"Cặp sao đẹp nhất Việt Nam" chụp ảnh cưới?

Sau đêm concert Anh Trai Say Hi Day 9 khuấy đảo mạng xã hội, Võ Điền Gia Huy tiếp tục khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi tung loạt ảnh hậu trường cùng Lê Tam Triều Dâng. Điều khiến netizen chú ý không chỉ là visual của cặp đôi mà còn là vibe ngọt lịm, nhìn qua cứ ngỡ… ảnh cưới chính hiệu.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả hai xuất hiện với tạo hình cô dâu - chú rể cực kỳ nổi bật. Lê Tam Triều Dâng diện váy ren xuyên thấu ôm sát, thiết kế tinh xảo với những chi tiết thêu nổi giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng và thần thái dịu dàng. Kiểu tóc búi gọn cùng layout makeup trong trẻo càng khiến nữ diễn viên toát lên vẻ ngọt ngào.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy lại ghi điểm với bộ tuxedo trắng - đen cổ điển, vừa lịch lãm vừa nam tính. Kiểu tóc vuốt gọn, góc nghiêng sắc nét cùng biểu cảm có phần tinh nghịch tạo nên tổng thể cuốn hút, đúng chuẩn chú rể bước ra từ phim.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, điểm khiến dân mạng "tan chảy" chính là loạt tương tác của cả hai. Từ khoảnh khắc nắm tay trên sân khấu, ánh mắt nhìn nhau đầy tình tứ cho đến những bức hình hậu trường ôm vai, kề sát cực tự nhiên, tất cả đều tạo cảm giác thân mật khó giấu.

Đặc biệt, trong một số khung hình, Lê Tam Triều Dâng còn khoác tay từ phía sau, tựa cằm lên vai Gia Huy đầy tình cảm. Bên cạnh đó, loạt ảnh selfie hậu trường cũng gây sốt không kém. Cặp đôi thoải mái tạo dáng với những biểu cảm đáng yêu, cho thấy sự ăn ý rõ rệt cả trên sân khấu lẫn đời thường.

Trước đó tại concert, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đã trở thành tâm điểm khi cùng xuất hiện trong tiết mục với concept cô dâu - chú rể. Màn tương tác tự nhiên, chemistry bùng nổ khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền", thậm chí nghi vấn "phim giả tình thật" tiếp tục được bàn tán rầm rộ.

Từ màn ảnh bước ra đời thực, Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang được gọi tên như một trong những cặp đôi có visual nổi bật nhất Vbiz hiện tại. Không chỉ sở hữu ngoại hình "sáng khung hình", cả hai còn ghi điểm bởi sự hòa hợp tự nhiên trong từng khoảnh khắc đứng cạnh nhau. Dù không cần kịch bản hay những chiêu trò gây chú ý, chỉ cần cùng xuất hiện là đủ khiến khán giả “dính thính” liên tục.

Kể từ khi ra mắt phim chung, cả hai liên tục bị nghi phim giả tình thật bởi loạt chi tiết cực đáng ngờ. Tại một sự kiện, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý khi có màn tương tác cực thân mật. Lọt vào ống kính là khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy khẽ vòng tay qua eo đàng gái khi chụp ảnh trên thảm đỏ. Cả 2 cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, tạo dáng couple trước hàng trăm người. Khi bước ra khỏi thảm đỏ, Lê Tam Triều Dương còn vỗ nhẹ vào ngực Võ Điền Gia Huy, làm dân tình được phen rần rần.

Cư dân mạng còn "đào" lại một đoạn clip phỏng vấn trước đó, trong đó Võ Điền Gia Huy từng vô tình để lộ "gu yêu" của mình. Nam diễn viên chia sẻ rằng: "Người nào em càng ghẹo là em càng thích". Ngay lập tức, netizen liên hệ đến việc nam diễn viên liên tục "cà khịa", chọc ghẹo Lê Tam Triều Dâng mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau, từ hậu trường cho đến các sự kiện.

Không dừng lại ở đó, tại buổi họp báo ra mắt phim của cả hai, khi nhận được câu hỏi thẳng về nghi vấn phim giả tình thật, Võ Điền Gia Huy tiếp tục có màn trả lời nửa kín nửa hở: "Chắc chắn là có tình đó, nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người".

Thái độ của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trước loạt đồn đoán cũng là chi tiết khiến dân tình càng thêm tò mò. Sau khi đóng chung phim, việc cả hai trở nên thân thiết là điều dễ nhận thấy. Từ hậu trường đến đời thường, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng liên tục xuất hiện cùng nhau với tần suất dày đặc.

Thời gian qua, không chỉ được "đẩy thuyền" với nữ chính Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy còn rộ tin hẹn hò Uyển Ân, Gigi Hương Giang. Trước những tin đồn này, Võ Điền Gia Huy nhanh chóng lên tiếng phản hồi nhưng vẫn khiến làn sóng bàn tán rầm rộ. Điều này còn dẫn đến việc "fan couple" đẩy thuyền các cô gái với Võ Điền Gia Huy mâu thuẫn, bình luận "đấu đá" nhau trên mạng xã hội. Những "bóng hồng" bên cạnh Võ Điền Gia Huy phần nào cũng bị vạ lây.

Trước tình hình này, mới đây nam diễn viên đã lên tiếng để làm rõ. Theo đó, Võ Điền Gia Huy mong fan kiểm soát để tránh gây ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi với những người đồng nghiệp bị réo tên trong những ngày qua.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ: "Khán giả thân yêu ơi, Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã. Huy cảm ơn những sự quan tâm và Huy sẽ rất hạnh phúc khi đó là những sự quan tâm về những dự án và công việc mà Huy đang cố gắng. Huy xin gửi lời xin lỗi đến những người bạn thân thương của mình".

