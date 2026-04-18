5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà, vừa ảnh hưởng phong thủy lại có thể gây hại cho gia chủ

Cây xanh có thể đem đến nhiều lợi ích, như làm đẹp không gian, tạo môi trường hài hòa, thanh lọc bầu không khí và giảm tiếng ồn. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trước cửa nhà.

Dưới đây là 5 loại cây thường được khuyên không nên trồng trước cửa nhà dựa trên các quan niệm dân gian và phong thủy cũng như lý do an toàn để tránh ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe và không khí trong gia đình bạn. Hãy xem đó là những loại cây nào nhé.

Cây dâu tằm

Trong tiếng Hán, cây dâu đọc là "tang", trùng âm với "tang ma" hay "tang tóc". Chính vì thế, trồng dâu trước cửa được cho là mang lại điềm xấu, sự tang thương và u buồn cho gia chủ, khiến cho người sống trong nhà luôn thấy bất an. Do đó, không nên trồng cây dâu tằm trước cửa nhà.

Cây liễu

Thường xuất hiện nhiều trong văn thơ, cây liễu có dáng cành rủ mềm mại, rất đẹp và lãng mạn song lại gợi đến sự sầu bi và yếu đuối. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, liễu thuộc nhóm cây mang nhiều "âm khí", có thể dẫn dụ vận xui hoặc gây hao hụt tài sản vì từ "liễu" gần âm với từ "lưu" (chảy đi).

Cây xương rồng (loại lớn, nhiều gai)

Những chiếc gai sắc nhọn của xương rồng theo quan niệm dân gian được cho là tạo ra "sát khí". Chúng có thể ngăn cản các luồng năng lượng tốt (vượng khí) đi vào nhà, khiến gia đạo bất an hoặc công việc gặp trắc trở.

Chưa cần nói đến nguyên nhân phong thủy, thì việc trồng những bụi xương rồng lớn trước nhà có thể vô tình khiến người trong nhà bị thương, đặc biệt là trẻ em hay nô đùa hoặc không chú ý. Do đó, bạn cũng không nên trồng xương rồng ở trước nhà nhé.

Cây lớn với rễ phát triển mạnh

Những loại cây lớn với bộ rễ phát triển mạnh ví dụ như cây đa hoặc cây si cũng nằm trong danh sách những loại cây nên tránh. Đây là những loại cây lớn có sức sống mãnh liệt nhưng thường gắn liền với không gian tâm linh như đình chùa, miếu mạo, để trấn giữ năng lượng cho cả một vùng đất hoặc thờ phụng thần linh. Năng lượng này quá mạnh, không phù hợp với không gian nhỏ hẹp và cần sự ấm cúng của gia đình.

Ngoài ra, rễ của chúng phát triển mạnh, có thể đâm xuyên qua làm hỏng nền móng nhà, đồng thời tán lá quá rậm rạp che khuất ánh sáng, khiến mặt tiền ngôi nhà trở nên u tối, tích tụ âm khí.

Do đó, tính cả về lý do phong thủy lẫn an toàn thì cây đa và cây si đều không thích hợp để trồng ở trước hoặc gần nhà.

Cây mít

Cây mít thường có tán lá dày, dễ tạo cảm giác âm u và là nơi trú ngụ của nhiều loại côn trùng. Ngoài ra, theo quan niệm xưa, cây mít có thể chứa "tà khí", không tốt cho sự hanh thông và minh mẫn của những người sống trong nhà.

Vậy đâu là những cây cảnh nên trồng trước cửa nhà?

Nếu bạn đang tìm kiếm cây để trang trí mặt tiền, hãy tham khảo các lựa chọn mang lại may mắn như cau cảnh , lộc vừng, thiết mộc lan hoặc cây hoa giấy.

Cau cảnh

Với thân thẳng tắp và tán lá thanh mảnh, cau cảnh không chỉ tạo vẻ sang trọng, thông thoáng cho mặt tiền mà còn được coi là "hàng rào" phong thủy giúp ngăn chặn khí xấu và rước tài lộc vào nhà.

Lộc vừng

Cây lộc vừng mang ý nghĩa may mắn ngay từ cái tên, đặc biệt khi hoa nở thành từng chùm đỏ rực rủ xuống như những chuỗi ngọc, tượng trưng cho sự hưng thịnh, hỷ sự và tài lộc dồi dào cho gia chủ.

Thiết mộc lan (Phát tài)

Loại cây này nổi tiếng với sức sống bền bỉ và khả năng thanh lọc không khí cực tốt, đồng thời trong phong thủy, nó đại diện cho sự phát triển vững chắc, mang lại năng lượng tích cực và may mắn về mặt tiền bạc.

Cây hoa giấy

Là biểu tượng của sự bảo vệ và gắn kết gia đình, hoa giấy với vẻ đẹp rực rỡ, dễ chăm sóc giúp tô điểm không gian sống thêm tươi mới, tràn đầy sức sống và ngăn chặn những điều không may mắn bước qua cửa.