ ràng của Chopard: không đánh đổi hiệu suất để lấy thẩm mỹ. Ngược lại, thương hiệu cố gắng cân bằng hai yếu tố này, để mỗi chiếc đồng hồ vừa là một món trang sức cao cấp, vừa là một cỗ máy thời gian đáng tin cậy.

Hoàn thiện tổng thể là dây đeo da cá sấu màu đen, mang lại sự đồng nhất với mặt số Onyx và tăng thêm vẻ sang trọng. Sự kết hợp này giúp chiếc đồng hồ dễ dàng thích nghi với nhiều bối cảnh sử dụng, từ những sự kiện trang trọng đến không gian riêng tư.

Ngôn ngữ của đối lập

Với L’Heure du Diamant phiên bản mới, Chopard không chỉ giới thiệu một thiết kế đẹp mắt, mà còn truyền tải một ý niệm thẩm mỹ rõ ràng: vẻ đẹp có thể được tạo nên từ sự đối lập. Ánh sáng và bóng tối, kim cương và đá Onyx, trang sức và cơ khí – tất cả cùng tồn tại trong một tổng thể hài hòa.

Trong bối cảnh ngành đồng hồ ngày càng chú trọng tính cá nhân hóa và câu chuyện thương hiệu, cách tiếp cận này giúp Chopard tiếp tục giữ vững vị thế của mình. Không chạy theo xu hướng, thương hiệu lựa chọn đào sâu vào những giá trị cốt lõi – nơi kỹ thuật, vật liệu và cảm xúc cùng hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm xa xỉ trọn vẹn.