3 loại rau nên trồng trong nhà ngay: Đuổi muỗi cực đỉnh, lợi đủ đường

Trong thời tiết nóng ẩm, muỗi sinh sôi mạnh và làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết. Nhiều gia đình đang có xu hướng tìm đến những giải pháp tự nhiên, an toàn để bảo vệ không gian sống. Ít ai ngờ rằng, một số loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn có khả năng xua đuổi muỗi nhờ mùi tinh dầu đặc trưng.

Dưới đây là 3 loại rau dễ trồng trong nhà, vừa có thể dùng làm thực phẩm, vừa hỗ trợ đuổi muỗi hiệu quả.

1. Rau húng quế

Một trong những loại rau được nhắc đến nhiều là rau húng quế. Loại rau này chứa hợp chất eugenol – một thành phần có mùi thơm mạnh, thường được sử dụng trong tinh dầu đuổi côn trùng.

Không chỉ vậy, húng quế còn giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và có đặc tính kháng khuẩn nhẹ. Nhiều gia đình trồng húng quế trong chậu nhỏ đặt ở cửa sổ hoặc ban công. Khi vò nhẹ lá, tinh dầu tỏa ra giúp hạn chế muỗi bay vào nhà.

2. Rau bạc hà

Rau bạc hà cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình. Với hàm lượng menthol cao, bạc hà tạo ra mùi hương the mát mà muỗi và nhiều loại côn trùng không ưa.

Ngoài tác dụng “xua đuổi” tự nhiên, bạc hà còn giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm các triệu chứng cảm lạnh nhẹ. Một số người còn tận dụng lá bạc hà đun nước xông để khuếch tán tinh dầu trong không gian sống.

3. Rau tía tô

Không thể không nhắc đến rau tía tô - loại rau quen thuộc trong các món ăn và bài thuốc dân gian. Tía tô chứa tinh dầu perilla aldehyde, có tác dụng xua côn trùng ở mức độ nhất định.

Trong y học cổ truyền, tía tô còn được sử dụng để giải cảm, hỗ trợ miễn dịch và giảm dị ứng. Một số gia đình dùng lá tía tô nấu nước tắm hoặc vò nhẹ lá đặt trong phòng để hạn chế muỗi.

Chỉ trồng rau có tác dụng "đuổi muỗi" là chưa đủ

Điểm chung của các loại rau nêu trên là dễ trồng, chi phí thấp và an toàn với trẻ nhỏ, người già nếu sử dụng đúng cách.

Dù có lợi ích nhất định, các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiệu quả đuổi muỗi từ các loại rau, thảo mộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mật độ trồng, không gian sử dụng và cách kích hoạt tinh dầu.

Trong điều kiện muỗi phát triển mạnh hoặc khu vực có nguy cơ dịch bệnh, việc chỉ dựa vào các loại rau này là không đủ. Người dân vẫn cần kết hợp các biện pháp như:

- Loại bỏ nước đọng – nơi muỗi sinh sản

- Ngủ màn, đặc biệt với trẻ nhỏ

- Sử dụng kem hoặc thiết bị chống muỗi khi cần thiết

Xu hướng tận dụng rau gia vị để hỗ trợ đuổi muỗi phản ánh nhu cầu sống xanh, hạn chế hóa chất của nhiều gia đình hiện nay. Tuy vậy, cần hiểu đúng vai trò của các loại rau này: hỗ trợ, chứ không thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng dịch.

Việc kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý và bảo vệ môi trường sống sạch sẽ vẫn là “chìa khóa” giúp giảm nguy cơ muỗi và các bệnh do muỗi gây ra.