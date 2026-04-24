Khu vui chơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có màn “chơi lớn” trên bầu trời vịnh biển Nha Trang đúng dịp lễ 30/4 - 1/5

Đinh Anh | 24-04-2026 - 14:10 PM | Lifestyle

Đây là cơ hội để du khách được chiêm ngưỡng những “đoá hoa lửa” khổng lồ bung nở trên bầu trời vịnh biển.

Mới đây, VinWonder Nha Trang chính thông báo chương trình bắn pháo hoa liên tục 6 đêm vào các ngày từ 26/4 - 1/5.

Cụ thể, từ ngày 26-29/4, VinWonder Nha Trang sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật trong Tata show. Với việc kết hợp cùng màn pháo hoa nghệ thuật được thiết kế riêng, vở diễn thực cảnh sử dụng công nghệ 3D mapping này sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm thị giác đầy mê hoặc.

Tata show là siêu phẩm giải trí đẳng cấp quốc tế được sản xuất hoàn toàn bởi ekip sáng tạo, đội ngũ chuyên gia 100% người Việt, trong thời gian kỷ lục chỉ 3 tháng.

Theo đó vở diễn này là hành trình khám phá, phiêu lưu kỳ thú của công chúa Tata và những người bạn thân thiết trong thế giới cổ tích diệu kỳ. Tại đây, du khách sẽ được khám phá xứ sở Vạn Hoa rực rỡ, lặn xuống biển sâu muôn cảnh thần tiên của thế giới Đại Dương và chứng kiến tận cùng lãnh địa Bóng Tối qua màn trình diễn hoành tráng.

Đặc biệt vào 2 ngày 30/4 và 1/5 công viên giải trí này ‘chơi lớn’ tổ chức màn bắn pháo hoa tầm cao trên vịnh biển, hứa hẹn tạo nên những khung hình “sống ảo” triệu view cho các tín đồ du lịch.

Pháo hoa tầm cao tại VinWonder Nha Trang

Vào dịp nghỉ lễ này, VinWonder Nha Trang cũng bổ sung thêm chuỗi sự kiện để gia tăng trải nghiệm cho du khách vào các ngày từ 29/4 - 1/5 như workshop Vẽ nón lá vào khung giờ 10 - 12h tại Quảng trường Đại dương; Diễu hành Quốc kỳ từ 16h30 - 17h15; Preshow Việt Nam tự hào từ 19h30 - 19h20 tại Quảng trường Thần Thoại

Đinh Anh

