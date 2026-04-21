Tin vui: Trong 9 ngày từ 25/4 -3/5, người dân đến Quảng Ninh sẽ được miễn phí dịch vụ này

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tuần phim Quảng Ninh chào hè và Khai mạc Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/4 - 3/5.

Tuần phim có chủ đề “Điện ảnh cách mạng - Bồi đắp lý tưởng, nuôi dưỡng tương lai”, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu, phim hoạt hình của Điện ảnh Việt Nam về chủ đề cách mạng, tình yêu và giá trị cuộc sống.

Các bộ phim được trình chiếu trong Tuần phim gồm:

- Phim: “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” (phân loại T16) do Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê sản xuất); Thời lượng: 128 phút.

- Phim: “Tử chiến trên không” (Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất); Thời lượng: 118 phút.

- Phim: “Thanh âm vượt đại dương” (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất); Thời lượng: 116 phút.

- Phim: “Mưa đỏ” (Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất); Thời lượng: 124 phút.

- Phim: “Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” (Hãng sản xuất chính: CinePlus); Thời lượng: 85 phút.

- Chùm phim: “Chú bé loắt choắt” “Lời hứa Điện Biên”, “Vầng sáng ấm áp”, “Những viên bi sắc màu”, “Poocbaga” (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất); Thời lượng: 60 phút.

Danh sách và lịch chiếu các bộ phim trong tuần phim.

Các phim sẽ được trình chiếu tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, mỗi ngày 2 suất chiếu. Chiều: 15h00 - 17h30; Tối: 20h00 - 22h30. Riêng thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, mỗi ngày 3 suất chiếu. Sáng: 9h00 -11h30, Chiều: 15h00 - 17h30; Tối: 20h00 - 22h30, mỗi suất chiếu có quy mô 1.000 người.

Ban tổ chức sẽ phát vé miễn phí trong khung giờ 8h00 đến 19h00 từ ngày 23/4 đến 3/5/2026, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Tuần phim là một trong những hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè 2026. Cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, hội chợ, triển lãm… hoạt động này góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm cho du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Ninh như một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hấp dẫn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, các tuần phim do địa phương tổ chức nhân dịp các ngày lễ lớn đã trở thành hoạt động văn hóa quen thuộc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Việc duy trì tổ chức thường xuyên các tuần phim chuyên đề không chỉ góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, mà còn cho thấy hiệu quả của điện ảnh trong việc truyền tải lịch sử, bồi dưỡng nhận thức và định hướng giá trị cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, dễ tiếp cận.