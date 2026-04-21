Chiêm ngưỡng không gian thời trang cực kỳ mãn nhãn của NTK kỳ cựu và giám đốc sáng tạo 19 tuổi

Tối 19/4, nhà thiết kế Xuân Lê tổ chức show diễn kết hợp triển lãm mang tên “THINH LẶNG’26”, đánh dấu 25 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Sự kiện vừa là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của thương hiệu XUANLE, vừa giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với cảm hứng từ hoa huệ tây – loài hoa gắn với tháng 4 tại Hà Nội.

Thảm đỏ chương trình có sự tham dự của nhiều gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu – MC Thụy Vân, NSƯT Chiều Xuân cùng con gái Hồng Khanh, vợ chồng diễn viên Bảo Thanh, MC Mạnh Khang, MC Thái Dũng và họa sĩ Vương Linh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Á hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi và người đẹp Thùy Dương tạo thêm sự đa dạng về thế hệ khách mời.

Các khách mời lựa chọn trang phục thuộc thiết kế của XUANLE với điểm chung là phom dáng mềm mại, chi tiết hoa huệ tây cách điệu và kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công. Hoa hậu Ngọc Hân diện đầm dạ hội với chi tiết hoa ba chiều, trong khi Á hậu Thụy Vân chọn thiết kế ôm dáng, nhấn vào phần vai lấy cảm hứng từ cánh hoa. Diễn viên Bảo Thanh và chồng xuất hiện với trang phục mang tính ứng dụng cao hơn, sử dụng chất liệu đũi và lụa tơ tằm.

Bên cạnh phần trình diễn, không gian triển lãm là điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện. Tại đây, NTK Xuân Lê giới thiệu các chất liệu, kỹ thuật thủ công và quá trình hình thành sản phẩm. Đáng chú ý là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân đến từ làng nghề đũi tơ tằm Nam Cao, với các công đoạn quay tơ, kéo sợi được thực hiện ngay tại chỗ.

Triển lãm cũng trưng bày các bản phác thảo thiết kế, cùng dòng vải lụa tơ tằm do Xuân Lê hợp tác với họa sĩ Minh Phạm phát triển. Hình ảnh hoa huệ tây tiếp tục được sử dụng như một yếu tố xuyên suốt, từ cảm hứng thị giác đến cấu trúc thiết kế.

Bộ sưu tập “THINH LẶNG’26” gồm 25 thiết kế dành cho cả nam và nữ, chia thành ba nhóm: dạo phố, công sở và dự tiệc. Tổng thể bộ sưu tập hướng đến sự tối giản trong phom dáng nhưng vẫn chú trọng kỹ thuật thủ công và xử lý chất liệu.

Ở các thiết kế nữ, lụa là chất liệu chủ đạo, được xử lý để tạo độ rủ và chuyển động nhẹ. Các đường cắt cong và chi tiết xếp lớp gợi liên tưởng đến hình ảnh cánh hoa. Bảng màu thiên về các tông nhẹ như trắng, xanh lá, xanh ngọc và vàng nhạt, tạo cảm giác dịu mắt.

Điểm đáng chú ý là kỹ thuật tạo hình hoa ba chiều, thêu chuyển sắc và đính kết được sử dụng xuyên suốt, tạo chiều sâu thị giác cho trang phục. Tuy nhiên, các chi tiết này được tiết chế, không quá phô trương, phù hợp với tinh thần chung của bộ sưu tập.

Ở dòng thiết kế nam, NTK Xuân Lê tiếp tục khai thác thế mạnh cắt may thủ công, tập trung vào việc cân đối tỷ lệ cơ thể người mặc. Trang phục mang tính ứng dụng, kết hợp giữa phom dáng hiện đại và các chi tiết thủ công như thêu hoặc phối màu cùng tông.

Một điểm đáng chú ý của sự kiện là việc NTK Xuân Lê công bố con trai – Trí Lê (19 tuổi) – đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo. Đây được xem là bước chuyển giao thế hệ, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình phát triển của thương hiệu.

NTK Xuân Lê (phải) và con trai Trí Lê

Trong 25 năm hoạt động, Xuân Lê theo đuổi hướng đi gắn với thời trang bền vững và chất liệu truyền thống, đặc biệt là lụa tơ tằm. Các bộ sưu tập của chị từng được giới thiệu tại một số sự kiện trong và ngoài nước, đồng thời tham gia các dự án liên quan đến tái chế và ứng dụng thời trang bền vững.

Với “THINH LẶNG’26”, NTK Xuân Lê tiếp tục khai thác yếu tố thủ công và bản sắc chất liệu, đồng thời thử nghiệm cách tiếp cận phù hợp hơn với bối cảnh thời trang hiện đại. Sự kiện không chỉ mang tính kỷ niệm mà còn cho thấy định hướng phát triển của thương hiệu trong giai đoạn tiếp theo.