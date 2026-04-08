Tiết kiệm 4 năm mới được hơn 1 tỷ, thất nghiệp 1 năm tiêu hết sạch luôn

Trong bối cảnh làn sóng sa thải đã và đang tiếp diễn, kéo theo hệ quả là cơ hội việc làm không còn đa dạng như trước. Thế nên cũng không có gì lạ lẫm khi có người than rằng “mình thất nghiệp lâu hơn dự kiến”.

Câu chuyện của Jacob Zinkula - Chàng trai người Mỹ, chính là một trường hợp, một minh chứng cho việc thất nghiệp kéo dài có thể nhanh chóng bào mòn toàn bộ số tiền tiết kiệm tích góp trong nhiều năm. Những gì anh trải qua không chỉ là cú sốc mất việc, mà còn là hành trình đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn khi không có nguồn thu nhập ổn định.

Quá khứ ổn định

Jacob Zinkula từng có một công việc ổn định với mức lương đủ để trang trải cuộc sống và tích lũy một khoản tiền phòng thân. Như nhiều người trẻ khác, anh tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc và tiết kiệm đều đặn, mình sẽ luôn có một “vùng an toàn” tài chính để dựa vào khi cần thiết.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh bất ngờ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Ban đầu, Jacob không quá lo lắng, bởi anh cho rằng đây chỉ là khoảng thời gian tạm nghỉ trước khi tìm được một cơ hội mới phù hợp hơn.

Trong những tháng đầu tiên, Jacob vẫn giữ được sự lạc quan. Anh tích cực cập nhật hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển và tham gia các buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, càng về sau, anh càng nhận ra thị trường việc làm không “dễ thở” như trước. Số lượng phản hồi từ nhà tuyển dụng giảm dần, quá trình tuyển dụng kéo dài hơn và mức độ cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Những cơ hội tưởng chừng rất gần lại liên tục vuột khỏi tầm tay, khiến thời gian thất nghiệp của anh kéo dài ngoài dự tính.

Trong khi đó, các chi phí sinh hoạt vẫn đều đặn phát sinh mỗi tháng. Từ tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, thực phẩm cho đến các khoản chi thiết yếu khác, tất cả đều cần được thanh toán đúng hạn. Dù đã cố gắng cắt giảm chi tiêu tối đa, Jacob vẫn phải sử dụng đến khoản tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Ban đầu, số tiền tích lũy mang lại cho anh cảm giác yên tâm, giống như một lớp đệm giúp anh có thêm thời gian tìm kiếm công việc phù hợp mà không cần vội vàng.

Thế nhưng, theo thời gian, Jacob nhận ra tốc độ “tiêu tiền” nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chỉ riêng các chi phí cơ bản cũng đủ khiến tài khoản của anh hao hụt từng tháng. Khoản tiền tiết kiệm từng được xem là “an toàn” bắt đầu trở nên mong manh hơn khi không có bất kỳ nguồn thu nào bù đắp.

Sau hơn 1 năm thất nghiệp, Jacob đã tiêu hết 50.000 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng) - là khoản tiền anh đã tiết kiệm trong suốt 4 năm, chỉ để trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu.

Đến lúc cạn tiền mới bớt “kén chọn”

Áp lực tài chính nhanh chóng chuyển thành áp lực tâm lý. Mỗi lần kiểm tra tài khoản ngân hàng, Jacob đều thấy số dư giảm xuống rõ rệt. Điều này khiến anh buộc phải thay đổi cách tiếp cận trong việc tìm việc.

Thay vì chỉ tập trung vào những vị trí đúng chuyên môn hoặc có mức lương như mong muốn, anh bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, cân nhắc cả những công việc tạm thời hoặc ít lý tưởng hơn để có thể sớm có lại nguồn thu nhập.

Trải nghiệm này khiến Jacob nhận ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc tìm được việc làm, mà còn là khả năng duy trì tài chính trong khoảng thời gian không có thu nhập. Khi thời gian thất nghiệp kéo dài, ngay cả những người từng có nền tảng tài chính ổn định cũng có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt nếu không có kế hoạch dự phòng đủ dài.

Từ câu chuyện của mình, Jacob rút ra bài học rằng khoản tiết kiệm khẩn cấp cần lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Thay vì chỉ đủ chi tiêu trong vài tháng, khoản dự phòng lý tưởng có thể phải kéo dài đến một năm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường việc làm khó đoán định. Đồng thời, việc kiểm soát chi tiêu ngay từ khi còn có thu nhập cũng đóng vai trò quan trọng, giúp kéo dài thời gian “trụ vững” khi gặp biến cố.

Câu chuyện của Jacob phần nào phản ánh thực tế: Thất nghiệp không chỉ đơn thuần là mất đi nguồn thu nhập, mà còn là phép thử đối với sức bền tài chính cũng như khả năng quản lý tài chính cá nhân. Khi không còn dòng tiền đều đặn, mọi quyết định chi tiêu đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

(Nguồn: Yahoo Finance)