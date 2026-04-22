Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ “trình làng”

Chopard là một trong số ít thương hiệu đồng hồ cao cấp tại Thụy Sĩ vẫn thuộc sở hữu của gia đình. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là thách thức, đòi hỏi không chỉ tinh thần tự chủ mà còn cả nỗ lực đổi mới và gìn giữ nghệ thuật chế tác mang dấu ấn riêng. Từ khi gia đình Scheufele tiếp quản doanh nghiệp, công ty được điều hành qua nhiều thế hệ, hiện do Karl-Friedrich Scheufele và Caroline Scheufele dẫn dắt.

L.U.C 1860

Một trong những điểm nhấn của loạt mẫu đồng hồ năm nay là L.U.C 1860, được giới thiệu nhân dịp 30 năm thành lập xưởng sản xuất tại Fleurier. Đây là nơi Chopard phát triển và lắp ráp các bộ máy cơ học cao cấp của dòng L.U.C. Phiên bản mới sử dụng bộ máy L.U.C Calibre 96.40-L đạt chứng nhận COSC về độ chính xác. Mặt số được hoàn thiện bằng kỹ thuật guilloché thủ công – phương pháp trang trí truyền thống ngày nay chỉ còn số ít nhà chế tác duy trì.

Bộ sưu tập Alpine Eagle

Bộ sưu tập thể thao chủ lực Alpine Eagle cũng được mở rộng với nhiều màu mặt số mới lấy cảm hứng từ thiên nhiên dãy Alps như xanh băng, nâu gỗ hay xanh rêu. Dòng sản phẩm này được xem là bước đi quan trọng của Chopard trong phân khúc đồng hồ thể thao cao cấp, nơi có mức độ cạnh tranh cao.

Happy Hearts

Ở phân khúc nữ trang - đồng hồ nữ, Chopard giới thiệu thêm các biến thể mới của Happy Hearts với dây đeo vải denim và mặt số xà cừ chuyển sắc. Thiết kế tiếp tục sử dụng chi tiết kim cương chuyển động tự do giữa hai lớp kính sapphire - đặc trưng quen thuộc của thương hiệu.

L’Heure du Diamant

Bên cạnh đó, mẫu L’Heure du Diamant trở lại với kỹ thuật đính đá crown-set, sử dụng chấu hình chữ V để tăng khả năng phản chiếu ánh sáng cho kim cương. Mặt số đá onyx đen tạo điểm nhấn tương phản với phần viền nạm đá quý.

L.U.C Time Traveler One

Ở nhóm đồng hồ chức năng phức tạp, Chopard bổ sung mẫu L.U.C Time Traveler One, cho phép theo dõi múi giờ của 24 thành phố cùng lúc. Mẫu này dùng chất liệu vỏ kết hợp gốm và titanium nhằm giảm trọng lượng, tăng độ bền và khả năng chống trầy xước.

Đồng hồ để bàn Beehive

Ngoài đồng hồ đeo tay, thương hiệu còn giới thiệu mẫu đồng hồ để bàn Beehive, phát triển cùng L’Epée 1839. Thiết kế lấy cảm hứng từ tổ ong, tích hợp cơ chế điểm chuông cơ học.

Loạt sản phẩm năm nay cho thấy Chopard tiếp tục theo đuổi chiến lược kết hợp giữa chế tác truyền thống, vật liệu mới và mở rộng danh mục sản phẩm.

Kim Linh