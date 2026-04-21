Nghỉ Giỗ Tổ và 30/4: Đi đâu chữa lành, ăn ngon bổ rẻ mà gần ngay Hà Nội?

Tam Đảo

Chỉ cách Hà Nội khoảng 80 km, Tam Đảo ở tỉnh Phú Thọ được nhiều người ưu ái lựa chọn cho kỳ nghỉ từ 2-3 ngày vì khí hậu mát mẻ quanh năm, sương mù bảng lảng và cảnh núi non hùng vĩ. Du khách có thể check-in thác bạc, nhà thờ đá hay nghỉ dưỡng tại các homestay view núi. Đây là lựa chọn “đi trốn” ngắn ngày phổ biến dịp lễ.

Ngoài một số điểm du lịch truyền thống ở Tam Đảo như khu danh thắng Tây Thiên, Đại Lải, những trải nghiệm du lịch mới được nhiều du khách lựa chọn là đi bộ xuyên rừng, hồ Xạ Hương, tham quan trung tâm cứu hộ gấu.

Quán cà phê view đẹp ở Tam Đảo đắt khách. Ảnh: Trạm hoàng hôn.

Giá thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ ở Tam Đảo cũng chỉ ở mức trung bình, phù hợp với khách du lịch. Hệ thống homestay với tầm nhìn bao trọn thung lũng cũng là điểm cộng lớn. Ẩm thực địa phương với gà đồi, rau su su xào nổi tiếng. Dịp lễ, Tam Đảo thường đông khách nhưng thời tiết luôn dễ chịu nhờ độ cao và không gian thoáng đãng.

Trải nghiệm farmstay Ba Vì

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Ba Vì là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn “đi trốn” khỏi phố thị mà không cần di chuyển xa. Khu vực này nổi bật với Vườn quốc gia Ba Vì - nơi sở hữu hệ sinh thái rừng đa dạng, không khí trong lành và nhiều cung đường trekking.

Các khu nghỉ dưỡng, farmstay ở đây phát triển mạnh, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Du khách có thể kết hợp picnic, đạp xe hoặc tham gia hoạt động nông trại. Vào dịp lễ, Ba Vì không quá đông như các điểm du lịch biển. Du lịch Ba Vì tự túc 2 ngày 1 đêm thường có chi phí từ 1-3 triệu đồng/người, bao gồm vé tham quan Vườn quốc gia Ba Vì, lưu trú và ăn uống. Chi phí tiết kiệm hơn khi cắm trại hoặc đi theo nhóm.

Check-in Ninh Bình

Cách Hà Nội khoảng 100 km, Ninh Bình nổi tiếng với cảnh quan núi đá vôi xen lẫn sông nước độc đáo. Quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến nổi bật, nơi du khách ngồi thuyền len lỏi qua các hang động và dòng sông xanh ngọc. Tam Cốc - Bích Động cũng mang lại trải nghiệm tương tự nhưng có phần yên bình hơn.

Những danh thắng ở Ninh Bình là điểm chụp hình lý tưởng. Ảnh: Nga Nguyễn.

Ngoài thiên nhiên, Ninh Bình còn sở hữu nhiều điểm tâm linh như chùa Bái Đính. Ẩm thực địa phương với những món đặc sản như dê núi và cơm cháy thu hút số đông du khách. Với khoảng cách không quá xa, Ninh Bình phù hợp cho lịch trình 2 ngày 1 đêm, cân bằng giữa tham quan và nghỉ dưỡng.

Ngắm pháo hoa ở Hạ Long

Nằm cách Hà Nội khoảng 150 km, vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của du lịch Việt Nam. Hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ tạo nên khung cảnh kỳ vĩ giữa làn nước xanh, đặc biệt ấn tượng khi nhìn từ trên cao hoặc khi du ngoạn bằng du thuyền.

Hạ Long phù hợp với du khách ưa khám phá, thích không khí sôi động. Ảnh: Amazingo.

Du khách có thể tham gia các hoạt động như chèo kayak, thăm hang động, tắm biển hoặc nghỉ đêm trên vịnh. Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng để kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Hệ thống dịch vụ du lịch phát triển giúp Hạ Long phù hợp với nhiều nhóm khách, từ gia đình đến cặp đôi hoặc nhóm bạn.

Từ ngày 25/4 diễn ra show pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở Bãi Cháy. Carnaval Hạ Long 2026 khai mạc tối 30/4 cũng đem đến trải nghiệm đặc biệt cho du khách tới Hạ Long dịp nghỉ lễ.

Khám phá đồi chè Mộc Châu

Cách Hà Nội khoảng 180-200 km, Mộc Châu là điểm đến dành cho những ai yêu thích không gian cao nguyên rộng lớn và nhịp sống chậm rãi. Nơi đây nổi bật với đồi chè xanh mướt trải dài, các bản làng dân tộc và khí hậu dễ chịu quanh năm.

Tại điểm check-in cao nhất Mộc Châu, du khách có thể nhâm nhi ly cà phê giữa mây ngàn và đợi hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Dương Triều.

Tùy thời điểm, du khách có thể bắt gặp mùa hoa mận, hoa cải hoặc những cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn. Ngoài tham quan, Mộc Châu còn hấp dẫn với trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức đặc sản như sữa tươi, bê chao. Khoảng cách xa hơn khiến nơi đây phù hợp cho chuyến đi khoảng 3 ngày, đổi lại là không gian yên tĩnh, ít đông đúc hơn so với các điểm gần Hà Nội.

Food tour Hải Phòng

Cách Hà Nội khoảng 120 km, Hải Phòng không chỉ là thành phố cảng sôi động mà còn được xem như “thiên đường ăn uống” của miền Bắc. Điểm hấp dẫn nhất khi đến đây chính là food tour - hành trình khám phá ẩm thực kéo dài từ sáng tới đêm với mật độ quán xá dày đặc và giá cả dễ chịu.

Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng bánh đa cua với nước dùng đậm đà, rồi tiếp tục “lót dạ” bằng bánh mì cay, nem cua bể hay bún cá. Buổi chiều, các món ăn vặt như dừa dầm, chè trở thành lựa chọn giải nhiệt phổ biến. Không chỉ đa dạng món, phong cách ăn uống ở đây cũng rất đặc trưng: Nhanh, thoải mái và đậm chất địa phương. Ngoài ăn uống, du khách có thể kết hợp tham quan Đồ Sơn hoặc đảo Cát Bà.

Trải nghiệm ở VinWonders Vũ Yên hấp dẫn với gia đình có trẻ nhỏ.

Trên đảo Vũ Yên, mô hình safari bán hoang dã kết hợp công viên chủ đề quy mô lớn cũng thu hút du khách. Điểm nhấn của khu vực safari là không gian mở, nơi nhiều loài động vật được nuôi trong môi trường gần với tự nhiên. Trải nghiệm này đặc biệt hấp dẫn với gia đình có trẻ nhỏ.

Theo khảo sát, combo từ 1,2 triệu đồng/khách gồm một đêm nghỉ tại khách sạn 4 sao và vé vào cửa khu vui chơi trên đảo Vũ Yên được nhiều công ty du lịch giới thiệu tới du khách.