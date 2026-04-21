Khách đi máy bay chú ý: 1 hãng hàng không Việt Nam vừa cho phép ký gửi hành lý ngay tại khách sạn

Theo công bố từ Sun Group - đơn vị vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 17/4, sân bay này chính thức triển khai mô hình làm thủ tục hàng không ngay tại khách sạn.

Theo đó, hành khách có thể hoàn tất check-in, nhận thẻ lên máy bay trước khi ra sân bay; hành lý ký gửi được tiếp nhận tại khách sạn và vận chuyển thẳng đến sân bay để kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai tại khách sạn La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, dành cho hành khách của Sun PhuQuoc Airways . Đặc biệt, khách lưu trú trong khu vực Sunset Town và Bãi Khem cũng có thể sử dụng dịch vụ tại hai khách sạn này.

Mô hình dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, giảm áp lực cho khu vực nhà ga và mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch hơn cho hành khách.

Kể từ khi Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong quý I/2026, nhà ga này đã phục vụ 2,27 triệu lượt khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt cất hạ cánh đạt gần 13.800 chuyến, tăng 153%.

Đáng chú ý, tăng trưởng được ghi nhận ở cả hai phân khúc nội địa và quốc tế. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,2 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt hơn 1,07 triệu lượt. Các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt ở phân khúc quốc tế, trong khi trục nội địa TP.HCM - Phú Quốc duy trì tỷ trọng lớn trong tổng lưu lượng.