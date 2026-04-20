Thông báo mới nhất từ sân bay Nội Bài: Hành khách có chuyến bay dịp lễ 30/4-1/5 chú ý

Đinh Anh | 20-04-2026 - 14:38 PM | Lifestyle

Để đảm bảo hành trình được thông suốt, hành khách cần lưu ý thông báo dưới đây từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sáng ngày 20/4, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát đi thông báo về việc sân bay áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29/4 - 4/5. Vì thế, để đảm bảo hành trình được thông suốt, hành khách cần lưu ý một số nội dung sau:

Có mặt sớm tại sân bay: Dịp cao điểm, lượng khách tăng cao, việc thắt chặt quy trình soi chiếu có thể làm kéo dài thời gian làm thủ tục. Quý khách vui lòng có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng (chuyến bay nội địa) 3 tiếng (chuyến bay quốc tế) trước giờ khởi hành để chủ động lịch trình.

Sẵn sàng phối hợp kiểm tra an ninh: Theo quy định Cấp độ 1, tỷ lệ kiểm tra trực quan ngẫu nhiên với người và hành lý sẽ tăng cao hơn so với ngày thường, đề nghị quý khách kiên nhẫn và hợp tác theo hướng dẫn của nhân viên an ninh.

Nâng cao cảnh giác với hành lý cá nhân: Quý khách vui lòng tự bảo quản hành lý, tuyệt đối không nhận cầm hộ đồ vật của người lạ. Nếu phát hiện hành lý vô chủ hoặc các dấu hiệu bất thường, hãy thông báo ngay cho nhân viên hàng không hoặc lực lượng chức năng gần nhất.

Hiện nay, an ninh hàng không đang có 3 cấp hộ tăng cường (1,2 và 3). Cấp độ 1 là mức độ cảnh giác chủ động, được kích hoạt trong các dịp lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng. Đây không phải tình huống khẩn cấp mà là biện pháp dự phòng nhằm siết chặt an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách khi lưu lượng giao thông tăng cao.

TP Huế thông báo hỏa tốc: Du khách không lưu trú tại khách sạn này

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

