Đã rõ lý do khách sạn Romance Huế tạm dừng đón khách và những điều du khách cần lưu ý

Nhiều du khách có lịch trình tới Huế vào thời điểm này không khỏi thắc mắc về lý do, vì sao khách sạn Romance lại dừng đón khách? Thông tin cũng khiến MXH xôn xao.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP Huế, nguyên nhân dẫn tới việc dừng tiếp nhận khách lưu trú tại khách sạn Romance (16 Nguyễn Thái Học) là để phục vụ công tác cưỡng chế bàn giao tài sản liên quan khoản nợ ngân hàng gần 180 tỷ đồng. Công ty TNHH Doanh Ngân - chủ sở hữu trước đây của khách sạn Romance hiện đã không còn nắm quyền điều hành và khai thác khách sạn này.

Tại thời điểm thực hiện cưỡng chế, khách sạn còn 6 du khách đang lưu trú. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và trải nghiệm của du khách, Sở Du lịch TP Huế chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức di chuyển, bố trí lưu trú thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn. Toàn bộ quá trình được triển khai nhanh chóng, an toàn, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lưu trú và tham quan của du khách.

Vì sao khách sạn Romance bị cưỡng chế?

Việc cưỡng chế nhằm thi hành Bản án số 02/2022/KDTM-ST của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bản án số 25/2022/KDTM-PT của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân. Theo nội dung bản án, công ty này phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỷ đồng cùng lãi phát sinh theo quy định. Tuy nhiên do doanh nghiệp không tự nguyện thi hành án nên cơ quan chức năng đã xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 16 Nguyễn Thái Học - Khách sạn Romance.

Tài sản nói trên đã được đấu giá thành công và có chủ sở hữu hợp pháp mới, tuy nhiên đến nay phía Công ty TNHH Doanh Ngân chưa bàn giao tài sản nên Chi cục Thi hành án dân sự TP Huế đã tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Du khách cần làm gì nếu đã đặt phòng hoặc có ý định đến đây?

Việc Sở Du lịch TP Huế ra thông báo là nhằm bảo vệ du khách, tránh những rủi ro phát sinh từ tranh chấp pháp lý của cơ sở.

Đối với du khách đã đặt phòng qua các công ty lữ hành: Bạn nên liên hệ ngay với đơn vị đặt tour để yêu cầu sắp xếp phương án lưu trú thay thế. Các công ty lữ hành có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi và chất lượng dịch vụ tương đương cho khách hàng theo đúng hợp đồng.

Đối với du khách đặt phòng tự túc: Nếu đã đặt qua các ứng dụng trực tuyến (OTA), hãy kiểm tra lại tình trạng đơn đặt phòng và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ứng dụng để được hỗ trợ hoàn tiền hoặc chuyển đổi khách sạn.

Lựa chọn thay thế: Khu vực trung tâm thành phố Huế có rất nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao với chất lượng dịch vụ tốt. Du khách có thể chủ động tìm kiếm các khách sạn lân cận để không làm ảnh hưởng đến hành trình khám phá cố đô.

Việc dừng đón khách hiện nay mang tính chất tạm thời để giải quyết các thủ tục pháp lý và ổn định bộ máy quản lý mới. Sau khi chủ sở hữu mới hoàn tất các giấy phép kinh doanh, điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và được cơ quan quản lý du lịch thẩm định lại, khách sạn có thể sẽ mở cửa trở lại dưới một diện mạo hoặc thương hiệu mới.