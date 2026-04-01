"Hoa khôi" tiếp viên Vietnam Airlines, từng gây bão mạng 10 năm trước giờ thế nào?

Theo Vân Anh (tổng hợp) | 22-04-2026 - 02:30 AM | Lifestyle

Cô nàng này vẫn duy trì sức hút qua nhiều năm.

Trong nhiều ngành dịch vụ, hàng không luôn được xem là môi trường có “chuẩn đầu vào” khắt khe, không chỉ ở chuyên môn mà còn ở ngoại hình và phong thái. Vì vậy, không khó hiểu khi đội ngũ tiếp viên thường xuyên gây chú ý bởi diện mạo ưa nhìn cùng hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện.

Giữa dàn gương mặt nổi bật ấy, Dương Thu Thảo (SN 1992, TP.HCM) – cô gái từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “hoa khôi tiếp viên” của Vietnam Airlines là cái tên từng tạo được dấu ấn riêng. Cho đến nay, Dương Thu Thảo vẫn nhận được nhiều quan tâm khi cuộc sống cá nhân có thêm những thay đổi đáng chú ý.

Dương Thu Thảo

Trước khi được biết đến với danh xưng "hoa khôi tiếp viên", Dương Thu Thảo từng là một nữ idol gây bão trên một nền tảng livestream giai đoạn 2014-2015 nhờ ngoại hình sáng, tài năng và sự gần gũi của mình. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng cách giao tiếp duyên dáng, cô nhanh chóng tạo được thiện cảm và có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở công việc tiếp viên hàng không, Thu Thảo còn hoạt động như một mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung, thường đăng tải nội dung chia sẻ về cuộc sống thường ngày, du lịch và làm đẹp.

Khác với hình ảnh cởi mở trên mạng xã hội, đời tư của nữ tiếp viên lại khá kín tiếng. Cuối năm 2024, cô khiến nhiều người bất ngờ khi “đánh úp” thông tin chuẩn bị kết hôn. Thậm chí, trong giai đoạn công bố tin vui, danh tính và diện mạo chú rể vẫn được cô giữ kín theo mong muốn riêng tư.

Đến năm 2025, Dương Thu Thảo chính thức tổ chức đám cưới trong không gian riêng tư, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Trong ngày trọng đại, cô diện nhiều váy cưới, ghi điểm với nhan sắc được nhận xét ngày càng đằm thắm, trưởng thành. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng được thấy rõ diện mạo chú rể - người được nhận xét bảnh bao và “xứng đôi vừa lứa” với nữ tiếp viên.

Cô nàng giấu kín danh tính chồng

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Dương Thu Thảo không có nhiều thay đổi theo hướng “ở ẩn” như nhiều người nghĩ. Cô vẫn duy trì công việc cá nhân, tiếp tục chia sẻ các nội dung về lifestyle, du lịch và chăm sóc bản thân trên các trang mạng xã hội. Nữ tiếp viên chia sẻ dù đã lập gia đình nhưng vẫn giữ lối sống “bay nhảy” như trước.

Hiện tại, Dương Thu Thảo duy trì nhịp sống tương đối kín đáo, song thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn vào năm 2025, cô không thay đổi quá nhiều về cách xuất hiện trước công chúng, vẫn giữ hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch vốn có. Dù không còn hoạt động rầm rộ như trước, cái tên Dương Thu Thảo vẫn nhận được sự quan tâm nhất định, đặc biệt mỗi khi cô cập nhật về cuộc sống cá nhân.

Dương Thu Thảo theo đuổi phong cách thanh lịch, kín đáo

Cô sở hữu tài khoản cá nhân có hàng trăm ngàn lượt theo dõi


Ảnh: FBNV

Theo Vân Anh (tổng hợp)

Đời sống và Pháp luật

