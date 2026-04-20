Văn Phú kể chuyện “vị nhân sinh” qua triển lãm đa giác quan

Triển lãm được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi người tham gia trực tiếp tương tác với ánh sáng, hình ảnh và chuyển động. Qua đó, khái niệm về "tổ ấm" được gợi mở từ chính cảm nhận cá nhân mỗi người.

Ngay tại lối vào, hành trình khám phá được dẫn dắt theo theo cảm nhận riêng, kết nối con người với không gian. Đây cũng là cách tiếp cận mà Văn Phú theo đuổi khi phát triển không gian sống - bắt đầu từ con người và đặt con người làm trung tâm, thay vì một cấu trúc có sẵn.

Ba khu vực trải nghiệm được thiết kế như một hành trình liền mạch: từ điểm chạm đầu tiên giúp người tham gia làm quen với ngôn ngữ thị giác và tương tác, đến không gian đa giác quan nơi cảm xúc được dẫn dắt qua âm thanh, ánh sáng và trình diễn, trước khi khép lại bằng những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

Ánh sáng và chuyển động thay đổi theo tương tác của người tham gia, tạo nên nhiều trạng thái trải nghiệm khác nhau. Người xem không chỉ quan sát, mà trực tiếp cảm nhận, từ đó hình thành cách nhìn riêng về "tổ ấm".

Sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh mở ra những lát cắt đời sống đô thị, nơi nhiều câu chuyện nhỏ đan xen tạo nên bức tranh "muôn vị nhân sinh" của Sài Gòn. Chính từ những quan sát này, cách tiếp cận không gian sống được hình thành, gắn với đời sống thực thay vì những khuôn mẫu có sẵn.

Đáng chú ý, vở diễn nhập vai "Tổ ấm đáng giá bao nhiêu?" đặt người xem vào những lựa chọn cụ thể, gợi mở trực diện câu hỏi về giá trị của nơi ở trong đời sống hiện đại - khi mỗi quyết định đều gắn với nhu cầu và ưu tiên của con người.

Cũng từ đây, cách mỗi người nhìn nhận về nơi ở trở nên rõ ràng hơn - không chỉ là không gian vật lý, mà là lựa chọn gắn với mong muốn, nhịp sống và giá trị cá nhân. Không gian sống được phát triển xuất phát từ nhu cầu thực, thay vì một khuôn mẫu có sẵn, đây cũng là nền tảng để Văn Phú định hình dòng sản phẩm Vlasta Premier như một chuẩn mực sống mang tính chọn lọc, nơi giá trị nằm ở chiều sâu trải nghiệm và khả năng phù hợp với từng cá nhân.

Sau hành trình thưởng lãm là những khoảng lặng cần thiết, nơi mỗi người nhận ra điều mình thực sự muốn ở một tổ ấm - cũng là cách không gian sống được định hình từ nhu cầu cá nhân.

Khép lại hành trình trải nghiệm, triển lãm không chỉ gợi mở một cách nhìn về không gian sống, mà còn cho thấy cách giá trị được hình thành từ đời sống thực. Trong bối cảnh đó, Vlasta Premier trở thành lựa chọn đáng giá cho những người tìm kiếm sự phù hợp bền vững và chiều sâu trong trải nghiệm sống.