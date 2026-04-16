Tại sao ngành kinh tế ở các trường ĐH không còn xét tuyển khối A00: Bộ Giáo dục trả lời thế nào?

Đinh Anh | 16-04-2026 - 10:35 AM | Sống

Ảnh minh họa

A00 vốn là một trong những khối thi truyền thống vào các ngành kinh tế ở nhiều trường ĐH. Tuy nhiên, trong kỳ tuyển sinh năm nay, một số trường ĐH có ngành kinh tế đã bỏ tổ hợp A00 và C00 trong xét tuyển.

Thí sinh Nguyễn Minh Hoàng đã gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin Chính phủ như sau: Trong kỳ tuyển sinh năm nay, một số trường đại học có ngành kinh tế đã bỏ tổ hợp A00 và C00 trong xét tuyển. Thí sinh Hoàng hỏi, vì sao có sự thay đổi này? Việc này có ảnh hưởng thế nào đến thí sinh cũng như chương trình đào tạo?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tiêu chí xét tuyển phải được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi cần thiết cho ngành đào tạo.

Do đó, việc một số cơ sở đào tạo điều chỉnh hoặc không còn sử dụng các tổ hợp truyền thống như A00, C00 trong xét tuyển ngành kinh tế là nhằm lựa chọn thí sinh có năng lực phù hợp hơn với yêu cầu thực tế của chương trình học, thay vì chỉ dựa trên các tổ hợp cố định trước đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, thay đổi này không gây ảnh hưởng lớn đến thí sinh. Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, mỗi ngành đào tạo có thể sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, trong đó mỗi phương thức có thể kết hợp các môn học hoặc kết quả đánh giá khác nhau và không giới hạn số lượng tổ hợp xét tuyển.

Điều này giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh, thay vì bị bó hẹp vào một vài tổ hợp truyền thống hay các cơ sở đào tạo không tuyển được thí sinh có kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi cần thiết cho ngành đào tạo.

Theo đó, yêu cầu về việc xác định kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi phù hợp với từng ngành học đã được quy định và truyền thông rộng rãi trong nhiều năm qua. Việc các trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển lần này là bước cụ thể hóa các định hướng đó trong thực tiễn tuyển sinh.

Theo Cổng TT Chính phủ

