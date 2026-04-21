Công an vào cuộc xác minh thông tin tố giác ca sĩ Trung Quân Idol hành hung nữ bác sĩ ở TPHCM

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.

Cụ thể, thông tin bắt đầu lan truyền từ bài đăng của bác sĩ P.M.T về việc ca sĩ Trung Quân Idol có hành vi hành hung một phụ nữ tại TP.HCM. Nạn nhân là vợ anh – bác sĩ N.L.T.

Chiều 21/4, bác sĩ này tiếp tục đăng bài viết trên trang cá nhân liên quan đến vụ việc. Theo đó, người này tuyên bố " sẽ làm mọi điều có thể để đòi lại sự công bằng cho vợ mình - nạn nhân bị Trung Quân vô cớ hành hung vào lúc 1g45 sáng, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM".

Theo bác sĩ T., Sự việc cụ thể như sau: Khi vợ anh cùng một nhóm đồng nghiệp (là các bác sĩ) tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó. Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ anh về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung, khiến vợ bác sĩ bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần.

Hiện tại, bác sĩ T. cho biết đang tiến hành xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an, làm rõ hành vi sai phạm của Trung Quân. Sau khi có đầy đủ bằng chứng, bác sĩ này sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Chúng tôi đã tiến hành liên hệ với phía vị bác sĩ nhưng chưa nhận được phản hồi. Được biết, sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Sài Gòn đã đến nhà hàng nơi xảy ra vụ việc để xác minh, làm rõ.

