Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách đi máy bay chú ý: 1 hãng hàng không Việt Nam vừa cho phép ký gửi hành lý ngay tại khách sạn

Đinh Anh | 21-04-2026 - 16:58 PM

Theo công bố từ Sun Group - đơn vị vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 17/4, sân bay này chính thức triển khai mô hình làm thủ tục hàng không ngay tại khách sạn.

Theo đó, hành khách có thể hoàn tất check-in, nhận thẻ lên máy bay trước khi ra sân bay; hành lý ký gửi được tiếp nhận tại khách sạn và vận chuyển thẳng đến sân bay để kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai tại khách sạn La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, dành cho hành khách của Sun PhuQuoc Airways . Đặc biệt, khách lưu trú trong khu vực Sunset Town và Bãi Khem cũng có thể sử dụng dịch vụ tại hai khách sạn này.

Mô hình dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, giảm áp lực cho khu vực nhà ga và mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch hơn cho hành khách.

Kể từ khi Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong quý I/2026, nhà ga này đã phục vụ 2,27 triệu lượt khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt cất hạ cánh đạt gần 13.800 chuyến, tăng 153%.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Đáng chú ý, tăng trưởng được ghi nhận ở cả hai phân khúc nội địa và quốc tế. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,2 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt hơn 1,07 triệu lượt. Các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt ở phân khúc quốc tế, trong khi trục nội địa TP.HCM - Phú Quốc duy trì tỷ trọng lớn trong tổng lưu lượng.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 loại nước mà tỷ phú Tim Cook, CEO Binance… thích mê: Được chuyên trang quốc tế đánh giá "ngon nhất khu vực"

16:50 , 21/04/2026
16:45 , 21/04/2026
16:40 , 21/04/2026
16:33 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên