Mỹ nhân Việt đóng phim dẫn đầu phòng vé: Mẹ đơn thân gợi cảm, giàu có ở tuổi 33

Phim kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang nhận được quan tâm tại phòng vé Việt. Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phim vượt mốc doanh thu 80 tỷ đồng.

Thành công của phim giúp dàn diễn viên nhận được nhiều chú ý, trong đó có Diệp Bảo Ngọc . Trong phim, Diệp Bảo Ngọc vào vai người phụ nữ vùng cao tên Mon - mẹ của Lua (do Nina Nutthacha Padovan đóng). Nhân vật của cô cũng có nội tâm phức tạp, có những phân đoạn phải thể hiện tâm lý nặng đô.

Chia sẻ về việc đóng cùng sao nhí Thái Lan, Diệp Bảo Ngọc cho biết cả hai dễ dàng kết nối vì bạn diễn ở độ tuổi tương đồng với con trai của mình. Từ đó giúp cô thấu hiểu về tâm lý và nhu cầu của bạn diễn khi vào vai mẹ con. Diệp Bảo Ngọc đánh giá cao khả năng diễn xuất của Nina, đồng thời ấn tượng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc trên phim trường, cho rằng đây là một trải nghiệm đáng quý đối với mình.

Trước khi được chú ý với Phí Phông , Diệp Bảo Ngọc là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1993 sở hữu thành tích phòng vé đáng nể.

Ngoài các phim truyền hình, Diệp Bảo Ngọc tham gia 3 dự án điện ảnh gồm Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023), Làm giàu với na (2024) và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (2025). Đáng chú ý, tất cả đều cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Đây là chuỗi thành tích mà không phải diễn viên nào cũng duy trì được, kể cả những cái tên được xem là "bảo chứng phòng vé".

Nói về danh xưng “diễn viên trăm tỷ”, Diệp Bảo Ngọc không dám nhận vì thấy mình còn nhỏ bé. Theo cô, một tác phẩm điện ảnh là công sức của hàng trăm con người và sự ủng hộ của hàng triệu khán giả chứ không phải của riêng mình.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Diệp Bảo Ngọc cũng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Theo đó, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt ở tuổi 19. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai sớm đổ vỡ chỉ sau 3 năm. Kể từ đó, Diệp Bảo Ngọc trở thành mẹ đơn thân. Cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dưỡng con trai.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên tạm gác lại ánh đèn phim trường để tập trung cho công việc kinh doanh, từng bước ổn định kinh tế và cuộc sống. Cô khá "mát tay" trong công việc kinh doanh khi đã làm chủ 3 công ty.

Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc đang tận hưởng cuộc sống viên mãn với những chuyến du lịch sang trọng và nhịp sống cân bằng. Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đang sống cùng con trai và người thân trong căn nhà phố 100m2 tại trung tâm TP.HCM.

Không ít khán giả nhận xét, Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và mặn mà hơn so với thời mới vào nghề.

Dù bận rộn với sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh song Diệp Bảo Ngọc luôn dành thời gian chăm sóc con trai. Mỗi sáng cô sắp xếp đưa bé đi học rồi trở lại với guồng quay công việc, sau đó tranh thủ đón con về. Cô nói bản thân luôn tận dụng thời gian để hai mẹ con được kết nối nhiều hơn.

Diệp Bảo Ngọc nói cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bởi tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc. Vì con trai đã lớn, nữ diễn viên cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Sau nhiều năm ly hôn, Diệp Bảo Ngọc cho biết đã có hạnh phúc mới. Tuy nhiên cô chưa một lần công khai danh tính, hình ảnh của bạn trai.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, diễn viên sinh năm 1993 tâm sự dù là người của công chúng song cô thích cuộc sống kín tiếng, không khoe khoang. Vì thế, cô và bạn trai chọn cách sống bên nhau, không quá quan trọng việc phải kết hôn.

"Tôi là người sống không quá hình thức nên vẫn chưa nghĩ tới chuyện đám cưới. Với tôi, nhưng thứ riêng tư thì nên giữ riêng cho mình. Tôi không thích đám cưới, không thích tiệc tùng. Một đám cưới phô trương không quan trọng bằng việc hai người sẽ sống với nhau bao lâu. Nếu cả hai không hạnh phúc, không yêu thương nhau thật lòng thì đám cưới chẳng có ý nghĩa gì" , người đẹp tâm sự.