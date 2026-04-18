Bảo hiểm xã hội có quy định mới: Cập nhật ngay kẻo bị tạm dừng chi trả lương hưu hàng tháng

Đinh Anh | 18-04-2026 - 15:54 PM | Sống

Cơ quan BHXH sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định nếu không xác minh được thông tin sau.

Thực hiện quy định của Luật BHXH năm 2024, BHXH TP.Hồ Chí Minh vừa ra thông báo đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn một số nội dung liên quan đến việc ủy quyền nhận thay và xác minh thông tin thụ hưởng.

Cụ thể, đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH, văn bản ủy quyền ký từ ngày 01/7/2025 có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Đối với các văn bản ủy quyền được ký trước ngày 01/7/2025, nếu hết hạn trước ngày 30/6/2026 thì có giá trị đến hết thời hạn ghi trên văn bản; trường hợp hết hạn sau ngày 30/6/2026 thì chỉ có giá trị đến hết ngày 30/6/2026.

BHXH TP.Hồ Chí Minh lưu ý người hưởng hoặc người được ủy quyền cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước hoặc ngay trong tháng hết hạn, nhằm tránh ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Bên cạnh đó, đối với người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng, định kỳ hằng năm có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền để thực hiện xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng.

Trường hợp không xác minh được thông tin người hưởng, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định.

BHXH TP.Hồ Chí Minh đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chủ động kiểm tra hiệu lực ủy quyền, đồng thời phối hợp xác minh thông tin đúng hạn; khi có vướng mắc, liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của mình.

Theo Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đinh Anh

