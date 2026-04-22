Nam nghệ sĩ là ông chủ từ Mỹ về nước: "Tôi bầm tím khắp người"

Vừa qua, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã về nước tham gia lễ ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8. Tại đây, nam danh hài chia sẻ về quá trình làm phim của mình: "Đóng phim này xong tôi sụt mất 4kg. Lí do vì thời tiết nắng nóng, lịch làm việc dày và tôi phải tập trung cho kịch bản phim.

Danh hài Vân Sơn về nước đóng phim điện ảnh

Tôi phải tốn rất nhiều tâm huyết, công sức. Tôi phải chạy lên chạy xuống cầu thang liên tục, té ngã đến ba bốn lần. Tôi bầm tím khắp người, từ đầu gối đến đùi, mông, rách cả cùi chỏ, nói chung là te tua.

Nhưng một khi được làm công việc mình thích thì những vấn đề đó không đáng để bận tâm. Nếu được làm nữa thì tôi vẫn làm.

Cách đây hơn 20 năm tôi đã về nước làm phim, nhưng lúc đó điều kiện vật chất còn thiếu thốn, chưa được như bây giờ nên làm phim cực lắm.

Tới giờ, sau hơn 20 năm tôi về nước làm phim lại, thì thấy anh em trong nghề bây giờ rất trẻ, giỏi giang. Lần đầu tôi làm một bộ phim điện ảnh chỉ trong 26 ngày, thời gian ngắn kỷ lục.

Không chỉ anh em làm phim giỏi mà diễn viên cũng giỏi, make up, phục trang cũng giỏi. Các bạn đều trẻ, nhiều năng lượng, nhiệt huyết với nghề.

Tôi chỉ góp ý khi đọc kịch bản ngay lúc diễn nhưng chỉ thay đổi một chút xíu thôi, còn lại 95% là tôi diễn y như kịch bản vì phần kịch bản của anh em vốn đã quá hoàn thiện. Tôi thay đổi một chút vì cảm xúc mỗi lúc diễn là khác nhau, không phải như cái máy cứ ra bấm nút rồi diễn.

Mỗi lần làm một sản phẩm nào đó, tôi đều có trách nhiệm phải mang lại một cái gì đó cho khán giả. Đó là trách nhiệm của tôi.

Tuy rằng trung tâm Vân Sơn không còn như xưa nữa. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, cái thời của mình đã qua rồi, mình đã lớn tuổi rồi, mọi trách nhiệm của tôi với nghề, với đàn em tôi đã làm xong rồi.

Bây giờ là lớp đàn em của tôi bước lên, giỏi hơn tôi. Tôi lui lại một chút để đứng sau hậu trường làm dự án. Nhưng hiện nay khán giả vẫn còn muốn tôi xuất hiện vì người ta từng lớn lên với các tiểu phẩm của tôi, nên tôi vẫn xuất hiện đôi chút".