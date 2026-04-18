CẢNH BÁO NÓNG: Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm giả mạo Con Cưng

Một cú click tưởng chừng vô hại, một lời mời “kiếm tiền online” nghe có vẻ hấp dẫn nhưng cái giá phải trả có thể rất lớn. Mới đây, câu chuyện của một người phụ nữ tại Hà Nội là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến tất cả mọi người trước làn sóng kiếm tiền online trên mạng xã hội đang lan rộng.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, bà N (trú tại Hà Nội) đã bị lừa gần 1 tỷ đồng khi tham gia làm “nhiệm vụ online” trong một nhóm Facebook có tên “Đồng hành cùng Con Cưng”. Ban đầu, bà chỉ có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu qua mạng. Tuy nhiên, sau đó một tài khoản tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng đã chủ động liên hệ, mời tham gia nhóm hỗ trợ “tăng doanh số” cho hệ thống.

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giả mạo thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản (Nguồn ảnh CATPHN)

Điều đáng nói, nhóm này thực chất là nhóm giả mạo thương hiệu Công Ty Cổ Phần Con Cưng, doanh nghiệp lớn và quen thuộc trong lĩnh vực mẹ và bé. Tận dụng uy tín thương hiệu, các đối tượng tạo dựng lòng tin rồi đưa ra những “nhiệm vụ” đơn giản như đặt đơn hàng ảo, chuyển tiền để nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng.

Kịch bản được dựng lên rất bài bản, chia lợi nhuận cho người tham gia từ 30-50% chỉ sau vài thao tác. Chỉ cần nạp 1 triệu đồng, chúng ta sẽ lãi ngay 300.000 đồng và nạp 50 triệu đồng sẽ thu về 15 triệu đồng. Những con số hấp dẫn này khiến không ít người mất cảnh giác.

Vì tin tưởng, bà N liên tục chuyển tiền để thực hiện nhiệm vụ, tổng số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng. Nhưng khi muốn rút tiền, hệ thống lại yêu cầu nạp thêm tiền để hoàn tất thủ tục, mở khóa tài khoản hoặc nâng cấp cấp độ. Càng nạp, càng không thể rút. Chỉ đến khi nhận ra dấu hiệu bất thường, nạn nhân mới trình báo công an.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế, hình thức “làm nhiệm vụ online” đang trở thành một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất hiện nay, đánh trúng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập nhanh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người tìm kiếm cơ hội làm việc tại nhà.

Điểm chung của các mô hình này là sử dụng danh nghĩa thương hiệu lớn, tạo nhóm kín với hàng loạt tài khoản khoe khoang lợi nhuận để kích thích lòng tin. Ban đầu, nạn nhân có thể được rút những khoản tiền nhỏ để tạo cảm giác uy tín, nhưng khi số tiền tăng lên, mọi thứ lập tức bị kiểm soát.

Cơ quan công an cảnh báo, người dân cần hết sức thận trọng với các lời mời đầu tư hoặc kiếm tiền online có lợi nhuận cao bất thường. Không có chuyện “làm ít, lãi nhiều” một cách dễ dàng. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc nền tảng không rõ nguồn gốc.

Trong thời đại số, cơ hội kiếm tiền có thể nhiều hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Và đôi khi, chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo cũng đủ khiến người trong cuộc đánh mất số tiền tích cóp cả đời.