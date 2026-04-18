Lời khuyên đến những gia đình đang trồng trầu bà

Thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ tăng lên khiến không gian sống trở nên oi bức hơn. Đây cũng là lúc nhiều gia đình ưu tiên trồng thêm cây xanh trong nhà để tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu, trong đó trầu bà là lựa chọn quen thuộc nhờ dễ chăm và hợp nhiều không gian. Tuy nhiên, vào mùa hè, việc trồng và chăm sóc trầu bà cũng cần có một vài điều chỉnh để cây không bị héo lá, cháy nắng hay phát triển kém.

Ánh sáng: Tránh nắng gắt, ưu tiên ánh sáng tán xạ

Trầu bà là loại cây ưa sáng nhưng không chịu được ánh nắng trực tiếp quá mạnh. Vào mùa hè, cường độ nắng cao, đặc biệt là buổi trưa và đầu giờ chiều, có thể khiến lá bị cháy, vàng hoặc xuất hiện đốm nâu. Vì vậy, nếu đặt cây gần cửa sổ hoặc ban công, bạn nên chọn vị trí có rèm che hoặc ánh sáng gián tiếp. Những nơi có ánh sáng tán xạ như gần cửa sổ hướng Đông hoặc khu vực trong nhà nhưng vẫn đủ sáng sẽ giúp cây phát triển ổn định mà không bị “sốc nhiệt”.

Tưới nước: Không phải càng nóng càng tưới nhiều

Một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng trời nóng thì cần tưới nhiều nước hơn. Thực tế, trầu bà không chịu được tình trạng úng nước. Việc tưới quá thường xuyên dễ khiến rễ bị thối, lá vàng và cây yếu dần. Cách tốt nhất là kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Khi bề mặt đất bắt đầu khô, bạn có thể tưới lại, trung bình khoảng 2–3 ngày/lần tùy môi trường. Nếu trồng thủy sinh, nên thay nước định kỳ để tránh tình trạng nước đục, có mùi và gây hại cho rễ.

Độ ẩm không khí: Yếu tố dễ bị bỏ qua

Mùa hè, nhiều gia đình sử dụng điều hoà thường xuyên, khiến không khí trong phòng trở nên khô hơn. Điều này có thể khiến trầu bà bị khô mép lá hoặc mất độ bóng tự nhiên. Bạn có thể cải thiện bằng cách xịt sương nhẹ lên lá mỗi ngày hoặc đặt cây ở khu vực có độ ẩm cao hơn như gần bếp, gần cửa sổ thông thoáng. Tuy nhiên, vẫn cần đảm bảo cây có đủ ánh sáng để quang hợp.

Quan sát lá để điều chỉnh cách chăm sóc

Lá trầu bà phản ánh khá rõ tình trạng của cây. Chỉ cần để ý một chút, bạn có thể kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc:

- Lá vàng mềm: thường do tưới quá nhiều nước

- Lá cháy viền, xuất hiện đốm nâu: có thể do nắng gắt hoặc không khí quá khô

- Lá nhạt màu, kém bóng: dấu hiệu thiếu ánh sáng

Việc theo dõi những thay đổi này giúp bạn xử lý sớm, tránh để cây suy yếu kéo dài.

Bón phân: Nhẹ nhàng nhưng đều đặn

Mùa hè là thời điểm trầu bà phát triển nhanh, nhưng không vì thế mà cần bón nhiều phân. Bạn chỉ nên bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng, khoảng 3–4 tuần/lần là đủ. Bón quá nhiều phân có thể khiến rễ bị “quá tải”, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ nước và dinh dưỡng của cây.

Giữ cây sạch và hạn chế sâu bệnh

Nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi để một số loại sâu bệnh phát triển. Vì vậy, bạn nên lau lá định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, giúp cây quang hợp tốt hơn và hạn chế nấm, rệp. Ngoài ra, giữ khu vực xung quanh chậu cây thông thoáng, sạch sẽ cũng là cách đơn giản để giảm nguy cơ phát sinh sâu bệnh trong mùa nóng.