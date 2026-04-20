Một loại VISA cho phép người Việt đi tự do 29 quốc gia, chỉ cần đáp ứng 5 điều kiện

Khi nhu cầu du lịch, công tác, thăm thân ở nước ngoài của người Việt ngày càng tăng, những thông tin liên quan đến thị thực, visa và giấy tờ thông hành cũng trở thành mối quan tâm lớn. Trong số đó, visa Schengen – thường được gọi là "visa châu Âu" hay "giấy thông hành châu Âu" – luôn nằm trong nhóm được chú ý nhiều nhất vì phạm vi đi lại rất rộng. Theo Ủy ban châu Âu, hiện có 29 quốc gia thuộc khu vực Schengen áp dụng cùng một bộ quy tắc visa chung, và visa Schengen nhìn chung có giá trị trên toàn bộ khu vực này.

Sức hút của Schengen đến từ việc đây là một trong những loại visa ngắn hạn có phạm vi di chuyển rộng bậc nhất hiện nay. Thông tin từ Hội đồng EU cho biết, từ ngày 1/1/2025, Bulgaria và Romania đã trở thành thành viên đầy đủ của Schengen, nâng tổng số quốc gia trong khối lên 29. Với những du khách có kế hoạch khám phá châu Âu theo hành trình nhiều điểm đến, đây gần như là cánh cửa đầu tiên cần mở.

Visa rất “quyền năng”, nhưng không phải muốn ở bao lâu cũng được

Theo Ủy ban châu Âu, visa Schengen là giấy phép nhập cảnh ngắn hạn dành cho công dân ngoài EU, cho phép lưu trú tối đa 90 ngày trong mỗi 180 ngày trong khu vực Schengen. Đây là loại visa thường được sử dụng cho các mục đích như du lịch, thăm thân hoặc công tác ngắn ngày. Một điểm đáng chú ý là visa này thường có giá trị trên toàn bộ khu vực Schengen, vì vậy sau khi được cấp, người sở hữu có thể di chuyển giữa các nước trong khối mà không phải xin thêm visa ngắn hạn riêng cho từng nước.

Tuy nhiên, “đi tự do” không đồng nghĩa với việc đi lại không giới hạn. Theo thông tin từ phía EU, Schengen chỉ là visa lưu trú ngắn hạn, không thay thế cho quyền cư trú dài ngày. Trích hướng dẫn của Ủy ban châu Âu, visa Schengen cũng có thể được cấp dưới dạng nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần, vì vậy phạm vi đi lại thực tế còn phụ thuộc vào loại visa được cấp trên từng hồ sơ.

Người Việt hoàn toàn có thể xin, nếu đáp ứng đủ 5 điều kiện cốt lõi

Về nguyên tắc, công dân Việt Nam hoàn toàn có thể xin visa Schengen nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ xin thị thực ngắn hạn. Theo Ủy ban châu Âu, không có quy định nào loại trừ riêng người Việt khỏi việc nộp loại visa này. Yếu tố quyết định chủ yếu nằm ở mức độ rõ ràng, hợp lý và tin cậy của bộ hồ sơ.

Điều kiện đầu tiên là có hộ chiếu hợp lệ và bộ hồ sơ cá nhân cơ bản đầy đủ. Đây là nền tảng của toàn bộ quá trình xin visa. Thông tin từ VFS Global cho thấy đây là nhóm giấy tờ bắt buộc ngay từ đầu.

Điều kiện thứ hai là phải chứng minh rõ mục đích chuyến đi. Theo hướng dẫn chính thức của Ủy ban châu Âu, người xin visa cần có giấy tờ thể hiện mục đích lưu trú và nơi ở trong thời gian dự kiến tại khu vực Schengen. Nói cách khác, hồ sơ cần cho thấy đương đơn đi để làm gì, ở đâu, trong bao lâu và lịch trình có hợp lý hay không.

Điều kiện thứ ba là chứng minh đủ tài chính cho toàn bộ chuyến đi. Cơ quan xét visa cần thấy người nộp hồ sơ có khả năng chi trả cho vé máy bay, lưu trú, di chuyển, bảo hiểm và hành trình quay về.

Điều kiện thứ tư là có bảo hiểm du lịch, nơi lưu trú và kế hoạch chuyến đi phù hợp. Và thứ 5 là phải chứng minh có ràng buộc đủ mạnh để quay về Việt Nam sau chuyến đi. Toàn bộ cấu trúc hồ sơ cho thấy cơ quan xét visa đánh giá rất kỹ mức độ ổn định của đương đơn thông qua công việc, thu nhập, tài sản, gia đình, lịch sử du lịch hoặc hoạt động kinh doanh.

Một hiểu lầm khá phổ biến là nếu đi nhiều nước Schengen, người nộp có thể chọn bất kỳ lãnh sự quán nào thấy thuận tiện để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu, nếu chỉ đi một nước, hồ sơ phải nộp tại nước đó; nếu đi nhiều nước, hồ sơ cần nộp tại quốc gia là điểm đến chính, tức nơi lưu trú lâu nhất; nếu thời gian ở các nước bằng nhau thì nộp tại quốc gia nhập cảnh đầu tiên.