Thuỷ Tiên: "Nửa đời còn lại, tôi chỉ muốn buông bỏ"

Từ khi vướng vào những ồn ào không đáng có trong sự nghiệp liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, Thuỷ Tiên và Công Vinh có cuộc sống bình lặng hơn. Trang cá nhân từng "đắt" bài đăng quảng cáo, liên tục cập nhật cuộc sống, công việc của Thuỷ Tiên cũng rơi vào trạng thái "đóng băng". Cách đây không lâu, Thuỷ Tiên cho biết đã chuyển sang chế độ ăn chay trường, cô dành hầu hết thời gian để tận hưởng, đi chùa...

Mới đây nhất, vợ Công Vinh bất ngờ tái xuất MXH sau hơn 3 tháng vắng bóng. Trong lần lộ diện này, nữ ca sĩ gây chú ý vì diện mạo mới mẻ, suýt nhận không ra. Thuỷ Tiên đã thay đổi màu tóc, khuôn mặt cũng lạ lẫm sau khi bị soi đã can thiệp "dao kéo" mũi. Phong cách ăn diện của nữ ca sĩ cũng gợi cảm, thoải mái hơn. Cô hé lộ cuộc sống hiện tại xoay quanh việc đọc sách, uống trà đạo, ăn bánh... tận hưởng bình yên bên trong căn biệt thự trắng.

Đặc biệt, Thuỷ Tiên còn gây hoang mang khi tuyên bố về sau chỉ muốn sống đời nhẹ nhàng, buông bỏ. Netizen tiếc nuối cho rằng đây là tín hiệu vợ Công Vinh ẩn ý sẽ tạm rời showbiz. Cụ thể, Thuỷ Tiên chia sẻ: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Thuỷ Tiên bất ngờ đăng ảnh sau 3 tháng im hơi lặng tiếng

Cô tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, đọc sách, ăn bánh, uống trà bên trong căn biệt thự

Cuộc sống hiện tại Công Vinh - Thuỷ Tiên

Công Vinh và Thủy Tiên là cặp đôi cầu thủ - ca sĩ nổi tiếng của showbiz. Năm 2014, họ tổ chức đám cưới và xây dựng tổ ấm riêng. Cặp đôi có một con gái, thường được gọi với biệt danh Bánh Gạo. Trong nhiều năm, hình ảnh gia đình của họ gắn với sự đồng hành. Công Vinh từng chia sẻ anh luôn ủng hộ vợ trong công việc nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng. Ở chiều ngược lại, Thủy Tiên cũng nhiều lần nhắc đến vai trò của chồng như một chỗ dựa tinh thần.

Tuy nhiên, những năm gần đây, cả hai giảm đáng kể tần suất xuất hiện trước truyền thông. Sau các ồn ào từng thu hút sự chú ý dư luận, cặp đôi chọn cách hạn chế chia sẻ, tập trung vào gia đình và công việc riêng. Sau khi giải nghệ, Công Vinh chuyển hướng sang kinh doanh và tham gia một số hoạt động liên quan đến bóng đá ở vai trò quản lý, huấn luyện. Anh ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí so với giai đoạn còn thi đấu.

Vợ chồng Công Vinh và Thuỷ Tiên kín tiếng hơn sau những ồn ào

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Thủy Tiên từng tiết lộ về chuyến đi Ấn Độ. Thời điểm đó, cô đến studio của NTK Đỗ Long để thử trang phục cho show diễn của người anh thân thiết. Nữ ca sĩ cho biết cô đã sắp xếp trước lịch trình cho chuyến đi tại Ấn Độ, nhưng vì lời mời của Đỗ Long nên đã cắt bỏ một phần trong đoạn hành trình và đổi vé máy bay để có thể dự show. "Em phải cắt bỏ 1 đoạn hành trình để về đi show của anh. Ngày 4 phải đổi vé về sớm, ngày 5 anh làm quá sớm", Thuỷ Tiên nói. Tuy vậy, đến khi sự kiện chính thức diễn ra và kết thúc, Thuỷ Tiên lại hoàn toàn vắng bóng .

Cách đây không lâu, Thủy Tiên đăng clip mang túi hiệu, đi xe sang thì bị netizen mỉa mai: "Sao có người vẫn tin vợ chồng này vậy nhỉ?". Ngay sau đó, Thủy Tiên không né tránh mà chọn cách đáp trả thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ phản hồi: "Giống như bạn vậ, bạn hông tin cũng không sao hết, tin cũng được không tin cũng được, thế giới vẫn tốt đẹp có sao đâu".

Lâu lắm rồi, Thuỷ Tiên không còn xuất hiện ở những hoạt động giải trí

Lần gần nhất bị nhắc về việc kêu gọi 178 tỷ đồng, Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Nữ ca sĩ từng tiết lộ cô dành nhiều thời gian cho việc đi chùa

