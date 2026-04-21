Cách người thất nghiệp “lùi 1 bước, tiến 3 bước”: Lương giảm 1 nửa vẫn hơn không làm ra tiền

Làn sóng sa thải vẫn đang tiếp diễn, đồng nghĩa với việc có không ít người sẽ “vô tình” rơi vào cảnh thất nghiệp. Và trong bối cảnh đó, chuyện tìm việc cũng có phần khó khăn hơn nhiều, không phải “cứ rải vài chiếc CV” là sẽ tìm ngay được bến đỗ mới.

Giống như cô gái trong câu chuyện dưới đây. 5 tháng ròng rã thất nghiệp, nộp tới hơn 200 email ứng tuyển, phỏng vấn không dưới 30 lần. Cuối cùng vẫn phải gác lại kỳ vọng lương chỗ mới như chỗ cũ, chấp nhận công việc mới thu nhập giảm hẳn 50%. Và cô gọi đó là “lùi 1 bước để tiến 3 bước”.

Lần đầu tiên nhận việc mà trong lòng hụt hẫng đến vậy, nhưng thôi, tự nhủ “lùi 1 bước - tiến 3 bước” (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đã từng hoặc đang thất nghiệp, cũng bày tỏ cảm nhận tương tự. Thị trường việc làm còn ảm đảm, nếu cứ cố chấp giữ “cái tôi” cao, chuyện thất nghiệp cả năm là thật chứ cũng chẳng đùa. Nên thôi, mình hạ tiêu chuẩn một chút để có việc, có thu nhập vẫn hơn.

“Mình có kinh nghiệm 5 năm làm cho doanh nghiệp quốc tế thuộc top đầu ngành, nhảy việc vẫn chấp nhận mức lương như cũ nhưng phúc lợi kém hẳn. Thế nên được cái này, mất cái kia thôi bạn ạ. Phúc lợi cũng quan trọng không kém tiền lương. Ở mọi môi trường đều sẽ có thứ cho mình học hỏi, chẳng học cái này thì học cái khác, thật sự là vậy á. Chúc mừng bạn đã tìm được việc nha” - Một người chia sẻ và động viên.

“Năm nay cảm giác thị trường lao động vẫn đang cạnh tranh gắt lắm. Doanh nghiệp đóng cửa hoặc thu hẹp kinh doanh nhiều, số người thất nghiệp rất cao. Mức kinh nghiệm và kỹ năng của mình có thể trước đây là đỉnh nhưng giờ thì cũng chưa chắc. Nên là thôi cứ vui, cứ cố gắng, cứ vững tin là được” - Một người bày tỏ.

“Năm kinh nghiệm chỉ là con số, với AI hiện tại thì có thể dẹp gần hết nhân sự viết lách đơn thuần, từ khi là quản lý có kiến thức và kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, nên điểm cạnh tranh của bạn chỉ còn ở tiếng Anh. Cố tạo thêm điểm sáng cho bản thân trong thời buổi AI chứ liệt kê kinh nghiệm công ty nước ngoài là chưa đủ. Thực tế là vậy, mình nên nhìn thẳng vô để trau dồi bản thân thôi chứ cũng không phải để tự ti hay tiêu cực. Dù sao tìm được việc là mừng rồi, 5 tháng thất nghiệp cũng không hẳn là ngắn” - Một người chia sẻ.

“Đâu có sao. Hồi trước lương mình cực thấp, dù mình có bằng cấp, mình vẫn nhận làm, lương thấp vẫn tốt hơn 0 đồng. Làm một thời gian họ cất nhắc mình qua vị trí khác lương cao hơn. Nhờ kinh nghiệm chỗ cũ mình cũng nhảy việc và tăng lương” - Một người khác động viên.

Làm sao tìm được việc lương tốt trong bối cảnh cạnh tranh cao?

1. Tập trung vào “kỹ năng có giá trị” thay vì làm nhiều việc dàn trải

Trong bối cảnh cạnh tranh cao, nhà tuyển dụng không trả lương cao cho người biết nhiều thứ ở mức trung bình, mà trả cho người làm tốt một vài thứ mang lại giá trị rõ ràng. Vì vậy, thay vì cố gắng “biết hết”, hãy chọn một hướng chính và đào sâu. Ví dụ như phân tích dữ liệu, chạy quảng cáo, viết nội dung chuyển đổi, hay quản lý dự án.

Khi kỹ năng đủ sâu, bạn không chỉ dễ đàm phán lương mà còn ít bị thay thế. Quan trọng hơn, hãy gắn kỹ năng đó với kết quả cụ thể: tăng doanh thu bao nhiêu, tối ưu chi phí thế nào, cải thiện hiệu suất ra sao. Nhà tuyển dụng trả tiền cho kết quả, không phải cho nỗ lực.

2. Biết cách thể hiện năng lực của bản thân

Nhiều người có năng lực nhưng vẫn nhận lương thấp đơn giản vì không biết cách thể hiện. CV không chỉ là liệt kê công việc đã làm, mà là câu chuyện về giá trị bạn tạo ra. Một CV tốt cần trả lời được câu hỏi: Bạn đã giúp công ty cũ tốt hơn như thế nào? Bên cạnh đó, hồ sơ LinkedIn, portfolio hay các dự án cá nhân cũng đóng vai trò như “bằng chứng sống”.

Trong một thị trường đông người giỏi, người biết trình bày rõ ràng, súc tích và có số liệu minh chứng sẽ nổi bật hơn hẳn. Nói đơn giản, bạn không chỉ cần giỏi, mà còn phải cho người khác thấy bạn giỏi ở điểm nào.

3. Chủ động tìm cơ hội thay vì chờ cơ hội

Việc lương tốt hiếm khi đến từ việc ngồi chờ ứng tuyển hàng loạt. Những cơ hội tốt thường nằm trong mạng lưới quan hệ hoặc đến từ sự chủ động. Hãy kết nối với người trong ngành, tham gia các cộng đồng nghề nghiệp, hoặc trực tiếp tiếp cận nhà tuyển dụng với một đề xuất cụ thể. Ví dụ, thay vì chỉ gửi CV, bạn có thể đưa ra một ý tưởng cải thiện cho chính doanh nghiệp đó.

Cách tiếp cận này cho thấy bạn không chỉ tìm việc, mà còn mang giải pháp. Khi thị trường cạnh tranh, người chủ động luôn có lợi thế hơn người chỉ phản ứng.