Chủ quán phở phố cổ Hà Nội chia sẻ lại toàn bộ kỷ niệm đáng nhớ khi bất ngờ được đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Clip: Như Hoàn

Tối 23/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã dành thời gian đi dạo, tận hưởng không khí thanh bình của Thủ đô. Một trong những điểm dừng chân của Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân là một quán ăn nhỏ nằm tại số 40 phố Đinh Liệt - quán phở bò và cơm rang Lý Quốc Sư của anh Thiều Văn Mùi.

Dù đã có thông tin từ sớm về việc đoàn đại biểu Hàn Quốc sẽ đi dạo khu vực Hồ Hoàn Kiếm, anh Thiều Văn Mùi chưa bao giờ nghĩ cửa hàng của mình sẽ là nơi dừng chân của vị nguyên thủ. Tin xác nhận đến chỉ vỏn vẹn hai tiếng trước khi đoàn ghé thăm.

Anh Thiều Văn Mùi - chủ quán phở trên phố Đinh Liệt (Ảnh: Như Hoàn)

"Mình rất bất ngờ, mình cũng nghe thông tin Tổng thống và Phu nhân ghé chơi khu vực Hoàn Kiếm nhưng không nghĩ sẽ đến cửa hàng mình", anh Mùi nhớ lại. "Khi được thông báo chỉ có hai tiếng để chuẩn bị, mình lập tức điều động tất cả nhân sự. Việc đầu tiên là dọn dẹp lại cửa hàng cho thật gọn gàng và ưu tiên chọn lựa những nguồn thực phẩm tươi ngon nhất để sẵn sàng phục vụ."

Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra như một buổi tối bán hàng bình thường của gia đình anh Mùi, khách hàng vẫn đang dùng bữa. Theo yêu cầu từ phía đoàn, mọi hoạt động của quán vẫn diễn ra bình thường, anh Mùi chỉ hạn chế nhận thêm khách mới để đảm bảo không gian cho buổi tiếp đón.

Quán phở nhỏ nhưng sạch sẽ (Ảnh: Như Hoàn)

Thịt bò được lựa chọn tươi ngon nhất

Quán phở cũng trở thành địa chỉ quen của người dân trong khu vực

Nhiều du khách nước ngoài cũng lựa chọn ghé qua

Một du khách Hàn Quốc thưởng thức tại quán phở

“Thời điểm đó, trong quán vẫn có nhiều khách đang dùng bữa. Lực lượng vệ sĩ, bảo vệ và an ninh của Tổng thống bước vào, nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường. Trước khi Tổng thống vào thì cũng có đoàn đã qua và bảo là tất cả hoạt động cũng diễn ra bình thường thôi. Chỉ với những khách đến sau, quán có điều tiết một chút.”

Sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt người chủ quán có 18 năm kinh nghiệm khi những bát phở nóng hổi và đĩa cơm rang được bưng ra. Đối với anh Mùi, đó không chỉ là món ăn, mà là "bài kiểm tra" về hương vị Việt đối với những vị khách quan trọng.

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thưởng thức phở trong quán

Anh kể: "Ban đầu, khi món ăn chưa được mang ra, mình rất hồi hộp, không biết chất lượng có phù hợp với khẩu vị của hai vị Tổng thống và phu nhân hay không. Khi phở và cơm rang, hai món truyền thống của quán, được mang ra, mình quan sát thấy Tổng thống và phu nhân gật đầu, cảm giác rất hài lòng về món ăn. Mình cảm giác rất là vui.”

Sự gần gũi của vị Tổng thống Hàn Quốc còn thể hiện qua cách ông tương tác với mọi người xung quanh. Thay vì khoảng cách của một chính trị gia, ông mang lại cảm giác thân thiện như một vị khách phương xa yêu mến Hà Nội.

Trước khi rời đi, ông đã chụp ảnh lưu niệm cùng anh Mùi và bế con trai anh trên tay. Một chút tiếc nuối nhỏ khi vợ và con gái anh vừa đi học về, chưa kịp chuẩn bị để xuống gặp đoàn, nhưng tấm hình lưu niệm ấy đã trở thành báu vật của gia đình.

Anh Mùi vô cùng ấn tượng bởi sự thân thiện của Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân

“Khi Tổng thống vào quán và ở lại dùng bữa, mình cảm nhận rõ sự gần gũi, thân thiện của ông với mọi người, từ nhân viên đến chủ quán như mình. Sau đó, Tổng thống đã chụp ảnh cùng mình và con trai.

Ông cũng muốn chụp cùng cả gia đình, nhưng lúc đó vợ và con gái mình vừa đi học về, chưa kịp chuẩn bị nên không thể xuống gặp. Do thời gian có hạn, Tổng thống đã bế con trai mình và chụp một tấm ảnh lưu niệm.”

Để có được cái "gật đầu" của Tổng thống, anh Mùi chia sẻ đó là kết quả của một quá trình tích lũy gần hai thập kỷ. Anh tự tin vào sản phẩm của mình không phải vì sự may mắn, mà vì sự khắt khe trong từng công đoạn.

“Với kinh nghiệm 18 năm trong nghề, mình khá tự tin khi chế biến món ăn và xử lý những tình huống như hôm qua, để có thể đưa ra sản phẩm chất lượng nhất phục vụ Tổng thống.

Tất cả những nguyên liệu được tuyển chọn cẩn thận đã làm nên một tô phở Hà Nội đặc trưng, trọn vị nhất (Ảnh: Như Hoàn)

Bí quyết của quán, trước hết nằm ở khâu lựa chọn nguyên liệu. Tất cả thực phẩm đều là đồ tươi sống, được chọn lọc rất khắt khe. Từ thịt bò, rau, hành đến các nguồn nguyên liệu khác đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao nhất. Bên cạnh đó, quy trình nấu nước dùng và làm cơm cũng là quy trình riêng, được tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm để tạo nên hương vị đặc trưng.

Sau khi Tổng thống ra về, hàng xóm, bạn bè và những người kinh doanh xung quanh đều đến chúc mừng hoặc gọi điện, nhắn tin rất nhiều. Với mình, đó là một ngày thật đặc biệt.”