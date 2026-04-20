Con trai Son Ye Jin 3 tuổi đã làm 1 chuyện khiến mẹ cảm động vội đăng bài khen nức nở, khiến 500 ngàn người phát sốt

Tối 19/4, Son Ye Jin “dội bom” Instagram bằng 2 bức ảnh tình cảm bên ông xã Hyun Bin. Trong hình, cô che mất gương mặt điển trai của chồng tài tử bằng sticker, khiến nhiều fan không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đáng chú ý, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh gây sốt khi tiết lộ, 2 hình ảnh trên do chính con trai 3 tuổi chụp cho bố mẹ.

Chứng kiến thành quả của quý tử nhỏ, Son Ye Jin đã không giấu nổi niềm tự hào xen lẫn xúc động. Vậy nên, cô mới vội đăng bài khen ngợi con trai nức nở trên trang cá nhân mới đây: “Con trai dần biết cách căn chỉnh góc chụp hình cho mẹ rồi nha. Dù đôi khi ảnh chụp dính sàn nhà hơi nhiều, hay có lúc bị out nét, nhưng những hình ảnh như thế này chẳng phải được xem là tác phẩm nghệ thuật rồi sao? 1 người mẹ như tôi đang vô cùng cảm động”.

Bài đăng nói trên của mỹ nhân họ Son đã ngay lập tức nhận về tới hơn 500 ngàn lượt thả tim trong vòng 1 tiếng đồng hồ và vẫn đang được chia sẻ rầm rộ khắp cõi mạng với tốc độ chóng mặt.

Son Ye Jin khoe hình con trai chụp cho vợ chồng cô. Ảnh: IGNV

Mỹ nhân họ Son cho biết cô cảm thấy cực kỳ xúc động khi được quý tử nhỏ chụp hình cho. Lời khen của nữ diễn viên đã khiến 500 ngàn khán giả phát sốt, thả tim lia lịa. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen không khỏi ngạc nhiên trước tài chụp ảnh của nhóc tỳ nhà Son Ye Jin - Hyun Bin khi chỉ mới 3 tuổi. Đông đảo khán giả còn nhận định, cậu nhóc này ắt hẳn vô cùng thông minh, lanh lợi.

Còn nhớ hồi đầu năm nay, mỹ nhân họ Son cũng từng cho con trai lên sóng trên trang cá nhân. Khi ấy, Son Ye Jin đã chia sẻ đoạn video quý tử 3 tuổi hát mừng sinh nhật cô. Giọng hát líu la líu lô đầy dễ thương của em bé đã khiến mạng xã hội như nổ tung. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã được chia sẻ rần rần, thu hút về hơn 1 triệu lượt thả tim từ người hâm mộ. Dưới bài đăng của Son Ye Jin, netizen thích thú bình luận rằng quý tử nhà nữ diễn viên không chỉ đẹp trai mà còn hát hay như vậy, lớn lên ắt hẳn có thể gia nhập làng giải trí Hàn Quốc tiếp nối thành công của cặp bố mẹ quyền lực.

Son Ye Jin hạnh phúc khi được quý tử hát mừng trong ngày sinh nhật. Ảnh: IGNV

Trước đó vào tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền cực duyên từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.