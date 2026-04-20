Mỹ nhân Việt cưới sau 1 tháng quen biết: Ly hôn cũng không biết mặt bố mẹ chồng, được chu cấp 130 triệu/tháng

Siêu mẫu Ngọc Quyên và cuộc hôn nhân "thần tốc" sau 1 tuần quan biết

Ngọc Quyên sinh năm 1988, từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt giai đoạn những năm 2000. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng nét đẹp đậm chất Á Đông, cô nhanh chóng “càn quét” nhiều sàn diễn lớn và trở thành cái tên quen thuộc trong giới thời trang. Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Ngọc Quyên còn lấn sân sang diễn xuất và để lại dấu ấn qua loạt dự án như Tuyết nhiệt đới, Hoa dã quỳ, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng… cho thấy sự đa năng trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Vào năm 2014, Ngọc Quyên gây bất ngờ khi xác nhận lên xe hoa với một vị bác sĩ Việt kiều nổi tiếng. Không mất nhiều thời gian tìm hiểu, nữ siêu mẫu từng tiết lộ cả hai đã yêu sau 1 tuần quen biết, đến 1 tháng sau thì tổ chức lễ cưới. Dù lúc đó sự nghiệp đang phát triển ở cả lĩnh vực thời trang lẫn phim ảnh nhưng Ngọc Quyên quyết tạm rời showbiz Việt để sang Mỹ.

Ngọc Quyên từng thừa nhận suốt 3 năm đầu sau khi về chung nhà với chồng bác sĩ, cô không hề biết gia đình chồng ở đâu, dung mạo bố mẹ chồng thế nào và họ làm công việc gì. Ngọc Quyên từng nói lý do không tìm hiểu thêm về gia đình đối phương sau đám cưới: " Người ta không thích thì tôi không hỏi. Nếu anh ấy chia sẻ thì tôi tiếp nhận, còn nếu anh ấy không nói thì tôi không hỏi. Và anh ấy cũng vậy, không bao giờ hỏi về cuộc sống đời tư trước đây của tôi. Đổi lại, sẽ có những điều rất thoải mái, như cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng, tôi không phải làm dâu, anh ấy không nói và cha mẹ chồng cũng không tìm đến".

Vì mọi thứ diễn ra quá "thần tốc", yêu và kết hôn vội vàng nên cuộc tình này cũng nhanh chóng đi đến kết thúc. Cả hai tan vỡ vào năm 2017 vì không thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và gặp áp lực tiền bạc. Thời điểm này, nhóc tỳ đầu lòng của nữ siêu mẫu đã được hơn 1 tuổi.

Hồi tháng 11/2023, Ngọc Quyên chia sẻ trong một chương trình rằng đến ngày ra toà ly hôn, cô vẫn miệt mài livestream kiếm tiền dù trong lòng thì tan vỡ. Nữ siêu mẫu chia sẻ: " Cái gì cũng ngửa tay xin tiền khó lắm, mà cái tôi của tôi cũng rất lớn. Thật ra chuyện vợ chồng xin tiền thì cũng có gì đâu nhưng tôi bị áp lực, tôi làm cho người ta bị áp lực theo. Cả hai bị căng thẳng chuyện tiền bạc. 15 tuổi tôi đã đi kiếm tiền rồi, mà người đã kiếm được tiền rồi thì tiêu xài lại rất thoải mái. Khi có nhiều mâu thuẫn hơn trong cuộc sống thì tôi nghĩ hết duyên. Hôm đó 10 giờ phải lên toà ly dị nhưng 9 giờ sáng tôi còn make up để livestream: 'Hi, xin chào quý vị, ngày hôm nay em bán đồ...' nhưng tâm hồn tôi thì nát tan, vỡ vụn rồi. Tiếng Anh của tôi không giỏi, tiền bạc cũng không nhiều nên rất lo lắng khi ly hôn".

