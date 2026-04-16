Người đàn ông chuyển khoản 500 triệu đồng vào tài khoản VietinBank trùng với tên mình: Công an khẩn trương vào cuộc kiểm tra

Ngày 14/4 vừa qua, Công an phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 1 người dân nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, anh Phạm Văn Trường (SN 1971, trú tại phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ) đến Công an phường Vũ Phúc trình báo. Anh cho biết trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm số tiền 500 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng VietinBank, chủ tài khoản “Pham Van Truong”. Vì thế anh đề nghị Công an phường Vũ Phúc xác minh, giúp đỡ để lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Vũ Phúc đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và xác định được người nhận số tiền trên. Đó là anh Phạm Văn Trường (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Kiều Thần, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên).

Đến ngày 14/4 Công an phường Vũ Phúc đã mời anh Phạm Văn Trường (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Kiều Thần, phường Vũ Phúc) đến trụ sở để hướng dẫn làm thủ tục trả lại số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển tiền nhầm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại số tiền của mình, anh Phạm Văn Trường bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người nhận được số tiền chuyển nhầm cùng lực lượng Công an phường Vũ Phúc đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ anh.

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an phường là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Công an, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân.

Qua sự việc trên, Công an phường Vũ Phúc khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử. Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên