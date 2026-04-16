Cuộc sống hiện tại của Hiền Mai - thủ khoa khối A00 từng gây sốt: Ở căn hộ cao cấp, đang học lái ô tô, có cả trợ lý riêng?

Trong dàn thủ khoa ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nguyễn Lê Hiền Mai (SN 2007) - cựu học sinh lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) là cái tên khá nổi bật. Bởi không chỉ gây sốt với thành tích học tập giỏi giang, Hiền Mai còn sở hữu diện mạo xinh xắn, nhẹ nhàng khiến dân tình “thả tim” không ngớt.

Cũng chính vì vậy mà khi lên đại học, bước vào cuộc sống sinh viên, Hiền Mai vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn bình luận vui rằng Hiền Mai là “Thủ khoa mạnh nhất MXH” vì sở hữu kênh TikTok có gần 160k người theo dõi. Ngoài ra, cô bạn cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ về cuộc sống, hoạt động thường ngày của mình.

Được biết, Hiền Mai hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bên cạnh việc học, Hiền Mai còn tham gia thêm nhiều hoạt động của trường, tham gia giảng dạy, luyện đề ôn thi hay những buổi hướng nghiệp cho các em học sinh. Cùng với đó, cô bạn cũng thử sức với vai trò KOC khi chia sẻ một số sản phẩm phụ kiện, quần áo mà bản thân đã từng trải nghiệm.

Đáng chú ý hơn, cuộc sống sinh viên năm nhất của Hiền Mai luôn khiến dân tình phải trầm trồ vì quá “vip pro”. Sau khi trở thành thủ khoa ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hiền Mai được gia đình mua tặng một căn hộ ở Hà Nội. Căn hộ thuộc một chung cư cao cấp, nằm trên phố Láng Hạ (Hà Nội), thuận tiện cho việc đi học, sinh hoạt thường ngày.

Bên cạnh đó, một kênh TikTok có tên Làm trợ lý ở tuổi 19 còn tiết lộ đang là trợ lý riêng, hỗ trợ cho Hiền Mai. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực bởi người trong cuộc. Bởi một số bình luận bày tỏ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, cùng giúp đỡ nhau qua lại trong cuộc sống đời thường.

Trên trang cá nhân của mình, Hiền Mai cũng chủ yếu đăng tải về những hoạt động trong ngày của mình như đi học, đi tập, đi làm thêm,... Ngoài ra, cô bạn cũng thể hiện tài nữ công gia chánh của bản thân khi tự tay cắm hoa, nấu ăn, chăm chút nhà cửa,...

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao mọi người nói ông trời không cho ai tất cả mà Hiền Mai lại toàn diện cỡ này. Mê quá chừng, thích vibe nhẹ nhàng, giỏi giang”.

- “Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng mình thấy bạn này gia đình có điều kiện và luôn trân trọng điều đó chứ không phủ nhận”.

- “Sinh viên năm nhất mà giàu đỉnh luôn. Nhìn chỉ biết ước”.

- “Đúng là lá ngọc cành vàng, làm gì cũng có người hỗ trợ”.

- “Phải công nhận bé này giỏi, chăm chỉ mà giản dị ghê. Visual cũng xinh nữa, nhìn tướng là biết số sướng rồi”.

- “Cuộc sống của thủ khoa là như này sao. Vừa xinh vừa sang mê thật sự”.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hiền Mai là 1 trong 8 thủ khoa khối A00 với điểm tuyệt đối 30/30 (Toán 10, Lý 10, Hóa 10). Trước đó, cô bạn đã đạt nhiều thành tích nổi bật Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa lớp 9, Giải Nhì và Ba cấp tỉnh môn Hóa lớp 12 và lớp 11 (thi vượt cấp), thường xuyên dẫn đầu các đợt thi khảo sát của trường, GPA lớp 12 đạt 9.5.

Ngoài học tập, Hiền Mai tích cực tham gia hoạt động ở trường và lớp từ thời phổ thông như là lớp trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động, Trưởng ban Đối ngoại Fly Organization hỗ trợ trẻ em làng SOS và Trưởng ban Tổ chức trại hè tâm lý học Museum of Thought.

Sau khi trở thành thủ khoa và lên sóng VTV, Hiền Mai tiếp tục ghi điểm với ngoại hình xinh đẹp, phong thái tự tin và EQ cao. Cô bạn nhận nhiều lời khen khi tự tin khi xuất hiện trên bản tin truyền hình, trả lời các câu hỏi một cách khéo léo, mạch lạc. Cộng đồng mạng nhận xét, nữ Thủ khoa sở hữu EQ cao bởi khi được đặt câu hỏi về phương pháp học hay cách để đạt điểm 10 toàn diện, Hiền Mai đều dành lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo cũng như ngôi trường mà mình theo học. Cùng với đó, Hiền Mai cũng cho rằng kết quả này đạt được cũng là một phần được hỗ trợ bởi bạn bè trong lớp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ cô nàng trong mọi hoạt động.

Chính bởi vậy mà dân tình cho hay, Hiền Mai đúng chuẩn “con nhà người ta” khi vừa sở hữu ngoại hình sáng, toát lên vẻ đẹp tri thức lại vừa giỏi giang, tinh tế cùng hàng loạt thành tích học tập “khủng”. Bởi không phải ai ở độ tuổi này cũng có thể lên sóng truyền hình và trả lời trơn tru, giỏi cả kiến thức lẫn kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tốt giống như Hiền Mai.