Hậu "đứt gánh", Ngọc Quyên được giữ lại nhà và xe, cô chọn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Mỹ. Nữ diễn viên Mỹ nhân kế không đòi hỏi phân chia tài sản, cô được chồng chu cấp 5.000 đô (tầm 130 triệu đồng) để nuôi dưỡng con trai. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó thì cả hai phát sinh mâu thuẫn, kiện tụng ra toà để tranh chấp quyền chăm sóc con.

Ngọc Quyên cho biết sau cùng nhóc tỳ phải chia thời gian ở với bố và mẹ, số tiền chu cấp 5.000 đô ban đầu cũng cắt giảm xuống: "Lúc đầu tôi được 100% nuôi con, chồng cũ đã đồng ý và hỗ trợ tôi 5.000 đô mỗi tháng. Sau đó, 2 năm tụi tôi ra toà là 2 năm vô cùng áp lực, chỉ xoay quanh chuyện giành nuôi con. Cuối cùng, cả hai thống nhất thời gian chăm con 50-50, nhờ vậy tôi có thời gian cho cuộc sống, có thời gian cho con và thực hiện các ước mơ. Bây giờ tôi thấy vui vẻ".

Cuộc sống hiện tại của Ngọc Quyên

Sau nhiều năm bươn chải nơi đất khách, cuộc sống của Ngọc Quyên hiện đã dần đi vào ổn định. Cô xây dựng công việc kinh doanh riêng với cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và đến năm 2020 tiếp tục mở thêm một tiệm spa nhỏ. Bên cạnh đó, nữ cựu siêu mẫu vẫn sắp xếp thời gian để chăm sóc con trai, đồng thời tiết lộ đang tìm hiểu thêm về lĩnh vực xây dựng để mở rộng hướng đi trong tương lai.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Ngọc Quyên vẫn thỉnh thoảng góp mặt tại một số sự kiện với vai trò khách mời hoặc tham gia chụp ảnh thời trang. Tuy nhiên, cô thừa nhận “đất diễn” không còn nhiều, nên việc chuyển hướng sang kinh doanh là lựa chọn cần thiết để đảm bảo cuộc sống. Chia sẻ về hành trình mưu sinh nơi xứ người, Ngọc Quyên thẳng thắn: “Trước đây tôi sống trong vỏ bọc nghệ sĩ, bị áp lực đến mức không cảm nhận được đâu mới là con người thật của mình. Khi buông bỏ những hào quang đó, tôi mới thấy mình được sống đúng với mong muốn”.

Cô cũng không né tránh những định kiến khi livestream bán hàng: “Có người hỏi ‘siêu mẫu mà cũng bán hàng, cũng livestream à?’. Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ, nhưng giờ thì không còn bận tâm nữa. Tôi đâu còn là nghệ sĩ, tôi là người kinh doanh. Không bán hàng thì lấy gì để sống, không livestream thì ai biết đến sản phẩm của mình?”.

Ngọc Quyên công khai hẹn hò bạn trai ngoại quốc, anh là một kỹ sư công trình làm việc ở Mỹ. Người này thường xuyên chia sẻ bài đăng, ủng hộ công việc bán hàng online của Ngọc Quyên. Bạn trai của Ngọc Quyên có mối quan hệ thân thiết với con riêng của cô. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu chưa có dự định tái hôn mà chỉ muốn tự do, thoải mái để chăm sóc con trai.

Sau những thăng trầm đã qua, Ngọc Quyên chia sẻ: "Hiện tại, cuộc sống của tôi rất bình yên. Sóng gió đã qua, giờ đây tôi được hưởng những ngày nhẹ nhàng bên con trai và mẹ đẻ. Mỗi ngày, tôi tập trung làm việc, chăm con và lo cho mẹ già, dành một chút thời gian cho những sở thích cá nhân. Trong tôi đã không còn sự thù ghét, trách móc nữa, mà là cảm giác an yên, thanh thản".

