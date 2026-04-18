Thông báo quan trọng tới tất cả những người bị mất đăng ký xe

Theo Duy Anh | 18-04-2026 - 14:57 PM | Sống

Thông báo quan trọng tới tất cả những người bị mất đăng ký xe

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp lại đăng ký xe trong trường hợp bị mất.

Thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước 1: Chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập vào cổng dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử. Nộp bản sao số máy, số khung của xe qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan đăng ký xe;

Bước 2: Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ dịch vụ công, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử;

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo cho chủ xe để nộp lệ phí đăng ký xe qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, phí dịch vụ bưu chính công ích trên cổng dịch vụ công để trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

Bước 4: Chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe theo quy định từ dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Người dân có thể thực hiện thủ tục cấp lại đăng ký xe bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần (Ảnh: VGP).

Thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần

Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe, nộp hồ sơ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định;

Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó).

Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

Theo Duy Anh

Dạy từ mầm non đến Tiến sĩ, hệ thống trường học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh doanh thu, tăng trưởng 2 con số: Học phí đang thu là bao nhiêu?

Dạy từ mầm non đến Tiến sĩ, hệ thống trường học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh doanh thu, tăng trưởng 2 con số: Học phí đang thu là bao nhiêu? Nổi bật

Điều hòa có 2 nút nhỏ giúp tiết kiệm điện mỗi tháng, nhiều người không biết cách sử dụng

Điều hòa có 2 nút nhỏ giúp tiết kiệm điện mỗi tháng, nhiều người không biết cách sử dụng Nổi bật

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng trầu bà

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng trầu bà

14:35 , 18/04/2026
5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà, vừa ảnh hưởng phong thủy lại có thể gây hại cho gia chủ

5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà, vừa ảnh hưởng phong thủy lại có thể gây hại cho gia chủ

14:33 , 18/04/2026
Loài thú lạ "đầu lừa, mình sói", dài tới 2m bất ngờ tái xuất sau 500.000 năm: Sự thật quá bất ngờ!

Loài thú lạ “đầu lừa, mình sói”, dài tới 2m bất ngờ tái xuất sau 500.000 năm: Sự thật quá bất ngờ!

14:30 , 18/04/2026
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá

iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá

14:03 , 18/04/2026

