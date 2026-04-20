Mỹ nhân Việt đầu tiên đứng chung khung hình cùng BLACKPINK, từng khiến báo Hàn xôn xao đưa tin

Trong số những khoảnh khắc hiếm hoi mà Vbiz có cơ hội chạm đến dàn sao quốc tế đình đám, Đông Nhi từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện chung khung hình với BLACKPINK. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi một nghệ sĩ Việt chụp ảnh cùng đầy đủ 4 thành viên nhóm nhạc toàn cầu, tại một sự kiện quốc tế ở Thái Lan vào năm 2019.

Tại sự kiện, nhiều gương mặt đại diện cho nhãn hãng đến từ nhiều quốc gia cũng có mặt. Và trong đó, Đông Nhi - đại diện thương hiệu tại Việt Nam cũng được tham gia sự kiện.

Dù chỉ là khoảnh khắc giao lưu nhanh, nhưng bức ảnh nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng lúc bấy giờ. Đặt cạnh dàn mỹ nhân Kpop nổi tiếng với tiêu chuẩn nhan sắc khắt khe, Đông Nhi vẫn giữ được thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và phong cách thanh lịch.

Khung hình chung của Đông Nhi với 4 thành viên BLACKPINK

Không chỉ gây chú ý với khoảnh khắc "đọ sắc" cùng BLACKPINK, Đông Nhi còn từng khiến truyền thông Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt khi xuất hiện tại một lễ trao giải quốc tế.

Vào năm 2017, tại Asia Song Festival, Đông Nhi là đại diện Việt Nam xuất hiện tại sân vận động Busan, cùng với đó là sự tham dự của nhiều ca sĩ khắp châu Á như: Leeteuk, Jackson, MAMAMOO... Ngay từ khu vực thảm đỏ, Đông Nhi có mặt từ sớm trong trang phục ôm body với điểm nhấn là chi tiết đính đá.

Sự xuất hiện của Đông Nhi được nhiều tờ báo nổi tiếng xứ sở Kim Chi như Newsen, Osen, My Daily đưa tin. Hàng loạt tin tức về Đông Nhi cũng xuất hiện trên trang chủ cổng thông tin Naver. Tờ Mydaily dành lời khen ngợi có cánh cho nữ ca sĩ Việt như "Nữ ca sĩ Đông Nhi xinh đẹp", "Đông Nhi khoe đường cong gợi cảm trên thảm đỏ"...

Bên cạnh đó, Đông Nhi còn mang đến màn trình diễn được đầu tư công phu, nhanh chóng ghi điểm nhờ màn trình diễn sôi động, khuấy động không khí và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Ngay sau đó, loạt trang tin Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tải hình ảnh của cô, kèm theo nhiều lời khen như màn trình diễn ấn tượng, sân khấu rực rỡ và vóc dáng cuốn hút.

Đông Nhi gây sốt khi đại diện Việt Nam ở Asia Song Festival

Nữ ca sĩ có màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng quốc tế

Sau những dấu ấn quốc tế, Đông Nhi hiện tại vẫn giữ được sức hút ổn định dù đã trải qua hai lần sinh nở. Ở tuổi U40, nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn. Gương mặt vẫn giữ được nét tươi tắn, làn da mịn màng cùng nụ cười đặc trưng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Về vóc dáng, Đông Nhi nhanh chóng lấy lại phong độ sau sinh. Cô theo đuổi hình ảnh thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn đủ hiện đại và thời thượng. Từ sân khấu đến đời thường, nữ ca sĩ đều duy trì được phong cách chỉn chu, phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ lâu năm.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Đông Nhi vẫn rạng rỡ, cuốn hút

Body gợi cảm của nữ ca sĩ sau 2 lần sinh nở

Đông Nhi chăm chỉ tập luyện thể thao, gần đây thường xuyên ra sân pickleball

Về cuộc sống cá nhân, Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu tìm hiểu và gắn bó từ những năm cả hai còn rất trẻ, khi sự nghiệp vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng. Từ đồng nghiệp trong môi trường âm nhạc, họ dần trở thành người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Suốt nhiều năm yêu nhau, cặp đôi trải qua không ít áp lực từ dư luận. Thời điểm Đông Nhi bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, Ông Cao Thắng lại chọn lùi về phía sau, tập trung phát triển công ty giải trí và đồng hành cùng bạn gái trong vai trò quản lý, sản xuất. Quyết định rời xa ánh đèn sân khấu của nam ca sĩ từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng chính anh từng chia sẻ đó là lựa chọn không hối tiếc.

Đến giữa năm 2019, Đông Nhi bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cùng lời nhắn: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu". Thời điểm đó, cả hai đã có 10 năm yêu nhau. Ông Cao Thắng đã chọn New York (Mỹ) để thực hiện màn cầu hôn trong mơ. Khoảnh khắc Đông Nhi khoe cận chiếc nhẫn cầu hôn kim cương nhanh chóng "gây bão" toàn mạng xã hội. Chiếc nhẫn kim cương được Ông Cao Thắng "chốt đơn" vợ được cho là khoảng 2.06 carat, có giá lên tới 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Đông Nhi được Ông Cao Thắng cầu hôn tại Mỹ

Cùng năm đó, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Phú Quốc. Đám cưới của cặp đôi vàng quy tụ đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ của showbiz Việt thời điểm đó. Trong đám cưới, Ông Cao Thắng khóc khi nói với vợ: "Cảm ơn em vì đã luôn cảm thông, thấu hiểu, ủng hộ anh, cảm ơn em đã dành tất cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình và cảm ơn em hôm nay đã đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc con em cũng như con chúng ta. Anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh em. Anh yêu em".

Sau khi về chung một nhà, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiếp tục duy trì hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, gắn bó. Năm 2020, họ chào đón con gái đầu lòng tên Winnie, đến năm 2024 chào đón thêm bé gái thứ 2 tên Hannie. Những khoảnh khắc Ông Cao Thắng chăm sóc vợ con, đưa đón, hỗ trợ Đông Nhi trong công việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít khán giả gọi Ông Cao Thắng là "chồng quốc dân" khi anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh điềm đạm, nhẹ nhàng và sẵn sàng đứng sau hỗ trợ vợ.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Đông Nhi khiến nhiều người ngưỡng mộ

