Nữ idol live thành “hoa khôi” của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, lấy chồng kín tiếng, 1 thập kỷ vẫn chưa hết hot

Dương Thu Thảo (SN 1992, TP.HCM) - nữ tiếp viên xinh đẹp của Vietnam Airlines là gương mặt quen thuộc với đông đảo cộng đồng mạng. Cô nàng nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, cách nói chuyện thanh lịch, cuốn hút. Với nhan sắc khả ái cùng nụ cười rạng rỡ, Thu Thảo còn được nhiều người gọi vui với biệt danh “Hoa khôi tiếp viên hàng không”.

Ngoài công việc chính với lịch trình bận rộn, Dương Thu Thảo còn là người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung trên MXH. Các đoạn clip của cô chủ yếu chia sẻ về cuộc sống thường ngày, những chuyến du lịch đây đó hay các tips làm đẹp cho hội chị em. Hiện tại, kênh TikTok của Thu Thảo đang sở hữu hơn 397k người theo dõi.

Trước khi được biết đến với danh xưng “hoa khôi tiếp viên”, Dương Thu Thảo vốn đã là nữ idol có tiếng trên nền tảng livestream thời điểm năm 2014 - 2015. Cô gây ấn tượng bởi visual đẹp phát sáng, cùng cách giao tiếp duyên dáng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Dương Thu Thảo không tiếp tục đi theo hướng hoạt động nghệ thuật hay vào showbiz mà tập trung làm công việc trong ngành hàng không.

Với những ai đã theo dõi cô nàng từ lâu đều biết, Thu Thảo từng rất kín tiếng, chưa từng chia sẻ về chuyện đời tư hay bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào đó của mình. Cho đến cuối năm 2024, người đẹp sinh năm 1992 bất ngờ “đánh úp” bằng clip thông báo chuẩn bị kết hôn. Sau đó, đám cưới của Thu Thảo cũng được diễn ra kín đáo. Nữ tiếp viên chỉ chia sẻ một số hình ảnh được tag từ bạn bè sau khi buổi lễ kết thúc.

Bên cạnh đó, Thu Thảo cũng giấu kín diện mạo của chồng cho đến khi làm đám cưới. Dù công khai up ảnh cùng “nửa kia” nhưng cô vẫn không tiết lộ thêm về danh tính chồng cũng như chuyện tình yêu hay cách cả hai quen biết nhau. Thu Thảo từng bày tỏ do chú rể ngại khi xuất hiện nên cô tôn trọng ý kiến của chồng.

Dẫu vậy qua một số hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi vì cả hai rất đẹp đôi. Chồng của Thu Thảo cũng được nhận xét là tinh tế, “simp vợ” thông qua những cử chỉ, ánh mắt mà anh dành cho cô trong ngày trọng đại.

Cho đến hiện tại, sau hơn 1 năm kết hôn, Dương Thu Thảo vẫn giữ lối sống kín tiếng như trước. Cô không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân mà vẫn chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến công việc, những chuyến đi du lịch hay lifestyle, cách làm đẹp của mình. Thu Thảo cũng bày tỏ cô luôn mong muốn mang đến những nội dung tích cực, vui vẻ cho những người theo dõi của mình.

Ngoài ra dù đã lập gia đình, netizen cũng cho hay nhìn Dương Thu Thảo không quá thay đổi. Cô vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trang nhã, phong cách thanh lịch, điềm đạm. Cùng với đó, Dương Thu Thảo vẫn đăng tải clip làm tiếp viên, khám phá những điểm đến mới mẻ.

Đáng chú ý hơn trong một số đoạn clip, cộng đồng mạng cũng dành nhiều sự ngưỡng mộ khi cô hé lộ không gian sống của mình. Nhiều người nhìn qua cũng thấy Dương Thu Thảo đang sống trong căn nhà bề thế có sân vườn, nhiều khoảng không để thư giãn. Cô cũng từng chia sẻ nếu một ngày không phải đi làm sẽ dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi, cắm hoa, dọn dẹp lại không gian sống sao cho thật thoải mái, yên bình.

Một số hình ảnh trong cơ ngơi đang sinh sống của Thu Thảo

Tổng hợp